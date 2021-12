Zucker und Mehl, aber auch etwa zum Spielen sei in der Kiste. Die zehnjährige Mia trägt sie zum Lastwagen, auf dessen hinuntergefahrener Heckklappe eine Palette liegt, auf der sich mehr und mehr mit Paketen stapeln. So wie Mia, haben auch die übrigen Schüler des Schulverbundes am Bildungszentrum ihre Kartons mit Lebensmitteln und Geschenken darin in weihnachtlich gemustertes Papier eingeschlagen.

Die zehnjährige Mia bringt ihr Paket mit Lebensmittel für Bedürftige in Osteuropa zum Lastwagen der Johanniter. | Bild: Jörg Büsche

„Weil‘s Freude bringen soll“, gibt Mia ihren Grund, aber auch den ihrer Mitschüler an, weshalb sie auch dieses Jahr wieder bei der Weinachtstruck-Aktion der Johanniter mitmachen. „Das gehört doch wohl dazu an Weihnachten, dass man an andere Menschen denkt, ihnen Gutes tut – gerade in diesen schwierigen Zeiten“, sagt Lehrerin Maraika Herpertz. Auch ihre Klasse hat sich wieder an der Paket-Aktion beteiligt.

Deggenhausertal Adventsidee: Mit Selbstgemachtem bestückter Wanderkorb wird von Haus zu Haus gereicht Das könnte Sie auch interessieren

Angestoßen hat die Aktion Lehrerin Monja Kraffczyk, die sich in ihrer Freizeit bei der Johanniter-Unfall-Hilfe im Ortsverband Friedrichshafen engagiert. Sie hat ihren Schülern vom Weihnachtstruck erzählt, den die Johanniter vor den Festtagen auf den Weg bringen.

Genau genommen sind es mehrere Sattelzüge, die nach Osteuropa rollen, nach Albanien, nach Rumänien, nach Bulgarien zum Beispiel. „Dort gibt es Gegenden, in denen bittere Armut herrscht“, erklärt Jonas Schauer, Bereitschaftsführer der Johanniter Oberschwaben/Bodensee. „Wenn die Fahrer zurückkommen, sind sie zum Teil regelrecht schockiert.“ Allzu groß sei das Elend – insbesondere dort, wo Sinti und Roma leben. „Aber die Dankbarkeit ist groß“, so Schauer.

Der elfjährige Faris hat an der Aktion teilgenommen, weil er armen Familien helfen möchte. | Bild: Jörg Büsche

Die Palette mit den von den Markdorfer Schülern gesammelten Lebensmitteln, Spielsachen und Hygiene-Artikeln geht zunächst zu einer Sammelstelle. Von dort aus wird sie nach Landshut transportiert, um, auf Sattelzüge verladen, schließlich nach Osten zu rollen. Ob die Geschenke pünktlich zu Weihnachten ankommen, das sei stets ungewiss, erzählt Johanniter Schauer. „Das hängt von den Leuten beim Zoll ab. Die Freude der Empfänger schmälern ein paar Tage früher oder später aber nicht.“