Glücksmomente zu Weihnachten für Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens aufwachsen: Das ist auch in diesem Jahr wieder das Ziel der Weihnachtsbaumaktion des Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee. In Markdorf findet die Aktion bereits im 16. Jahr statt, in Zusammenarbeit mit dem Kreis-Jugendamt, das vor Ort vom Familientreff im Mehrgenerationenhaus (MGH) vertreten wird. 100 Wünsche von bedürftigen Familien oder von deren Helferinitiativen sind im MGH eingegangen, deutlich mehr als in den Vorjahren, als es in der Regel 60 bis 70 Wünsche waren.

Markdorf Das Sofa im Büro hat ausgedient – so sehen neue Arbeitswelten aus Das könnte Sie auch interessieren

Auch in Markdorf scheint die Armut zuzunehmen

„Das zeigt, Armut gibt es auch bei uns und wir haben den Eindruck, dass sie durchaus zunimmt“, sagt Christin Jungblut vom MGH-Team. Vielen Wünschen, ergänzt Margit Koch-Nedela, merke man auch an, dass sie von einem Leben in Armut geprägt seien: Schreibutensilien für die Schule steht auf einem der bunten Kärtchen an dem messingfarbenen Ständer in der Buchhandlung Ravensbuch, der den Christbaum symbolisiert. Ein Siebenjähriger wünscht sich Lego-Spielzeug „von der Polizei oder der Feuerwehr“. Die Wunschkärtchen hängen an dem Gestell, die Wünsche darauf sind anonym. Wer Bedürftigen eine Freude machen und ihren oft traurigen Alltag zum Christfest aufhellen möchte, kann sich an den Kärtchen bedienen.

So sah das Ergebnis im vergangenen Jahr aus, als kurz vor Weihnachten die Geschenke aus der Aktion im Familientreff des Mehrgenerationenhauses (MGH) sortiert wurden. Mit dabei (von links): Martina Herder, Margit Koch-Nedela (beide Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee) und Christin Jungblut (MGH). | Bild: Soroptimist International Club Friedrichshafen/Bodensee

Man habe auch diesmal darauf geachtet, dass der Wert der Geschenke 25 bis 30 Euro nicht übersteige, sagt Heike Castner. Wer möchte, kann gerne auch noch eine Tafel Schokolade oder eine andere Kleinigkeit dazupacken. Wichtig: Die Geschenke müssen mitsamt der Kärtchen wieder in der Buchhandlung Ravensbuch abgegeben werden, bis Montag, 5. Dezember.

Markdorf Personeller Wechsel im Mehrgenerationenhaus Markdorf: Auf Waltraud Zeller-Fleck folgt Christin Jungblut Das könnte Sie auch interessieren

Die Soroptimistinnen und das MGH-Team hoffen wieder auf eine rege Resonanz. In den zurückliegenden Jahren konnten bereits hunderte Wünsche erfüllt und damit ein wenig Licht in das Leben von Menschen gebracht werden, die am Rande der Gesellschaft stehen. Alleinerziehende, arme Familien, Flüchtlinge, in diesem Jahr auch viele aus der Ukraine, das Spektrum der Bedürftigkeit sei breit, sagt Heike Castner. Die Aktion startet heute.