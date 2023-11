Überlingen/Markdorf – Es ist mal wieder so weit: Das Weihnachtsgewinnspiel des SÜDKURIER Medienhauses in Kooperation mit dem Einzelhandel im Bodenseekreis ist am vergangenen Freitag, 17. November gestartet. Das bewährte Motto des Spiels, das sich offiziell „Das große Weihnachtsgewinnspiel Rubbellos Bodenseekreis“ nennt, lautet erneut „Rubbeln und jubeln“. Bis Dienstag, 19. Dezember, haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Chance auf einen von 55 Preisen im Gesamtwert von fast 10¦000¦Euro. In diesem Jahr beteiligen sich am Gewinnspiel 24 Händler und Unternehmen aus dem Bodenseekreis. Veranstalter des Spiels ist das SÜDKURIER Medienhaus, Max-Stromeyer-Straße 178, 78467 Konstanz. Als Hauptpreis gibt es ein hochwertiges E-Bike der Firma Electra: Das Modell Bali Go hat einen Wert von 1999 Euro. Zur Verfügung stellt das moderne Zweirad Joachim Wehrle von 2-Rad Sport Wehrle in Überlingen-Nußdorf.

Viele Preise und Gutscheine

Außerdem warten weitere 54 Preise und Gutscheine auf neue Besitzer. Und die können sich sehen lassen. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein fünfteiliges Topfset von Senna im Wert von 629 Euro, gestiftet von BK Bodensee Küchen aus Markdorf. Mit den verschiedenen Töpfen lassen sich problemlos auf jeder Art von Herdplatte, einschließlich Induktion, viele verschiedene Gerichte zubereiten. Oder ein Columbus Leuchtglobus Duo Alba im Wert von 599 Euro, den Stengele die Meistermöbel aus Überlingen spendet. Sein Kartenbild wird mit seinen weißen Ozeanen sofort zum Blickfang – kühl und zugleich charmant verzaubert es jeden Raum. Und eine Leserin beziehungsweise ein Leser darf bis zu 30 Freunde mit zur Weinprobe in das Staatsweingut Meersburg nehmen und dort sechs Weine verkosten.

Der Glückscode

Die Rubbellose gibt es bei jedem Einkauf in allen am Weihnachtsgewinnspiel beteiligten Geschäften, unabhängig vom Einkaufswert und natürlich solange der Vorrat reicht. Jedes Rubbellos enthält einen individuellen Code. Diesen achtstelligen Glückscode müssen Sie in dem grau unterlegten Feld freirubbeln und im Internet aktivieren, indem Sie ihn unter „www.rubbellos.suedkurier.de“ sowie die Region Bodenseekreis und Ihre Anschrift eingeben. Beachten Sie bitte, dass Sie pro Gewinnspielwoche – insgesamt gibt es vier – mit maximal 25 Glückscodes teilnehmen können.

Eingabeschluss der Gewinnlose ist am Dienstag, 19. Dezember, 23.59 Uhr. Die Gewinnerziehung findet am Samstag, 23. Dezember, statt. Stimmt der registrierte Glückscode mit dem per Zufallsgenerator gezogenen Code überein, haben Sie einen Preis gewonnen. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und zu einer Gewinnübergabe, die sich dann situationsabhängig gestaltet, eingeladen.

Die Lose sollten Sie gut aufbewahren, damit Sie diese im Gewinnfall aus Gründen des Nachweises vorlegen können. Denn das SÜDKURIER Medienhaus kann die Gewinnzuteilung von der Vorlage des Loses im Original abhängig machen. Personenbezogene Daten werden zur Durchführung des Gewinnspiels genutzt, eine Weitergabe an Kooperationspartner erfolgt nur zur Abwicklung eines Gewinns. Der Rechtsweg sowie die Barauszahlung, Erstattung, Übertragbarkeit und Umtausch von Gewinnen sind ausgeschlossen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen ist es den Veranstaltern gestattet, einen Preis auch nachträglich wieder abzuerkennen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, außer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SÜDKURIER Medienhaus und seiner Tochterunternehmen sowie Inhaber und Mitarbeiter der teilnehmenden Geschäfte. Der SÜDKURIER und die Einzelhändler wünschen Ihnen jetzt einen erfolgreichen Einkauf, eine stimmungsvolle Adventszeit und natürlich ganz viel Glück beim Weihnachtsgewinnspiel!

Weitere beziehungsweise vollständige Teilnahmebedingungen finden Sie unter

http://www.rubbellos.suedkurier.de

Die Preise:

1. Preis: E-Bike der Firma Electra, Modell Bali Go, 1999 Euro, 2-Rad-Sport-Wehrle, Überlingen-Nußdorf

2. Preis: Weinprobe (6 Weine) für bis zu 30 Personen, 750 Euro, Staatsweingut Meersburg

3. Preis: Fünfteiliges Topfset von Senna, 629 Euro, BK Bodensee Küchen, Markdorf

4. Preis: Einkaufsgutschein 12 x 50 Euro, 600 Euro, Edeka Sulger Markdorf

5. Preis: Columbus Leuchtglobus Duo Alba, 599 Euro, Stengele die Meistermöbel, Überlingen

6. Preis: Fünfteiliges Topfset von WMF, 579 Euro, Küchen Krall, Markdorf

7. Preis: Einkaufsgutschein 5 x 100 Euro, 500 Euro, Optik Gölzer, Markdorf

8. Preis: Einkaufsgutschein 1 x 500 Euro, Hörtec Hörsysteme 500¦Euro, Markdorf

9. Preis: Einkaufsgutschein 5 x 100 Euro, 500 Euro, Proma Shoppingcenter, Markdorf

10. Preis: Caso Weintemperierschrank, WineSafe 12 Classic, 459¦Euro, Bommer Elektrocenter Überlingen-Nußdorf

11. Preis: Stromerzeuger Einhell TC-PG 35, 369 Euro, OBI Bau- und Heimwerkermarkt Überlingen

12. Preis: Winterweinpakete 5 x 50 Euro, 250 Euro, Winzerverein Hagnau

13. Preis: Pizzaofen Ventura Speziale Hybrid mit Pizzastein, 249¦Euro, Fritz Grossmann Friedrichshafen

Weitere Preise:

- Bonuskarte à 200¦Euro, Meersburg Therme

- Zwei Einkaufsgutscheine à 100¦Euro, Kirchmann TV Hifi Stereo Überlingen

- Zwei Rucksäcke CityGo 14 (90 Euro) und SE Gulmen (85 Euro) von Vaude, Gesamtwert: 175¦Euro, Vaude Store Markdorf

- Drei Getränkegutscheine à 50¦Euro, Kretzer Getränke, Überlingen

- Fernglas Fujinon 8 x 24,

Gesamtwert: 110¦Euro, Strauch Parfümerie Fotografie, Markdorf

- Hochwertiges Bio-Gin-Set, Gesamtwert: 100¦Euro, Obsthof Steffelin, Ittendorf

- Zwei Einkaufsgutscheine à 50¦Euro, Neher Feine Wäsche, Markdorf

- Vier Gutscheine à 25¦Euro,

Panda Apotheke Markdorf

- Zwei Einkaufsgutscheine à 50¦Euro, WolframS Herrenmode, Markdorf

- Zwei Reisegutscheine à 50¦Euro, Wegis Reisen, Bermatingen

- Vier Markdorf Gutscheine à 25¦Euro, Markdorf Marketing