Der katholische Pfarrgemeinderat sucht das Gespräch zum Thema sexualisierte Gewalt. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse, die aktuellen Diskussionen zur Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln, möchte man sich der Problematik offen stellen. „Der Vorschlag kam bei einer Klausur“, erklärt Pfarrer Ulrich Hund. Es sei Pfarrgemeinderätin Birgit Müller gewesen, die das Thema gerne öffentlich ansprechen wollte. „Der Vorschlag: Wir müssen die Stimme erheben“, erklärt Hund. Dass dies notwendig sei, sei Konsens in der Runde gewesen. Keineswegs klar, so der Pfarrer, sei hingegen die Frage gewesen: „Wie sollen wir unsere Stimme erheben?“

Pfarrer Ulrich Hund (links) und Joshua Grupp, Leiter des Dekanatjugendbüros, laden zur Online-Veranstaltung zum Thema sexualisierte Gewalt ein. | Bild: Jörg Büsche

Da lag dann die Zusammenarbeit mit Joshua Grupp nahe, dem Leiter des Dekanatsjugendbüros und damit auch dem für die Jugendarbeit im Dekanat Linzgau Zuständigen, zu dessen Aufgaben unter anderem das Vermitteln von Beratungsangeboten bei Fällen von sexualisierter Gewalt gehört, aber auch die Prävention und Mitarbeiterschulung in den Pfarreien zwischen Immenstaad und Sipplingen.

Öffentliche Info-Veranstaltung online am 17. Mai

Man verständigte sich über das weitere Vorgehen. Eine Informations- und Gesprächsrunde mit großem Publikum konnte kaum in Betracht kommen während des Corona-Lockdowns. Stattdessen wurde eine Online-Veranstaltung geplant. Die findet nun am 17. Mai statt – und das um 20 Uhr auf der Website des Dekanat-Jugendbüros. Auf https://linzgau.kja-freiburg.de dürfen sich dann alle Interessierten anmelden. „Wir sind offen für alle Fragen, auch für Kritik, sogar für Unmut“, erklärt Pfarrer Ulrich Hund.

Pfarrer Ulrich Hund zeigt Verständnis für die Kritik an der Kirche

Und mit Kritik, auch mit einigem Unmut rechnet der Geistliche. Beides begegne ihm nun schon seit Jahren. „Die Institution Kirche hat sich keinen Gefallen damit getan, dass allzu lange der Eindruck entstehen konnte“, so schaut Pfarrer Hund zurück, „dass es beim Thema Missbrauch in der Kirche mehr um Täter- als um Opferschutz gegangen sei“. Die Folge sei gewesen, dass mehr und mehr Katholiken ihrer Kirche den Rücken zukehrten, den Austritt vollzogen. Eine weitere Folge sei: „Dass wir Geistlichen unter Generalverdacht stehen.“

Die unendliche Skandalgeschichte Die Diskussion geht immer weiter: Im Wochenrhythmus tauchen neue Meldungen und Beiträge zum Thema Missbrauch in der katholischen Kirche auf. Seitdem vor einem guten Jahrzehnt eine Vielzahl von Fällen sexualisierter Gewalt in der katholischen öffentlich gemacht wurden, bemühen sich die Diözesen um Aufarbeitung, aber auch um Prävention. Doch nimmt die Kritik an der Institution und ihren vermeintlichen Versäumnissen deswegen nicht ab: Stets aufs neue taucht der Vorwurf von Versäumnissen, aber auch Fehlern im Umgang mit dem Thema auf. Unter anderem liegt dies auch daran, dass immer wieder neue Fälle aufkommen, zuletzt der Missbrauchsskandal von Köln.

Skandalfälle sorgen überall für Unruhe und Aufregung

Diakon Werner Ströbele aus Bermatingen bestätigt das. „Man muss nicht erst in den angelsächsischen Sprachraum gehen, wo beim Wort Priester viele an Päderasten denken, keineswegs nur im Kabarett.“ Dabei sei die Welt eigentlich ganz in Ordnung. Jedenfalls hier, zumindest im Nahfeld, schildert Ströbele die Situation in der Seelsorgeeinheit Markdorf mit ihren sechs Pfarreien.

Ganz anders die Situation, sobald man über den Schatten des eigenen Kirchturms hinausschaut, in andere Bezirke blickt. Dann begegnen vielerorts Krisenzeichen. Dann herrscht auch Unzufriedenheit. Das Thema Missbrauch in den Kirchen sorgt schon seit Längerem für viel Aufregung. In der Kölner Diözese häufen sich die Austritte aus der katholischen Kirche, aber nicht nur dort.

Kirche hat höheren moralischen Maßstab als andere

„Es ist ja nicht so, dass gar nichts geschehen sei in der Kirche“, betont Werner Ströbele. Seit rund zehn Jahren würde aufgearbeitet, viel unternommen. Mitunter sogar mehr als in andern Bereichen der Gesellschaft, in denen die Prävention und das Vorgehen gegen sexualisierte Gewalt gegen Jugendliche noch immer zu wenig Beachtung finde. Wo auch die Mechanismen, die zu solchen Verbrechen führen, nach wie vor zu wenig systematisch untersucht würden.

„Das soll gar kein Mit-dem Finger-auf-andere-Zeigen sein“, zur Selbstentschuldung, betont der Diakon. Denn was rein statistisch richtig und wahr sei, dürfe nicht darüber hinwegtäuschen, dass der moralische Anspruch der Kirche sehr viel größer sei als in anderen Lebensbereichen. Von daher sei ein Fehlverhalten teils auch unverzeihlich, so Ströbele. Eben darum habe es einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel in der Kirche gegeben. „Nirgends wird inzwischen flächendeckend so konsequent gehandelt“, erklärt Ströbele.

Präventionsarbeit Die Prävention gegen sexualisierte Gewalt beugt viel mehr vor als „nur“ dem Missbrauch. Sie will überhaupt für Grenzverletzungen sensibilisieren. Dabei steht das subjektive Erleben junger Menschen im Blickfeld. Wie nehmen sie bestimmte, auf sie bezogene Bemerkungen wahr? Wie reagieren sie auf – auch zufällige – Berührungen? Übergriffiges Verhalten liegt dann vor, wenn es zu anzüglichen, zu sexistischen Bemerkungen kommt oder wenn persönliche Schamgrenzen überschritten werden. Hier sieht sich die kirchliche Jugendarbeit in einer besonderen Schutzpflicht gegenüber den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen. Insbesondere vor sexuellen Handlungen sind Kinder unter 14 Jahren durch die Paragrafen des Strafgesetzbuches geschützt. Das schließt auch die Belästigung via Medien ein.

Regelmäßige Schulungen zum Thema in der Seelsorgeeinheit

Flächendeckend und gewissermaßen niederschwellig geschieht das Vorbeugen, wie Paul Hermle, 18, Ministrantenleiter in Bermatingen, berichtet. „Es gibt regelmäßige Schulungen für alle, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.“ Wobei das Thema sexualisierte Gewalt nur ein Sonderbereich sei.

Bermatingens Ministrantenleiter Paul Helme achtet auf pädagogische Achtsamkeit im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. | Bild: Jörg Büsche

„Da wird zum Beispiel auf Täterstrategien geguckt“, außerdem auch auf Grenzüberschreitungen. „Die fangen schon an, wenn ein Kind zu etwas genötigt wird, was ihm unangenehm ist, was es eigentlich lieber nicht möchte“, erklärt Paul Hermle. Vorsicht vor Grenzüberschreitungen sei Bestandteil eines achtsamen pädagogischen Umgangs.

Aufarbeiten der Missstände soll offensiver kommuniziert werden

Zur „kommunikativen Katastrophe“, den vielen Fehlern beim Aufarbeiten der Missbrauchsskandale komme nun hinzu, dass viel zu wenig über die positiven Entwicklungen gesprochen werde, findet Diakon Ströbele. Und die Schuld dafür sei durchaus nicht allein bei den Medien zu suchen. Auch das sei ein Grund, weshalb der Pfarrgemeinderat sich jetzt an die Öffentlichkeit wendet.

Weshalb bei der Online-Veranstaltung am 17. Mai über sexualisierte Gewalt, über Prävention, über Aufarbeitung gesprochen und nach weiterem Handlungsbedarf gefragt wird, wie Pfarrer Ulrich Hund erklärt. Nicht zuletzt gehe es darum, die unterdessen stark erweiterte Palette kirchlicher Hilfs- und Beratungsangebote vorzustellen, ergänzt Joshua Grupp vom Dekanatsjungendbüro.