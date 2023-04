Biberbau hat Konjunktur in Markdorf. Die Biber bauen inzwischen auch im Bereich der Gallusstraßen. Beim Stüblehof, beim Segelfluggelände und beim Feuerwehrhaus sind sie schon aktiv. Und das sind nur die stadtnahen Biberdämme, von denen Claudia Huesmann, Biberbeauftragte des Landkreises Bodensee berichtet.

Nager setzt Flächen unter Wasser und überflutet Wege

Jacqueline Leyers, stellvertretende Leiterin des Markdorfer Bauamts und dort zuständig für die Außenbereiche der Kommune, berichtet von weiteren Biberbauten, Dämmen und Burgen in Hepbach, Leimbach und Wirrensegel beziehungsweise Ittendorf. Huesmann und Leyers schildern die Situation als problematisch. Denn der Biber stört die Bauern. Der fleißige Nager setzt landwirtschaftliche Flächen unter Wasser. Er überflutet Wege. Und er nutzt Obstbaumplantagen, um sich Material für seine Bauten zu holen. Als Nahrung dient dem Biber lieber die weiche Rinde von Pappeln oder Weiden – dies auch nur im Winter, wenn er weniger Kräuter findet als in der wärmeren Jahreszeit.

Wo der Biber staut, geht es den Uferbäumen an die Substanz. | Bild: Jörg Büsche

Drainage sorgt für Koexistenz zwischen Biber und Bachmuschel

Auf andere Weise problematisch ist der Nager im Hinblick auf die streng geschützte Bachmuschel. Die nämlich liebt fließendes Gewässer, leidet indes, wenn der Durchlauf im Graben stockt, weil der Biber das Wasser staut. Wie Jacqueline Leyers berichtet, ist es im Bereich des Ittendorfer Espengrabens zu einer gewissen Koexistenz gekommen, seitdem der Biberdamm im Westen drainagiert wird und so für eine Bachmuschel freundlichen Durchfluss sorgt.

Zwischen Ittendorf und Ahausen greift der Kreis mit einer Drainage-Maßnahme ein, damit der Biber der Bachmuschel nicht den Lebensraum raubt. | Bild: Jörg Büsche

Meersburg Wie sich der Biber nahe Baitenhausen seinen Lebensraum gestaltet Das könnte Sie auch interessieren

Wolf und Bär keine Bedrohung mehr

Biber sind keine Markdorfer Besonderheit. „Seit ungefähr zehn, zwölf Jahren taucht er vermehrt wieder im Bodenseegebiet auf“, erklärt Claudia Huesmann. Biber finden sich in den Bächen und Gräben des nördlichen Ufers. Sie siedeln direkt am Ufersaum, bauen ihre Wohnkessel gewissermaßen im Schilfgürtel. „Ihr Instinkt sagt ihnen, dass sie das vor ihren natürlichen Feinden schützt“, erläutert Claudia Huesmann.

Allerdings hinkt der Instinkt den Verhältnissen hinterher. Luchs, Wolf und Bär stellen heute keine echte Bedrohung mehr dar. Allenfalls Füchse könnten die vom Biber angelegten Wasserflächen rund um seine Burg noch abhalten. Freilich drohen dem Biber im schützenden Nass auch neue Feinde: Raubfische wie Hecht und Wels.

Das Material für seine Dämme und Burgen holt sich der Biber stets in der Nähe. | Bild: Jörg Büsche

Biber als Landschaftsgestalter

Der Biber gilt als Schlüssel-Art. Kehrt er zurück, gestaltet er triste Landschaften um, baut Tümpel und Wasserstraßen. So entsteht neuer Lebensraum für Pflanzen, für Insekten, für Amphibien und Vögel. Es finden sich sogar Säugetiere ein, um vom erweiterten Nahrungsangebot zu profitieren. Besonders üppig aber wachsen die Pflanzen dort, wo der Biber siedelt. Es blühen Biotope auf – Trockengelegtes wird wieder vernässt. So liefert der Biber einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt.

Im Süden von Ittendorf verändert der Biber die Landschaft. | Bild: Jörg Büsche

Bibermanagement Mit der Wiederbesiedelung wurde in Baden-Württemberg ein Bibermanagement aufgebaut. Neben den vom Regierungspräsidium beauftragten Fachleuten gibt es auch beim Landratsamt Biberbeauftragte. Unterstützt werden sie von ehrenamtlichen Beratern, die erste Ansprechpartner bei Problemen mit Bibern sind. Um die Besiedelung und flächige Verteilung im Kreisgebiet verfolgen zu können, bittet die Untere Naturschutzbehörde um die Meldung von Nagerspuren, Dämmen und Burgen und das mit möglichst genauen Ortsangaben sowie Bildmaterial.

Eingedämmter Dammbau

„Biber sind streng geschützt“, erklärt Claudie Huesmann. Unter Schutz stehen auch ihre Bauten. Der ob seiner unter Wasser stehenden Äcker verärgerte Landwirt kann den Damm auf seinem Boden nicht einfach abräumen. Wohl aber kann er sich mit der Naturschutzbehörde ins Benehmen setzen. Die kann dann unter Umständen – nach eingehender Prüfung – erlauben, dass der störende Damm etwas abgebaggert wird.

Voll zufrieden stellen können solche in der Regel von den Kommunen vorgenommenen Demontage-Aktionen die geschädigten Landwirte für gewöhnlich nicht, erläutert Jaqueline Leyers. „Unsere Wahrnehmung ist ja, dass die Bauern viel Verständnis für den Naturschutz haben.“ Den Schaden tragen sie indes alleine. Anders als in Bayern verweigert die grün-schwarze Landesregierung Baden-Württembergs jede finanzielle Kompensation für Einbußen durch den Biber.

Biberburg bei Ittendorf. | Bild: Jörg Büsche

Bodensee Biber knabbern sich durch Konstanz – Wie funktioniert das Miteinander von Mensch und Nager? Das könnte Sie auch interessieren

Der Nutzen überwiegt

Immerhin zahlt Stuttgart für den Biberschutz: das Material für Zäune gegen zudringliche Nager um Obstplantagen. „Die Farbe für den Verbissanstrich und das Material für die Zäune stellen wir kostenfrei zur Verfügung“, sagt Huesmann. Drainagieren, regelmäßiges Damm-Abbaggern, daneben auch die Biber-Abwehrmaßnahmen der Landwirte – all das koste Geld, so räumt Jacqueline Leyers ein. Sie gibt aber zu bedenken „wie viel mehr wir dadurch einsparen, dass der Biber wichtige Renaturierung-Arbeit in unserer Landschaft leistet.“ Das seien sehr hohe Summen.