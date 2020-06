von Christiane Keutner

„Stellen Sie dieses Jahr wieder Gärten vor?“ Diese Frage wurde den SÜDKURIER-Mitarbeitern in der Vergangenheit oft gestellt. Und obwohl die Markdorfer Redaktion um Vielfalt bemüht ist und seinen Lesern immer wieder Neues bieten will, hat sie sich nach 2018 zu einer Neuauflage der beliebten Garten-Serie „Mein Garten„ entschlossen. Denn die Resonanz und das messbare Interesse der Leser war immens.

Vom Mini-Balkon bis zum Schrebergarten

Bermatingen Eine Umarmung aus Grün: Bei Mien Hoang und Tobias Barisch wachsen heimische und südostasiatische Gemüse, Blumen und Kräuter Das könnte Sie auch interessieren

Und Vielfalt garantiert das Thema an sich: Ob leckerer Gemüse- und/oder Obstgarten, eine Mischkultur, „nur“ ein Blüh-Garten, das exotische Stück Grün, der phantasiereich gestaltete Mini-Balkon oder das heimelige Schrebergärtlein: Von jedem Artikel profitierten die Leser. Sie erfuhren von vielen, oft unbekannten Tricks und Tipps für ihren eigenen Garten und hatten pure Lust am Schauen und Miterleben, nahmen teil an der Leidenschaft der Hobbygärtner in Markdorf, Bermatingen und Deggenhausertal; diesmal sollen auch Oberteuringer Oasen vorgestellt werden.

Kontakte zwischen Gartenbesitzern entstehen

Markdorf Nach der Serie "Mein Garten": Gartenbesitzer erhalten viel positive Resonanz Das könnte Sie auch interessieren

Die Pflanzenliebhaber wurden nach der Veröffentlichung oft auf ihre Liebe und Leidenschaft zu Blumen und Beeten und ihren grünen Daumen angesprochen. Es ergaben sich neue Kontakte und es fanden sich etliche Nachahmer. Manch einer verwarf seine hipp gedachte Steinwüste und wagte sich Schritt für Schritt an lebendes und lebendiges Grün.

Tag im Garten ist wie Kurzurlaub

Das wird in Zeiten von Artensterben immer wichtiger, denn die bebauten Flächen nehmen zu. Zudem macht Gartenarbeit glücklich. Es strengt zwar mitunter an, aber die Entspannung danach ist umso größer, genauso wie die Freude über eigenes Gemüse, Obst und Blumen, Gaumen- und Augenschmaus. Ein Tag im Garten ist wie eine Kurzurlaub.

Schlagen Sie tolle Gärten vor

Auf der Suche nach neuen, das heißt bisher noch nicht vorgestellten Gärten, sind wir auf Sie angewiesen: Haben Sie ein hübsches, selbst gestaltetes Flecklein oder kennen jemanden, dessen Garten oder Balkon man unbedingt der Öffentlichkeit vorstellen sollte? Dann mailen Sie uns an: markdorf.redaktion@suedkurier.de. Wir freuen uns auf Ihre Tipps!