Das Schlagwerk der Turmuhr der Kirche St. Nikolaus arbeitet mit vertrauter Zuverlässigkeit. Alle 15 Minuten erklingt das wohl vertraute Ding-dang-dong. Einmal für die erste, zweimal für die zweite, dreimal für die dritte, viermal für die vierte Viertelstunde. Dann, zur vollen Stunde, zählen die Glockenschläge, welche Stunde es geschlagen hat. Letzteres aber nur bis elf in der Nacht. Los geht das Stundenzählen dann erst wieder um sechs in der Früh. Soweit die akustische Seite der Turmuhr von Markdorfs Hauptkirche. Deutlich weniger präzise geschieht derzeit die Zeitanzeige per Zeiger. Denn die hinken hinterher – um ganze sechs Minuten.

Das Problem sei bekannt, heißt es aus dem Markdorfer Bauamt. Da wie vielerorts in der Republik die Zeitanzeigen an Kirchturmuhren in den Zuständigkeitsbereich der politischen Gemeinden fällt, muss man sich im Rathaus um die nachgehende Turmuhr kümmern. Was durchaus seit Längerem geschehe – inzwischen läuft der Minutenzeiger, das heißt das Gehwerk, bereits seit Wochen mit Verspätung. Der Auftrag, den Gang zu regulieren sei auch längst raus, heißt es weiter aus der Verwaltung. Doch auch für Turmuhr-Techniker gilt, was in so vielen Handwerksberufen zutrifft. Es herrscht Fachkräftemangel. Und die vorhandenen seien derzeit mit dringlicheren Uhr- und Schlagwerkproblemen befasst.

Aber warum eigentlich hat das Rathaus zu regeln, was am Gotteshaus in Unordnung ist? Zeitmessung sei von großem öffentlichen Interesse, erklärt Stadtarchivar Walter Hutter. Ein Dokument aus dem hervorgeht, seit wann die Kirchturmuhr in städtischem Besitz ist – oder ob sie das gar schon immer war –, kann er zwar nicht finden. Jedenfalls nicht auf die Schnelle. Ebenso wenig findet er einen Ausscheidungsvertrag, der klärt, was der Kommune und was der Kirche gehört. Streitigkeiten zu Kirchturmuhren befassen zum Teil die höchsten Gerichte. Weil Kirchengemeinde und Kommunen sich nicht einigen können, wer für Reparaturen und Wartung bezahlen muss. In Markdorf wird deswegen nicht gehadert und mit dem vermeintlichen Bedeutungsverlust der Turmuhr in Zeiten von Smartwatches und -phones argumentiert. Glückliches Markdorf!