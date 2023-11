Am zweiten Adventswochenende erstrahlt wieder der Schlosshof: Mit komplett neuen Hütten, die die Stadt eigens für diesen Zweck gekauft hat, präsentiert sich der diesjährige Markdorfer Weihnachtsmarkt. „Mussten wir in den Jahren davor immer die Hütten für den Weihnachtsmarkt mieten, konnten wir durch das ZIZ-Förderprogramm jetzt eigene Hütten erwerben. Dieses Jahr werden mehrere der stilvollen Hütten zum ersten Mal genutzt und sorgen für ein einladendes Ambiente“, freut sich Saskia Friedrich-Rother von Markdorf Marketing.

Markdorf Stadtgalerie verzeichnet nach Corona-Delle wieder mehr Besucher Das könnte Sie auch interessieren

Eröffnung ist am Freitag um 18 Uhr

Der Weihnachtsmarkt findet wieder auf dem Schlosshof und in den angrenzenden Gassen statt, Auftakt ist am Freitag, 8. Dezember, um 18 Uhr mit Florian Loebermann am Saxofon und Heiner Merk am Bass und der Eröffnung durch Bürgermeister Georg Riedmann. Im Anschluss singt der Frauenchor „Ton in Ton“, der danach noch vom Bodensee-Alphorntrio abgelöst wird.

„Im Schlossweg verzaubern Lichter, geschmückte Tannenbäume und Märchenfiguren die Kinder“, kündigt Saskia Friedrich-Rother von Markdorf Marketing an. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Ein umfangreiches Programm wird es dieses Jahr auch wieder für die Kinder geben, kündigt Friedrich-Rother an. Im Schlossweg sollen im Märchenwald bunte Lichter, geschmückte Tannenbäume und Märchenfiguren verzaubern. Am Ende des Märchenwaldes wird es einen Streichelzoo mit Kaninchen geben. „Wir werden den neuen Bürgertreffpunkt neben der Stadtgalerie bereits zum Weihnachtsmarkt nutzen“, hatte Riedmann angekündigt. Die bisher als „Innovation Hub“ betitelten Räume des Ex-Ambasadorka heißen nun fürs erste „Ulrich 5“, benannt nach der Adresse Ulrichstraße 5. Dort sind die Kinder unter Anleitung von Monika Schneider-Maier zum Basteln und Werken eingeladen. Nebenan im Dosch-Haus zeigt Christine Meurs vom Imkerverein, wie man aus Wachs Kerzen ziehen kann. Das Kinderprogramm wird am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr angeboten.

Vom 8. bis 10. Dezember findet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt statt. Kinderaktionen, Musik und Kunsthandwerk werden wieder geboten. | Bild: Markdorf Marketing

An den Hütten im Schlosshof werden wieder weihnachtliches Kunsthandwerk, alkoholische und alkoholfreie Heißgetränke und süße und herzhafte Genüsse angeboten. Auch in diesem Jahr, so Friedrich-Rother, werde der Rotary Club sein beliebtes Wildschweingulasch anbieten.

Der Weihnachtsmarkt findet von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, statt. Am Samstag ist er von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.