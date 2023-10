Eva Glöggler, zuständig für das städtische Energiemanagement befasst, stellte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einen Kriterienkatalog vor, der erste Anhaltspunkte für den Umgang mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen liefern soll. Bürgermeister Georg Riedmann sagte dazu: „Wir brauchen einen Mechanismus, um die eingehenden Anträge sortieren zu können.“

Eva Glöggler begründete dieses Vorgehen damit, „dass neben den „professionellen Interessenten“ auch weniger Erfahrene – zum Beispiel Bürgergemeinschaften – zum Zuge kommen sollen. Die Stadtverwaltung hatte im Juni die Markdorfer Bürger befragt, ob sie daran interessiert seien, Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu errichten. Es hätte 22 positive Rückmeldungen gegeben, so Glöggler.

Selbst wenn alle Dächer mit Solarpanelen bestückt sind, würde das nicht ausreichen, um die Markdorfer Klimaziele zu erreichen. | Bild: Jörg Büsche

Vorläufige Kriterien zum Üben

Eva Glöggler betonte die Vorläufigkeit des Katalogs. Kriterien können beispielsweise eine Flächengröße zwischen drei und 15 Hektar sein, Ortsansässigkeit des Betreibers oder das Vermeiden exponierter gut sichtbarer Standorte. „Lassen Sie uns an den konkreten Beispielen üben“, schlug Riedmann vor, nachdem sie einige Stadträten gegen den Kriterienkatalog, aber auch gegen den Beschluss des weiteren Vorgehens in der Freiflächen-Angelegenheit zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen hatten. Am Ende wurde dem vorläufigen Katalog mit Prüfkriterien dann mehrheitlich zugestimmt.

Die Suche nach geeigneten Flächen Die baden-württembergische Landesregierung hat beschlossen, die Energiewende zu beschleunigen. In allen Regionen sollen zwei Prozent der Flächen für den Ausbau von erneuerbaren Energien ausgewiesen werden – 1,8 Prozent für Wind- und 0,2 Prozent für Solarstromanlagen. Seitens des Regionalverbands wird im gesamten Bodenseekreis „großes Potenzial“ für den Ausbau von Freiflächen-PV-Anlagen gesehen – dies vor allem auf auf landwirtschaftlich weniger guten Böden stehen, aber auch auf Obstanlagen. Und die zwölf Regionalverbände des Landes haben Karten erarbeitet, auf denen geeignete Flächen eingetragen sind. Vom Regionalverband Bodensee-Oberschwaben liegen bisher nur Übersichtskarten vor, die zeigen, in welchen Räumen gesucht und welche Gebiete gefunden wurden. Die endgültigen Suchraumkarten werden vermutlich Anfang nächsten Jahres veröffentlicht.

Bürger sollen sich ein Bild machen

Er habe die 20-seitige Sitzungsvorlage durchgearbeitet, erklärte Jens Neumann von den Freien Wählern. Sein Eindruck danach: „Wir sind nicht arg viel weiter gekommen.“ Der SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Achilles vermisste „greifbare Kriterien“ für die Auswahl der Betreiber. Und im missfielen zwei weitere Punkte: Zum einen die von Eva Glöggler ins Spiel gebrachte Stichtag-Lösung. Die besagt, dass die Verwaltung bis zum 29. Februar 2024 erste Anträge entgegennimmt. Zum anderen, dass die Verwaltung nur drei Anträge im Jahr bearbeiten möchte. Uwe Achilles befürchtet, „dass wir am Ende womöglich weder Windkraft noch Freiflächen-Photovoltaik bekommen.“ Überdies legte Achilles großen Wert darauf, das Thema öffentlich zu diskutieren, „damit sich die Bürger ein Bild machen können“.

Jens Neumann | Bild: SK

Uwe Achilles | Bild: Jörg Büsche

30 bis 90 Hektar für Markdorf „eine große Nummer“

Einen Blick in die Zukunft warf Kerstin Mock, Vorsitzende der CDU-Fraktion. „Wenn die Markdorfer auf die Landschaft blicken, die auf 30 bis 90 Hektar mit Freiflächen-Photovoltaikanlagen bestückt ist“, so malte sie sich aus, „gilt dann immer noch, dass bei ei uns ist der See – mit Abstand – am schönsten ist?“ Susanne Sträßle stand ihrer Fraktionschefin bei. „30 bis 90 Hektar, das sind eine große Nummer für Markdorf, eine gewaltige Fläche.“

Kerstin Mock befürchtet, dass man den Prozess nicht mehr steuern könne, wenn man jetzt zu schnell in das Thema hineinpresche. Sie schlug deshalb vor, zunächst den Ende des Jahres vom Regionalverband vorgelegten „Regionalplan Energie“ und dessen Aussagen zur Wind- und Sonnenenergie abzuwarten. Ihr dahingehender Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.

In den Naturschutzgebieten wird nicht nach geeigneten Flächen gesucht. | Bild: Jörg Büsche

Konkurrenzkampf um die Flächen

Kerstin Mock führte auch aus, was die in der Sitzungsunterlage erwähnte „Flächenkonkurrenz“ aus ihrer Sicht bedeutet: Alleine 25 Hektar schlucke die Südumfahrung. Weitere zehn Hektar fallen an künftige Wohnbauprojekte – und erfordern zusätzliche Ausgleichsmaßnahmen. Auf der anderen Seite stehe die landwirtschaftliche Nutzfläche für die Produktion von Lebensmitteln „in einer fruchtbaren und noch mit Wasser gesegneten Landschaft“.

Kerstin Mock | Bild: BUESCHE,JOERG

Kritik an Kriterien

Kritische Fragen stellte auch Arnold Holstein (Freie Wähler). Warum nur drei Anträge im Jahr – nach welcher Reihenfolge – und warum eine Mindestgröße von drei Hektar, wenn in Zukunft auch kleinere Fläche wirtschaftlich werden? Bürgermeister Riedmann verwies auf die zusätzliche Arbeit, die auf die Verwaltung zukomme beim Erstellen von neuen Bebauungsplänen für die infrage kommenden Flächen. Und bei der Drei-Hektar-Vorgabe orientiere man sich an den in anderen Gemeinden bereits geübten Praxis.

Landauf, landab findet derzeit eine Suche nach geeigneten Flächen für Solaranlagen statt. | Bild: Jörg Büsche

Jonas Alber: „Wir brauen Freiflächen-PV-Anlagen“

Der Kriterienkatalog sei ja nicht in Stein gemeißelt, formulierte es Joachim Mutschler. Der Fraktionsvorsitzende der Umweltgruppe verweist auf die Chancen, die sich mit dem Ausbau der Freiflächen-PV-Technik für Markdorfer Unternehmen ergäben: „Alpla kauft Strom in Bayern.“ Fließe erneuerbare Energie aus den Quellen auf Markdorfer Gemarkung, könnten der heimischen Wirtschaft gute Dienste erwiesen werden. Und auch Mutschler sprach sich gegen die Beschränkung auf nur drei Anträge im Jahr aus.

Von Jens Neumann kam der Vorschlag, die Flächen in den Gewerbegebieten für PV-Anlagen zu nutzen. | Bild: Jörg Büsche

Auch Jonas Alber, Umweltgruppe, befürwortet den Ausbau. „Wir brauchen Freiflächen-PV.“ Solaranlagen auf den Parkplätzen von Discounter und Autohäusern und anderen Unternehmen – wie dies Jens Neumann vorgeschlagen hatte – allein würden nicht hinreichen.