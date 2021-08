Das Jugendcafé Zepp ist in Markdorf Treffpunkt für Kinder und Jugendliche. Nach langer Corona-Pause können sie hier neben all den anderen Angeboten donnerstags von 14 bis 16 Uhr mit Carmen Hagel ins Gespräch kommen. Angestellt beim Jugendamt des Landratsamts Bodenseekreis, hat die Sozialarbeiterin im Februar 2020 als Jugendbegleiterin begonnen. „Im März kam der Lockdown, das heißt, wir konnten das niederschwellige Angebot noch gar nicht im geplanten Umfang umsetzen“, berichtet sie.

Ziel ist Hilfe zur Selbsthilfe

Oberstes Ziel der Jugendbegleitung sei Hilfe zur Selbsthilfe auf dem Weg in ein selbstständiges Leben, erläutert Carmen Hagel das Konzept. Es gehe um Orientierung, um eigene sinnvolle Entscheidungen und um den Blick auf mögliche Lebenskonzepte. „Vom Verweigern des Schulbesuchs über pubertäre Krisen und Stress mit den Eltern bis zu Suchtproblemen reicht das Spektrum“, nennt sie weitere Beispiele aus der Praxis. Dabei verweist sie bei Bedarf auch an andere Stellen wie die Berufsberatung oder empfiehlt den Weg zu einem Psychologen.

Das Jugendcafé Zepp befindet sich in der Zeppelinstraße 7. | Bild: Jörg Büsche

Entstanden ist die Jugendbegleitung im Bodenseekreis aus der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Strafverfahren. „Häufig haben wir es hier nicht mit einmaligen Verfehlungen zu tun und es handelt sich um Symptome für ganz andere Problemlagen“, erläutert die Sozialarbeiterin. So wie bei dem Jugendlichen, der erst auf der Realschule war, zurück auf die Hauptschule wechselte und nun mit 17 Jahren ohne Schulabschluss dasteht.

„Er möchte zwar gern, aber er hat Angst, nicht durchzuhalten“, schildert Carmen Hagel. Hier helfe der Blick auf die Stärken und Interessen, mit dem Ziel, Mut und Zuversicht zu entwickeln. Oder das 17-jährige Mädchen mit Versagensängsten und einem schwierigem Elternhaus, dem der aktuelle Nebenjob eine Tagesstruktur gibt.

„Ich arbeite mit den Jugendlichen Schritt für Schritt, akzeptierend und motivierend, ohne zu überfordern.“ Carmen Hagel, Jugendbegleiterin

Letztendlich gehe es um die Erfahrung der Selbstwirksamkeit. „Das heißt, ich tue etwas und bin dabei erfolgreich“, erklärt die Sozialarbeiterin. So sei ihr Part auch nicht, den Weg für die Jugendlichen zu gehen und sie dabei an der Hand zu nehmen, sondern es gehe darum, sie auf ihrem eigenen Weg zu begleiten.

Kontakt zur Jugendbegleiterin Jugendbegleiterin Carmen Hagel ist jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr vor Ort im Jugendcafé „Zepp“ in Markdorf, Zeppelinstraße 7. Telefonisch ist sie unter 07541/2045450 zu erreichen, per E-Mail unter Carmen.Hagel@bodenseekreis.de

Nicht alles muss der Norm entsprechen

Dabei steht der Aufbau von Vertrauen an erster Stelle. „Das gelingt mir, weil ich ehrlich und authentisch bin“, sagt Carmen Hagel. „Ich habe einen akzeptierenden Ansatz und bin der Meinung, dass nicht alles der Norm entsprechen muss.“ Sie erkläre den Jugendlichen, dass sie einen Rechtsanspruch auf die Beratung haben. Könne doch jeder, quer durch die Gesellschaft, in eine Problemlage geraten. „Außerdem wissen sie, dass alles, was sie mit mir besprechen, bei mir bleibt.“

Während des Lockdowns hat sich die Sozialarbeiterin in erster Linie online mit ihren jungen Klienten getroffen. „Die Online-Beratungen waren für die Jugendlichen ein sehr niederschwelliges Angebot und sie konnten durch die Distanz teilweise leichter über ihre Probleme reden“, so ihre Erfahrung. Zu Hause vor dem Rechner hätten sie sich quasi in einem geschützten Raum befunden, was manches für ihre jungen Klienten einfacher mache. „Deshalb möchte ich die Online-Beratung auch nach Corona auf jeden Fall zusätzlich weiter anbieten.“

Die Distanz erleichtert es, über Probleme zu reden: Während des Corona-Lockdown hat Jugendbegleiterin Carmen Hagel gute Erfahrungen mit der Online-Beratung gemacht. | Bild: Claudia Wörner

Es geht immer um eine individuelle Lösung

Vor ihrer Arbeit als Jugendbegleiterin war Carmen Hagel im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamts im Landratsamt Bodenseekreis tätig. Die Jugendbegleitung bezeichnet sie als außerordentlich spannend. „Es gibt keine Antworten von der Stange, ich muss immer wieder neu reflektieren und es geht immer darum, zusammen mit dem Jugendlichen eine individuelle Lösung zu finden“, sagt sie. Dabei sei es die Konfrontation mit verschiedenen Lebensthemen, die sie herausfordert und gleichzeitig bereichert.