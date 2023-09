„Pubertät SUCHT Risiko“: Mit diesem doppeldeutigen Titel ist eine Podiumsveranstaltung überschrieben, die am Montag, 9. Oktober, von 19 bis 21 Uhr in der Aula des Bildungszentrums Markdorf stattfinden wird und die sich vor allem an Eltern Jugendlicher, Lehrkräfte und Fachkräfte aus der Jugendhilfe richtet. Veranstalter sind die Landratsämter Ravensburg und Bodenseekreis und das Polizeipräsidium Ravensburg.

Impulsvorträge von Experten

Rauschmittel, ob legale oder illegale Drogen, gehören – leider – auch in der Region zum Alltag von Jugendlichen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Gerade in der Pubertät sind Jugendliche auf der Suche nach sich selbst und loten ihre Grenzen aus. Nicht nur bei illegalen, sondern auch bei den legalen Drogen wie Alkohol und Tabak würden die Risiken jedoch häufig unterschätzt. Umso wichtiger ist es, dass Erwachsene für die Jugendlichen in dieser Phase der Selbstfindung da sind und offen mit ihnen über Suchtmittel und deren Gefahren sprechen.

Am Bildungszentrum findet am 9. Oktober eine Podiumsveranstaltung zur Suchtprävention bei Jugendlichen statt. | Bild: Jörg Büsche

Im BZM werden Experten in kurzen Impulsvorträgen beleuchten, welche Rolle Suchtmittel für Jugendliche spielen, welche Gefahren – sozial, gesundheitlich und psychisch – drohen, wie man Risikoverhalten erkennt und welche Wege der Prävention es gibt.

Achim Kruzinski vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums wird die präventive Arbeit der Polizei an den Schulen vorstellen, Christian Sauter von der Caritas und Yvonne Tröster von der Diakonie ihre Suchtberatung für Jugendliche und Ulrike Amann vom ZfP Weißenau ihre Arbeit als Psychologin und Suchttherapeutin. Einen weiteren Kurzvortrag wird Inke Bierfreund-Busse halten, die Präventionsbeauftragte der Schulen im Bodenseekreis. Hainer Bott von der Suchtklinik Sieben Zwerge wird in Begleitung eines ehemaligen Betroffenen auf dem Podium sein, das von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Helmar Grupp moderiert wird. Im Anschluss gibt es in einer Diskussionsrunde die Gelegenheit zum Austausch mit den Referenten.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten: http://www.bodenseekreis.de/pubertaet-sucht-risiko