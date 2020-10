Rampensau kann er also auch. Sogar ausgesprochen gut, wenn er etwa in seiner Zugabe Schlagerschnulzen aus 50 Jahren zu einem Rausschmeißer-Potpourri mixt. Oder waren nicht einige noch ältere Ohrwürmer dabei? Es begegnet unvermittelt der „Cowboy als Mann“. Ein „bisschen Spaß muss sein“. Alles geschieht bruch- und lückenlos, in fliegendem Wechsel.

Er setzt auf Vehikel aus den Reisefantasien der Schlagerwelt

Martin Zingsheim, so heißt der junge Mann auf der Bühne, jongliert quasi mit Singles, die einst auf Plattentellern drehten. Er nutzt das knallrote Gummiboot nicht mal eben so zum trällernden Dahinpaddeln. Der Kabarettist aus Köln setzt das Schlauchboot ganz gezielt ein, neben anderen Vehikeln aus den gesungenen Reisefantasien der Schlagerwelt. Autos fahren, Flugzeuge starten, außerdem sind immer wieder Züge unterwegs nach nirgendwo, nach Pankow oder gar nach Lodz.

Nur 50 Zuschauer möglich, wo sonst rund 200 sind

Rechte Aufbruchstimmung mag da nicht aufkommen. Denn das Publikum hält sich vor Lachen die Bäuche. Die 50 Besucher sitzen beim ersten Kabarettabend seit März doch eher luftig im Stadel, wo sich sonst rund 200 Zuschauer dicht drängten.

Frank Bombis ist allein am Tisch. Für ihn war Zingsheim ein Muss. „Ich kenn‘ ihn aus dem Radio, auch aus dem Fernsehen – und finde ihn richtig gut.“ Noch besser sei der Kölner Kabarettist live. Nur da gebe es spontane Reaktion aufs Publikum. Simon Pfluger aus Ittendorf findet, dass ein Besuch im Theaterstadel eine Ahnung von der alten Normalität vermittelt, „einen abschalten lässt“. Man dürfe sich vergnügen, „muss nicht immerzu an Corona denken“.

Der Kabarettist dankt es den Veranstaltern

Der Kabarettist dankt es den Veranstaltern. Deren Einsatz für einen Abend wie diesen dürfe man nicht vergessen: Organisation, Hygiene, viel Aufwand. Der Künstler vergalt es mit einem pointensatten Programm mit vielen Einblicken in den Alltag entnervter Eltern und lebenskluger Kinder. „Wagen Sie mal was Verrücktes“, gab er seinem Publikum mit. „Kramen Sie Ihr altes Wählscheibentelefon aus den Keller, nehmen Sie es mit in den Bus und tun Sie dann so, als würden Sie telefonieren: ‚Ja, ich sitz‘ hier im Bus! Was?! Ich kann dich nicht verstehen! Ich hab nicht genug Schnur...“ Ja, das könnte womöglich helfen. Ein bisschen Wahnsinn – im Wahnsinn.