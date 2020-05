Wenn keiner in den Bänken sitzt, muss der Pfarrer vor der Kamera predigen – oder musizieren, um seine Gemeinde zu erreichen. Online-Gottesdienste sind in diesen Wochen die Alternative zu verschlossenen Kirchentüren. Die evangelische Gemeinde in Markdorf hat auf die „bewegtbildwerft“ zurückgegriffen, ein Überlinger TV-Dienstleistungs-Unternehmen.

Markdorf Gut choreografiert ins Internet: So entstehen die Gottesdienst-Aufzeichnungen der evangelischen Kirche Markdorf

Produktionsleiter Christian Wütschner stimmt mit Pfarrer Nagy Details für die Videoaufnahme ab.

Bild: Jörg Büsche

Auf Youtube können Gottesdienst-Feiern mitverfolgt und während der Corona-Phase immer angeklickt werden.

Bild: Jörg Büsche

Im Windfang der evangelischen Kirche sieht es eher aus wie in einem TV-Studio. Aber auch im eigentlichen Schiff sind Kameras, Mikrofone und Licht-Reflektoren aufgestellt. Und manche müssen noch bis zuletzt, kurz vor Beginn der Übertragung, eingerichtet werden.

Bild: Jörg Büsche

Tags zuvor werden Leitungen gelegt, Monitore, Kameras, das gesamte Übertragungs-Equipment aufgebaut.

Bild: Jörg Büsche

Am Sonntag geht es an die Feinjustierung. Der Standort der Musik – hier spielt Pianist Julian Volk – muss ebenso mittig erfasst werden,

Bild: Jörg Büsche

wie auch der Gesang von Linda Staerke. Viel bewegen darf sich niemand.

Bild: Jörg Büsche

Sonst wandert er am Ende aus der voreingestellten Kameraperspektive. Es sind dann die unterschiedlichen Blickwinkel zu sehen, die von der Technik zusammengestellt werden.

Bild: Jörg Büsche

Und die je nach Sequenz im zuvor festgelegten strengen Ablauf auf Sendung geschickt werden. Doch noch ist es nicht soweit. Zunächst gibt es noch einen Kaffee von Pfarrer Tibor Nagy.

Bild: Jörg Büsche

Dann werden die Kirchenlieder vorsichtshalber noch einmal geprobt.

Video: Jörg Büsche

Schließlich gibt es doch noch einen Moment der Ruhe. Nun können Pfarrer und Lektor Uwe Priebe ausatmen, noch einmal in sich gehen.

Bild: Jörg Büsche

Gar keine Ruhe finden indes „bewegtbildwerft“-Produktionsleiter Christian Wütschner und sein Mitarbeiter Giani Seufert.

Bild: Jörg Büsche

Sie überprüfen noch einmal sämtliche Einstellungen, bevor Tonassistentin Michaela Hartmann gleich das Kirchengeläut einspielt.

Video: Jörg Büsche

Das ist dann der tönende Auftakt zu einem wahrhaft runden Gottesdienst, der so aufgenommen und so komponiert ist, dass der Zuschauer sich in der ersten Bankreihe glaubt.