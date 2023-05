Die digitale Stadtverwaltung? Noch steckt sie in den Kinderschuhen. Die allermeisten Vorgänge geschehen noch analog: Man muss aufs Rathaus gehen oder Formulare in Papierform abgeben. Gefordert wird die Digitalisierung der Rathäuser, gerade bei den Bürgerservice-Diensten, jedoch schon lange, auch in Markdorf. Vor allem FDP-Stadtrat Rolf Haas legt immer wieder den Finger in die Wunde.

Idylle mit Fachwerk: Das Baurechtsamt im Schlossweg. Die kleine Behörde in der Markdorfer Seitengasse ist nicht nur zuständig für Markdorf, sondern auch für Bermatingen, Oberteuringen und das Deggenhausertal. | Bild: Grupp, Helmar

Im Schlossweg macht man sich jetzt auf den Weg: Nachdem die Landesregierung einen Gesetzentwurf verabschiedet hat, der die digitale Einreichung und Bearbeitung von Bauanträgen ermöglicht, sei man im Markdorfer Baurechtsamt schon mit dabei, sagt Amtsleiter Dominic Warken. Noch ist es im Land eine Pilotphase. Aber das Ziel ist klar: Die komplette Digitalisierung von Bausachen, von der Beantragung bis zur Genehmigung. Spätestens am 1. Januar 2025 müssen alle 208 Unteren Baubehörden im Land das Gesetz umgesetzt haben, dann wäre die analoge Bauordnung Geschichte.

In Markdorf gehört man zu den ersten Behörden im Land

Noch ist man auch in Markdorf erst auf halber Strecke, aber immerhin gehört das Baurechtsamt des Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) zu den ersten Behörden, die an die Umsetzung gehen. „In dem Thema ist unwahrscheinlich viel Dynamik drin“, sagt Warken. Über die Plattform Service-BW hatte man im Schlossweg schon seit 2022 digitale Bauanträge angenommen. Antragsteller laden die Formulare auf den Portalen der Kommunen hoch und die geben es an ihre Baubehörden weiter. Problemfrei sei es über Service-BW aber nicht gewesen, sagt Warken. Denn auf digitalem Weg dann auch kommunizieren mit dem Antragsteller, dies war nicht möglich.

Ausgedruckt und ab zur Post: Noch stapeln sich die Bausachen in Papierform auf den Tischen in den Bauämtern. Spätestens Anfang 2025 sollen Bauanträge aber komplett digital bearbeitet werden können. | Bild: Grupp, Helmar

Das soll bis Ende 2023 besser laufen, über das „Virtuelle Bauamt“ des Landes, das derzeit eingerichtet wird. Dort wird es dann auch einen digitalen Vorgangsraum geben, in dem sich Antragsteller, Behörden und andere Beteiligte wie Architekten oder Baufirmen zu einem Vorhaben austauschen können. „Wir sind aktiv auf das Ministerium zugegangen, weil wir das auch so schnell wie möglich haben wollen“, sagt Warken. Bis es so weit ist, läuft es auch im Schlossweg noch hybrid: Der Antrag wird digital gestellt, der Rest geschieht noch in Papierform. In seinem Amt, sagt Warken, sei aber schon alles für den Stichtag 1. Januar 2025 vorbereitet: „Wir sind durch und könnten starten.“