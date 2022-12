Begeisterung steckt an. Auch wenn es zunächst gar nicht danach aussieht. Wenn die Frau mit dem streng zurückgekämmten Schopf unterm Haarnetz auf die Bühne kommt, erinnert sie an eine der Komparsinnen eines 60er-Jahre-Films aus Italien. Versteinert, grimmig blickend, Rosenkranzgebete murmelnd – oder lauthals ein Mordopfer beklagend. Doch der Film bekommt einen Riss, wenn Carmela de Feo zu sprechen beginnt. Dann ergießt sich reinster Ruhrpott-Slang ins Publikum. So wie am Donnerstagabend, als die Kabarettistin im Stadel mit ihrer Weihnachtsshow auftrat.

Der Saal ist voller Fans

„Wehe ihr versaut mir dat!“, vergatterte sie den vollgepfropften Saal. Vollgepfropft mit Fans, mit Menschen, die la Signora lieben, ihr zugetan sind, ihr alles verzeihen, sie feiern. Selbst wenn sie klingt wie damals die Grundschullehrerin – garstig, streng und oftmals präventiv enttäuscht. Sie spucke immer noch, so die Kabarettistin mit jähem Schwenk. Was da von der Bühne sprüht, helfe bei Neurodermitis, Schuppenflechte und töte Nacktschnecken. Doch denkt niemand mehr an Weichtiere oder Ekzeme, sobald La Signora singt. Ihr Gloria in excelsis deo klingt engelsgleich. Sogar das Publikum, zum Mitsingen verdonnert, lässt sich beflügeln. „Boh, war dat schön!“

Lametta, Weihnachtsbaum, glühbirnenbesteckten Pullover

Nein, sie geizt nicht mit Lob. „Wünsch dir was!“, so heißt ihr neues Programm, ist schließlich eine Weihnachtsshow. Mit reichlich Lametta, einem Weihnachtsbaum und einem bunten, glühbirnenbesteckten Pullover. Den trägt La Signoras Begleiter, Bernd-Ulrich, wenn er mit auf die Bühne darf. Alle Glühbirnen aus sämtlichen vorweihnachtlich dekorierten Vorgärten des Abendlands glimmen allenfalls trüb im Vergleich zum Glamour-Girl-Strahlen auf La Signoras Gesicht, wenn sie zu 50er-Jahre-Christmas-Songs singt und tanzt. Um so härter fällt der Kontrast aus, sobald sie dann wieder die übelgelaunte Grundschullehrerin mimt. Wenn sie ihr Publikum examiniert. Wenn sie etwa an der Kindererziehung eines Paars mäkelt, das sich hier im Stadel einen gemütlichen Abend gönnt, während die erwachsene Tochter im fernen Freiburg studieren und darben muss.

Die „schrägste Weihnachtsshow seit der Vertreibung aus dem Paradies“ verheißt die Ankündigung. Und La Signora erfüllt das ganz sicher. Zum Beispiel, indem sie Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit Verschwörungstheoretiker-Miene als ostdeutschen Transvestiten enttarnt. Ganz zu schweigen von den Anzüglichkeiten um die Krippe, die keineswegs den Ochsen als den Gehörnten dastehen lassen, die in dieser Zeitung aber nicht gedruckt werden können.