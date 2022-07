Manch einer in Markdorf hatte sich in den vergangenen Jahren über die Wettbüros in der Innennstadt mokiert: Zwei Wettstuben in direkter Nachbarschaft, nicht der größte Glücksfall fürs Stadtbild. Diese Zeiten sind vorbei, künftig wird es nur noch das Wettlokal in der Poststraße geben. Das Wettbüro in der Ochsenlücke, auf der rückwärtigen Seite des Geschäftshauses mit Friseur Reifsteck und der Bar L‘Aviva, hat mittlerweile geschlossen.

Eröffnung ist im August geplant

In den inzwischen leerstehenden Räumen wird nun stattdessen ein Kiosk eröffnen. Bislang gibt es in Markdorf lediglich am Bahnhof einen Kiosk, in der Innenstadt jedoch noch nicht. Dem Vernehmen nach soll der Kiosk in der Ochsenlücke zum 1. August eröffnen.

In Markdorf gibt es bislang nur einen Kiosk, den Bahnhofkiosk von Inhaber Rolf Breu (rechts). In der Innenstadt gibt es dieses Angebot bislang noch nicht. | Bild: Ganter, Toni

Die Nutzungsänderung in dem Innenstadt-Geschäftshaus war Thema in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Zu entscheiden hatten die Stadträte in dieser Sache jedoch nichts. Der Antrag wurde nur zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Öffnung bis Mitternacht rechtlich möglich

Die Sachlage, so Bauamtsleiter Michael Schlegel, sei klar: Die vom Eigentümer der Immobilie beantragte Nutzungsänderung bedürfe keiner Genehmigung des Gremiums. Informieren wolle er die Stadträte dennoch, sagte Schlegel. Denn der Kiosk soll täglich bis 24 Uhr geöffnet sein. Auch dagegen spreche nichts, es sei auch vom Bebauungsplan gedeckt. Auch die Gastronomien in der Nachbarschaft haben teils bis Mitternacht geöffnet. Nähere Informationen über das Vorhaben, etwa über das Sortiment oder den tatsächlichen Zeitpunkt der Eröffnung, konnte Schlegel im Ausschuss nicht geben.