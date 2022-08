Ein Sommer 2022 wie am Mittelmeer? So schaut es jedenfalls aus, wenn man in Genoveva Nicks Garten im Rossweg blickt: Mit Früchten prall behangene Feigenbäume wecken Urlaubsgefühle. Der Hitzesommer 2022 schlägt nördlich der Alpen Kapriolen: Vertrocknete Böden und Felder einerseits, sprießende Südfrüchte andererseits. Dass die Feigen, die hierzulande aus dem Mittelmeerraum oder dem Nahen Osten importiert werden, in diesem Sommer so groß und zahlreich wurden, liegt nicht nur an den schier endlos scheinenden Hitzetagen. Sondern auch die vielen Tropennächte von Ende Juli bis Mitte August, also Nächte mit einer Minimaltemperatur von mindestens 20 Grad, hatten eine wichtige Rolle gespielt. Denn Feigen mögen es gerne heiß.

Reife Feigen, soweit das Auge reicht: In den vergangenen heißen Wochen gediehen die Südfrüchte prächtig und sie haben eine stattliche Größe. | Bild: Grupp, Helmar

Obwohl, sagt Nick: „Arg viel mehr als in den letzten Jahren waren es dieses Jahr auch nicht, aber sie sind früher reif.“ Und größer sind sie, jedenfalls in der Summe. Vor 40 Jahren habe eine Tante einen Feigenbaum der Sorte Olivia aus dem Süden mitgebracht, berichtet sie. Den habe sie dann vor 20 Jahren übernommen und im Garten eingepflanzt. Aus dem einen Baum sind inzwischen vier geworden, deren ausladende Kronen nun ein Urwalddach über den Zierteich wölben.

Fast wie im Dschungel: Die vier Feigenbäume dominieren den Garten der Nicks, ein Zierteich rundet das Urlaubsgefühle weckende Ambiente ab. | Bild: Grupp, Helmar

Mit dem Pflücken kommt Genoveva Nick kaum hinterher. „Die ganze Straße rauf und runter haben die Nachbarn schon welche bekommen“, verrät sie lachend. Und seit Tagen steht sie am Herd und kocht gläserweise Marmelade ein, zum Verschenken an Freunde und Verwandte. Doch die süße Frucht hat auch noch andere zwei- und vierbeinige Liebhaber: Der Igel, der sich nachts an den herabgefallenen Früchten gütlich macht, sei inzwischen kugelrund, und die Staren fallen in Scharen ein und picken die Feigen noch an den Bäumen auf.

Drei Kilo frische Feigen: Die werden noch am selben Abend zu Marmelade verarbeitet. Wenn‘s draußen dann kebelig wird und kalt, sorgt zum Frühstück ein heißes Toastbrot mit Feigenmarmelade für ein wenig Sonnenschein im Herzen. | Bild: Grupp, Helmar

Aber wie werden die Bäume nun überhaupt so hoch und üppig? Sie seien robuster als man landläufig denke, sagt Nick, jedenfalls ab einer bestimmten Größe, wenn die Wurzeln tief genug reichen. Im Winter mit dem eigenen Laub den Bereich über den Wurzeln dick abdecken reiche aus.

Von den Supermarktfeigen hält Nick im Übrigen nicht allzu viel. Wegen des weiten Transports ernte man sie noch grün, deswegen fehle es ihnen an Geschmack. Reif und frisch gepflückt schmecke eine Feige viel intensiver – nach Sommer und Urlaub eben.