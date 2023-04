„Stoff Tales“, Stoff-Geschichten“ heißt die neue Ausstellung, die am heutigen Freitagabend in der Stadtgalerie beginnt. Zu sehen sind Arbeiten der in Freiburg und St. Märgen lebenden beziehungsweise arbeitenden Künstlerin Eva Rosenstiel. Sie zeigt vor allem Bilder, in denen sie Schwarzweiß-Fotografien mit darauf gemalten Textilien kombiniert.

Der Impuls sei bei einem Marktbesuch gekommen. Eva Rosenstiel berichtet von ihrem Flanieren über den Marché d‘Aligre im 12. Pariser Arrondissement. Dort gibt es Obst, Gemüse, Haushalts-Utensilien, aber auch Antiquitäten und Kleidungsstücke. Als Stipendiatin an der „Cité Internationale des Arts“ suchte sie dort nach Motiven für ihr Projekt mit Arbeiten, die die allzu vertrauten Stadtansichten aufbrechen sollten. „Ich habe ganz normale Alltagsszenen fotografiert“, erzählt die Künstlerin. Und auf die postkartengroßen Abzüge malte sie dann Farbflächen, Muster oder sie griff Details auf und vervielfachte die. „Plötzlich stand ich auf diesem Markt vor diesen großen Haufen mit Kleidungsstücken. Jacken, Hosen, Blusen, Kleidern, Textilien aller Art, in allen Farben, Schnitten, aus Baumwolle, Kunstfaser, aus Wolle. Das hat mich an meine Kindheit erinnert.“

Warum Stoff? Das war die Ausgangsfrage beim Pressegespräch mit Eva Rosenstiel. Denn auf ihren Bildern kehrt eines immer wieder: Textilien. Teils ausgebreitete, teils aufeinander gestapelte, teils zerrissene Kleidungsstücke, hier einzeln, dort in lockeren Haufen oder großen Ballen. „Es hat wohl auch was mit meiner Biographie zu tun“, sagt die Künstlerin. Denn aufgewachsen ist Eva Rosenstiel in einem Haus aus dem 16. Jahrhundert, in dem ihre Familie schon seit vielen Generationen gelebt hat. Und in dem die Familie Rosenstiel seit je Tuchhandel und Textilverkauf betrieb. „Aufgewachsen bin ich zwischen Tuchballen, Schubladenschränken mit Knöpfen und Garnspulen.“ Statt das elterliche Geschäft zu übernehmen, entschied sie sich aber für ein Textildesign-Studium, nach dessen Abschluss das Thema Stoffe und Kleidung für sie aber insofern erledigt war, als sie nach Freiburg ging, um an der dortigen Außenstelle der Staatlichen Akademie Karlsruhe Kunst zu studieren. „Stoff hat was mit meiner eigenen Geschichte zu tun – Stoff ist außerdem das Material für unsere zweite Haut.“

Eva Rosenstiel hat sich mit ihren Fotografie-Übermalungen einen Namen gemacht. Ihre Landschaftsaufnahmen etwa ergänzt sie mit dickflüssig aufgetragenen Farbflächen. Das fotografierte Abbild wird so verfremdet. Beziehungsweise bekommt das gemalte Bild-Element einen Hintergrund, der das Wahrnehmen irritiert. Solche Spannungsverhältnisse begegnen dem Betrachter immer wieder auf den Arbeiten der Künstlerin. Es ist ein Experimentieren. Das zeigt eine Bilderserie im Obergeschoss der Stadtgalerie. Dort hängt eine Bilderreihe, auf der zunächst eine Bananenkiste in verschiedenen Variationen zu sehen ist. Statt der vom Schriftzug verheißenen Früchte aus Guadeloupe trifft das Auge auf den goldenen Boden des Kartons. Auf anderen Bildern glänzt dessen Boden zur einen Hälfte golden. Auf anderen Bildern sind dicke, bunte, beinahe skulptural wirkende Farbschlieren zu sehen. Der Betrachter ist aber auch mit Stoff konfrontiert – farbig gemustert – mal achtlos, mal sorgfältig zusammengelegt. Doch so akkurat in die Kartons hineingemalt, dass eine perfekte Raumillusion entsteht. Überhaupt arbeitet Rosenstiel mit fotorealistischer Präzision.

Wie systematisch sie vorgeht, das demonstriert Eva Rosenstiel anhand den – ebenfalls in der Markdorfer Ausstellung zu sehenden Karteikästen. Darin sammelt sie ihre Fotografien. Dort hinein sortiert sie ihre Bildideen. Und aus den hölzernen Boxen bedient sie sich, um neue Kombinationen durchzuspielen. „Ich brauche einfach die Berührung, das Anfassen, die Haptik, wenn ich archiviere.“ Und dabei ist viel Intuition, Mitarbeit des Unbewussten wirksam.