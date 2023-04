„Begeistert wie selten“, zeigte sich Bürgermeister Georg Riedmann zu Beginn der neuen Ausstellung in der Stadtgalerie. Der Kunstverein zeigt dort Arbeiten der in St. Märgen sowie in Freiburg lebenden Malerin und Fotografin Eva Rosenstiel. „Die Bilder haben mich von der ersten Sekunde an berührt“, begründete Riedmann, warum er so angetan war von dem, was noch bis 23. Juni in den Galerieräumen zu sehen ist.

Der Titel der Ausstellung lautet „Stoff Tales“, Stoff-Geschichten. Bernhard Oßwald, Vorsitzender des Kunstvereins, räumte ein, ihn habe es zunächst schon etwas erschreckt, als er hörte, dass auf allen drei Ebenen der Galerie Bilder hängen, auf denen ausschließlich Stoff dargestellt ist. Doch sei es ihm so ergangen wie dem Bürgermeister: „Gleich beim ersten Hinschauen war ich begeistert.“ Von der Vielfalt, die das Thema Stoff birgt. Von der technischen Meisterschaft, mit der sich Rosenstiel des Themas annimmt. Von der Fülle an Variationen und Zusammenhängen, die sich dem Betrachter in der Begegnung mit den Arbeiten erschließen. Historisches, Kulturelles, auch Soziales: Vom Elend der unter miserablen Bedingungen schuftenden Arbeiter – zum Teil sind es Kinder – bis hin zum verschwenderischen Umgang mit Rohstoffen bei der Textilherstellung.

Dorothee Höfert, Leiterin der Abteilung Kunstvermittlung in der Mannheimer Kunsthalle, knüpfte in ihrer Einführungsrede ein dichtes Gewebe aus Beziehungen und Querverweisen. Sie schlug den Bogen von kindlichen Prägungen, vom Spielen der Künstlerin mit Stoffresten und Musterbüchern im Textilgeschäft der Tante hin zur Lust am Berühren unterschiedlicher Texturen. Stofftexturen, wie sie auf den Tischen jener Marktstände begegnen, an denen Händler Kleidungsstücke anbieten. Diese Berührungslust teilt sich dem Auge mit, verlockt die Hand zum Anfassen. „Berühren ist aber nicht erlaubt“, warnte Höfert. Sehr wohl erlaubt, sogar gewünscht sei hingegen das Berührtwerden durch die Kunst von Eva Rosenstiel.