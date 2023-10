Seitdem Simon Pearce Papa ist, steckt der Kabarettist in einer Krise. Weil kleine Kinder eine andere Perspektive auf die Dinge haben, vermeintliche Gewissheiten ungewiss werden. Plötzlich drängt das Thema Weihnachtsmann wieder an die Oberfläche. Längst vergessene Fragen gewinnen neue Brisanz. „Warum ist das Christkind immer ein Mädchen mit blonden Locken und mit kurzem Kleid?“, fragt ein sehr nachdenklich wirkender Kabarettist sein Publikum im Theaterstadel, wo er sein Programm „Hybrid“ vorstellt. Und warum, so fragt er weiter, lässt sich dies kleine Mädchen mitten in der Nacht von einem alten, bärtigen Mann im roten Bademantel dazu überreden, in seinen Schlitten zu steigen, um ihm bei der Arbeit zu helfen? Doch dies ist nicht Simon Pearces Punkt. Was ihn wirklich umtreibt, ist die Frage: „Warum belüge ich mein Kind?“

Mit der Weihnachtsmann-, der Osterhasen-, der Zahnfee-Lüge. Und damit nicht genug. Handwerklich gänzlich unbedarft gaukelt er seinem fünfjährigen Sohn vor, Dinge reparieren zu können. Freilich befinde er sich bei diesem Betrug in bester Gesellschaft. Jene Mit-Schrauber, die sich allsamstäglich in der Garage seines Schwiegervaters einfinden, um Bier zu trinken, um fachmännisch zu beraten. „Die tun doch nur so.“ So wie er tue, als könne er schnitzen. „Ich habe mir extra ein Taschenmesser gekauft“, erklärt Simon Pearce der Deutsch-Nigerianer mit großem Erstaunen – über sich selbst. „Wir haben richtige Messer“, erklärt er mit breitem Grinsen. „Taschenmesser sind nur was für Weiße.“ Das ist dann das Bild vom bös-brutalen Gangster, dessen sich der Kabarettist so trefflich bedient. Nachlässig an den Silben kauend, tiefenentspannt in der Körperhaltung und bedrohlich blickend.

Pearce beherrscht sie alle, die Bösen, die Unbedarften, die Lügner, die Not-Lügner, die Aufschneider und die Mitläufer. Das Wechseln der Blickwinkel ist Pearces tiefes Anliegen. Er beherrscht die große Kunst der feinen Zwischentöne: der Anspielungen, des in den Flussbringens – des Lachsalven-Auslösens.