Markdorf vor 2 Stunden

Wenn Alexa ein Mann wäre: Ruhrpott-Comedian Hennes Bender quasselt Publikum bei Auftritt im Theaterstadel in Hochstimmung

Ein Mann, ein Mikrofon: So funktioniert Stand-up-Comedy. Hennes Bender ist einer der Dienstältesten in dieser Disziplin. Das weiß man in Markdorf, wo er schon wiederholt im Theaterstadel zu Gast war. So traf am Samstag ein gutgelaunter Künstler auf ein bestens gelauntes Publikum, um nach der Corona-Pause zu zelebrieren, was man so lange vermisst hatte: Kultur, so richtig von Mensch zu Mensch.