Sie gilt als Gradmesser für die Bundestagswahl, die in nur wenigen Monaten folgt. Und sie ist vor allem vom Thema Corona mitgeprägt: die am Sonntag stattfindende baden-württembergische Landtagswahl. Das Virus ist aber nur ein Punkt, der die Menschen berührt. Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft und Bildung sind weitere Themen, bei denen sich die Bürger Weichenstellungen von der Politik wünschen.

Und eines steht schon jetzt fest: Der Anteil der Briefwähler ist hoch – zumindest unter den nun vom SÜDKURIER Befragten. Repräsentativ ist die Umfrage nicht. Dafür ist sie umso erfreulicher. Dies insofern, als dass alle Befragten angeben, zu wählen. Die Begründung: Der Gang zur Urne beziehungsweise mit den ausgefüllten Wahlunterlagen zum Briefkasten sei Gelegenheit, ja Plicht zur politischen Willensbildung.

Renate Hold, 52, Sozialpädagogin

„Natürlich wähle ich. Ich habe sogar schon gewählt – per Briefwahl. Wählen ist die Chance für uns Bürger, uns aktiv an der Politik zu beteiligen. Und bei allen Problemen und allem Frust, auch bei allen Zweifeln an der Partei, für die ich mich entschieden habe, denke ich doch: jetzt erst recht. Mein Wunsch: dass die Politiker wieder mehr auf die Basis hören, und, ganz wichtig: Bürokratiebabau. Ein Beispiel: In nur 15 Jahren hat sich der Umfang des Sozialgesetzbuches verdoppelt.“ | Bild: Jörg Büsche

Angela Pittermann, 43, Diplom-Geographin

„Wählen ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teil des politischen Prozesses. Da hat man die Gelegenheit, seinen Willen kundzutun, seine Wünsche zu äußern. Es ist ein wichtiges Instrument in der Demokratie, um seine Meinung abbilden zu lassen. Deshalb wähle ich. Deshalb informiere ich mich auch in den Medien – und das nicht nur während des Wahlkampfs. Mein Hauptwunsch wäre mehr soziale Gerechtigkeit, gerade für Frauen und Menschen mit einer Flüchtlingserfahrung. Ganz wichtig ist auch die Bildung. Im Bereich Homeschooling muss sich mehr tun.“ | Bild: Jörg Büsche

Marco Vandel, 65, Diplom-Ingenieur

„Zur Wahl gehe ich schon, damit die Extremen nicht noch mehr an Einfluss gewinnen. Deren Anhänger wählen nämlich fleißig. Für mich gehört das Wählen zu den Pflichten von uns Bürgern. Vor allem mehr Zuverlässigkeit wünsche ich mir – gerade in diesen Zeiten der Corona-Krise. Und was gar nicht geht: dass wichtige Schritte bei der Pandemiebekämpfung durch einen Wust an Verordnungen verhindert, zumindest verzögert werden. Da heißt es Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, keine Überreglementierung bis ins Kleinste.“ | Bild: Jörg Büsche

Andreas Haugg, 19, Schüler

„Meine Briefwahlunterlagen habe ich schon abgegeben. Nein, als Pflicht sehe ich das Wählen nicht an. Aber es ist eine Möglichkeit, Vertreter für seine Interessen zu finden. Dass zurzeit, gerade auch mit Blick auf Corona, seitens der politischen Entscheider nicht alles so rund läuft, spielt dabei für mich eigentlich keine Rolle. In jedem Falle wünsche ich mir mehr Nachhaltigkeit. Ein Punkt: Für mich liegt die Zukunft nicht in E-Autos. Das Batterieproblem sehe ich nicht als gelöst an. Das andere wichtige Thema ist die Bildung.“ | Bild: Jörg Büsche

Felix Müller, 19, Schüler

„Briefwahl habe auch ich beantragt. Damit ist man nicht gebunden, kann sein Kreuzchen machen, wenn man Zeit hat. Nicht zu wählen ist keine Option für mich. Auch wähle ich richtig. Es gibt ja recht viele, die Zeichen setzen wollen – und ihren Stimmzettel extra ungültig machen – aus Protest. Und weil sie sich von keiner Partei so richtig vertreten sehen. Meine Wünsche: dass mehr gegen Corona getan wird. Dass sich beim Homeschooling mehr tut – überhaupt bei der Digitalisierung. Und Nachhaltigkeit ist ebenfalls ein Thema.“ | Bild: Jörg Büsche

Ulrike Specker, 64, Sekretärin

„Eine absolute Bürgerpflicht. Hab‘ auch schon gewählt, per Briefwahl. Um Stellung zu beziehen, sonst kann man hinterher nicht kritisieren. Sicher ist die Masken-Affäre ein Thema. Aber ich hoffe, dass der Skandal niemanden vom Wählen abschreckt. Man darf die Fehler Einzelner nicht verallgemeinern. Aufgaben für die nächste Regierung sehe ich einige: ein besseres Pandemiemanagement, eine sinnvollere Impfstrategie, für uns hier im Bodenseekreis, einen besseren ÖPNV. Außerdem wünsche ich mir gezielte Wirtschaftsförderung für die von der Krise gebeutelten Branchen. Unsere Innenstädte dürfen nicht veröden.“ | Bild: Jörg Büsche

Parteiliches wurde nicht geäußert, allerdings auch nicht gezielt gefragt. Wichtiger schien zu erfahren, ob vor dem Hintergrund der aktuellen Masken-Affäre Politikverdrossenheit entstanden ist. Zwei Abgeordnete des Bundestags haben sich im Zusammenhang mit der Covid-19-Schutzmasken-Beschaffung Provisionen auszahlen lassen – so der Vorwurf.

Klare Position bezogen die Befragten jedoch mehrheitlich gegen „radikale Parteien“. Unisono kam der Hinweis, dass eine Nichtwahl automatisch den extremeren Positionen zuarbeite. Den radikalen Richtungen gelinge es stets, ihre Wählerschaft zu mobilisieren, lautet das ins Feld geführte Argument. Hier wird ein größeres Gewicht der gemäßigten Positionen gewünscht.

Soziale Gerechtigkeit und mehr Nachhaltigkeit sind wichtige Themen

Zu den Wünschen für die nächste Legislaturperiode im Stuttgarter Landtag gehört der nach gelingendem Bürokratieabbau, der nach mehr sozialer Gerechtigkeit – auch bei den Bildungschancen, und, vor allem bei den Jüngeren, der Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit. Das Thema Klimawandel scheint unterdessen etwas in den Hintergrund gerückt zu sein. Die Mobilität – ob öffentlicher Nahverkehr oder E-Autos – spielen ebenso eine Rolle wie die Wirtschaftspolitik. Die sich gezielt um jene Branchen kümmern sollte, die an den Folgen der Corona-Krise leiden. Defizite werden auch bei der Digitalisierung gesehen. Wer immer die Wahl am kommenden Sonntag gewinnt, ihm wird das als Aufgabe mit auf den Weg gegeben.