Die Markdorfer Feuerwehr ist im vergangenen Jahr – von Neujahr bis Ende November – 126 mal ausgerückt. 62 Einsätze galten der Brandbekämpfung, 56 waren technische Hilfeleistungen. Hinzu kommen acht Sicherheitswach- und Fahrdienste. Einen wirklichen Großbrand habe es in den zurückliegenden zwölf Monaten zum Glück keinen gegeben, erklärt Pressesprecher Martin Scheerer.

Häufigster Ausrückgrund: Fehlalarme

Zu drei Mittelbränden und zu 22 Kleinbränden rückten die Retter laut Martin Scheerer aus. Häufigster Grund, das Feuerwehrhaus am Azlenberg zu verlassen, seien Fehlalarme gewesen, so Scheerer. Was dann bei den technischen Hilfeleistungen doch ins Gewicht fällt, sind die Sturmschäden, derentwegen die Wehrleute insgesamt neun Mal gerufen wurden. Noch häufiger jedoch mussten Ölspuren beseitigt werden – in 14 Fällen.

Von spektakulären Einsätzen sei die Freiwillige Feuerwehr verschont geblieben, sagt der Pressesprecher. Insofern blieb 2020 im Rahmen. Besonders war das Jahr dann aufgrund der Corona-Pandemie, die die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt doch stark berührt hat.

Ölspuren gehören zu den häufigsten Schadenfällen, zu denen die Markdorfer Feuerwehr im Jahr 2020 gerufen wurde, wie hier ein Fall auf der Zeppelinstraße. | Bild: Jörg Büsche

„Wir zählen zu den „systemrelevanten Einrichtungen“, erläutert Martin Scherer, warum die Markdorfer Wehr ihre Vorgehensweise seit Beginn der Corona-Pandemie verändern musste. Das Abstands- und das Maskengebot gelte auch für Feuerwehrleute, ebenso wie die Hygiene-Regeln. All dies erfordere einen höheren Aufwand.

Stärker ins Gewicht falle die interne Umgruppierung. Die Wehrleute formierten sich zu neuen, kleineren Einheiten, die sich nun nicht mehr vermischen. Eine der Folgen sei, so Scherer, „dass die Ittendorfer Kameraden seit Corona in Ittendorf bleiben, sie kommen nicht mehr zu uns nach Markdorf.“

Martin Scheerer, Sprecher Freiwillige Feuerwehr Markdorf, blickt auf das Jahr 2020 zurück. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Die Einsätze 2020 Der Auftakt war schon am Silvesterabend – mit einer brennenden Hecke und einem brennenden Baum. Am Neujahrstag rückte die Freiwillige Feuerwehr zum brennenden Vorbau eines Hauses in Unterleimbach aus. Am 12. Januar musste eine Autotür geöffnet werden. Es gab etliche Fehlalarme, aber auch Alarme aus böser Absicht. Gerufen wurde die Wehr zu brennenden Wohnhäusern und immer wieder zu Verkehrsunfällen. Die Frühjahrsstürme bescherten umgefallene Baugerüste. Es galt, unter dem Zug eingeklemmte Personen zu bergen. Gerufen wurde die Feuerwehr auch nach Suizidfällen. Sie war nach Wildunfällen im Einsatz und häufig, um auf der Fahrbandecke Ölspuren zu sichern. Ausgerückt ist die Wehr auch mehrfach, um benachbarten Mannschaften beizustehen.

14 Tage befindet sich Markdorf „in einer Oase der Ruhe“

Ob sich die Pandemie in der Einsatzstatistik niedergeschlagen habe, beantwortet der Pressesprecher zögerlich. Um das zu beantworten, bedürfte es einer Auswertung auch anderer Gemeinden. Martin Scheerer, der auch Kreisfeuerwehrsprecher ist, verweist auf jene sonderbaren 14 Tage im vergangenen Jahr, in welchen in Markdorf völlige Stille herrschte. Während rund herum die üblichen Einsätze gefahren werden mussten. „Wir haben uns gefühlt wie in einer Oase der Ruhe.“ Eine Erklärung für diese Stille habe er freilich auch nicht, so Scheerer.

Kaminbrand in Gangenweiler fordert die Feuerwehr

Kaminbrand in Gangenweiler am 2. Dezember 2020. | Bild: Martin Scheerer

Vom Brandfall her betrachtet habe es 2020 keinen größeren Schaden gegeben, berichtet Scherer. Gleichwohl galt es einmal, in größerer Stärke auszurücken. Alarmiert worden war wegen eines vermeintlichen Kaminbrandes in Gangenweiler. „Eine sehr heikle Angelegenheit“, so Martin Scheerer, da die Möglichkeit bestanden habe, dass sich vom Holzofen im Keller des betreffenden Mehrfamilienhauses her, ein die Wohnungen bedrohendes Feuer entwickeln könnte. Was dann aber doch nicht geschehen sei.

In Hundweiler brannte eine Garage. | Bild: Martin Scheerer

Hier löschen die Markdorfer Feuerwehrmänner einen brennenden Container. | Bild: Martin Scheerer

Kommandant Daniel Kneule möchte an Ausbildungsstandards festhalten

Was Feuerwehrkommandant Daniel Kneule bekümmert ist die Tatsache, dass „die wirklich wichtigen Themen wie Ausbildung, Training und auch Kameradschaftspflege in diesem Jahr nahezu komplett zum Erliegen gekommen sind“. Das schreibt Kneule mit Augenmerk auf 2020 in seinen „abschließenden Worten“ zum Jahresrückblick. Er verspricht, an den hohen Ausbildungsstandards festhalten zu wollen. Die Markdorfer Gesamtwehr hat fünfmal die Atemschutzstrecke besucht und 18 Drehleiterübungen absolviert – darüber hinaus eine Türöffnungsprobe. Es hat ein Gruppenführerlehrgang stattfinden können und eine Sicherheits-Hauptprüfung.

Die Mannschaften Der Abteilung Stadt gehören 76 Freiwillige an. 20 sind in der Altersabteilung. In Ittendorf verrichten 18 ihren Dienst, in Riedheim 44 und, 22 befinden sich in den Altersabteilungen der beiden Teilorte. Zur Jugendabteilung gehören 23 Aktive, 34 zum Spielmann- und Fanfarenzug.

Pressesprecher Martin Scheerer erläutert, dass wegen des Lockdowns zwar keine neuen Wehrleute ausgebildet werden konnten, dass die Markdorfer Freiwilligen jedoch neue Wege gefunden haben, um zum Beispiel die Atemschutz-Geräte-Träger trotz geschlossener Übungsstrecken in Überlingen und Friedrichshafen im Training bleiben zu lassen. Sie übten im Markdorfer Feuerwehrhaus. Einen Lichtblick nannte Scheerer dann doch.

„Durch Zuzüge von auswärts ist unsere Freiwillige Feuerwehr auch in der Pandemie gewachsen.“ Martin Scheerer, Pressesprecher Feuerwehr Markdorf

Es sei wohl damit zu rechnen, dass die Feuerwehr-Leute relativ früh gegen das Virus geimpft werden. Der Pressesprecher versichert: „Wir sind nicht deprimiert, sondern motiviert und die Bürger können sich weiterhin auf uns verlassen.“ Trotz aller Beschwernisse, die den Einsatzalltag belasten.