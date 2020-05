In Markdorf gibt es zahlreiche vor allem kleinere Straßen, deren Zustand nicht mehr der beste ist. Sie werden ausgebessert, teils eher notdürftig, aber sie werden sukzessive auch gerichtet oder ausgebaut. Immer wieder erreichen die Redaktion Leserhinweise auf solche Straßen. Exemplarisch sind wir einem dieser Hinweise nachgegangen, der sich auf die Kolpingstraße am B-33-Ortseingang im Wohngebiet südlich der Esso-Tankstelle bezieht sowie auf den schmalen Asphaltweg zwischen der Kirche in Bergheim und der K 7742 an der Einmündung Richtung Riedheim. Auf die Anfrage der Redaktion hin nimmt Bauamtsleiter Michael Schlegel Stellung dazu.

Kolpingstraße: Nie fertig ausgebaut

Die Kolpingstraße stellt gewissermaßen eine Art Sonderfall dar: Sie wurde laut Schlegel noch nie im endgültigen Ausbau hergestellt und daher mit den dortigen Anwohnern in punkto Erschließung auch noch nicht abgerechnet. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Übrigen auch in der parallel verlaufenden Gartenstraße. Natürlich sei die Kolpingstraße erschlossen in dem Sinne, dass Wasser- und Abwasserleitungen verlegt seien, ebenso wie der Asphaltbelag. Diese Anlagen seien aber „langsam gewachsen und entsprechen keinen früheren und aktuellen Anforderungen“, so Schlegel. Aber sie würden funktionieren.

Kein Einzelfall in der Stadt: Die kurze Kolpingstraße südlich der Esso-Tankstelle ist eine Holperstrecke, wurde aber auch noch nie endgültig ausgebaut. Für eine Erschließung wurden die Anwohner deswegen auch noch nicht zur Kasse gebeten. | Bild: Grupp, Helmar

Grundsätzlich entspreche die Kolpingstraße den Erfordernissen der Verkehrssicherungspflicht von Gemeinden. Doch sie müsse eben immer wieder nachgebessert werden. Daher käme auch der „Flickenteppich an Asphaltausbesserungen“ und damit einhergehende Pfützenbildungen nach einem Regenwetter. Solche nicht endgültig hergestellten und abgerechneten Bereiche gebe es auch noch an anderen Stellen der Stadt. Wenn die derzeitigen Erschließungsmaßnahmen in Möggenweiler abgeschlossen seien, werde der Gemeinderat sich damit befassen, welche Straßenbereiche als nächstes hergestellt und abgerechnet werden sollen, sagt Schlegel.

Bauamtsleiter Michael Schlegel: „Solche nicht endgültig hergestellten und abgerechneten Bereiche gibt es auch noch an anderen Stellen der Stadt.“ | Bild: PhotoArt

Kirchweg: Zu schmal für Ausbau

Anders verhält es sich mit dem Kirchweg zwischen der Kirche in Bergheim und der Untertunnelung an der K 7742. Historisch gesehen handele es sich laut Schlegel dabei um einen Fußweg, der zwischenzeitlich als Fuß- und Radweg gekennzeichnet worden sei.

Leider sei es aber nicht möglich, diesen Weg deutlich auszubauen. Lediglich kleine Abschnitte könnten geringfügig verbreitert werden. Der Grund seien die Eigentumsverhältnisse entlang des Weges sowie die dortige geschützte Obsthochstammanlage.

Das ist das erste Teilstück des Weges zur K 7742, der so genannten „Müllstraße“, direkt gegenüber der Kirche. | Bild: Grupp, Helmar

Sensible Obsthochstämme

Doch selbst wenn die Stadt mehr Fläche für einen Ausbau erwerben könnte, würden die geschützten Bäume den Weg überdecken, so Schlegel. Bei einer Verbreiterung würden sie geschädigt werden. Direkt an der Wohnbebauung gegenüber der Kirche werde der Weg auch künftig nicht verbreitert werden können, wegen der Topographie und der Gebäude.

Mit der zukünftigen Planung für das beschlossene Neubaugebiet Klosteröschle und das direkt anschließende Gewerbegebiet Oberfischbach-Ost soll die Wegführung aber geändert und verbessert werden, kündigt Schlegel an.

Möggenweiler: Bald erschlossen

In Möggenweiler ist hingegen der endgültige Ausbau der Erschließung im vollen Gange. Auch dort war bislang mit den Anwohnern noch nicht abgerechnet worden, dies wird nun aber nachgeholt. Aktuell werden dort laut Schlegel alle Anlagen der Straßen neu und nach dem aktuellen Stand der Technik hergestellt. Dafür werden Wasser-, Abwasser-, Strom- und Gasleitungen verlegt sowie die Straße selbst mit einem Gehweg inklusive der Entwässerungsanlagen versehen. Eine Straßenbeleuchtung wird den Ausbau dann komplettieren.