Martin Schmid vom Stiftungsbeirat der Musikschulstiftung hat sich im Oktober über die schwierige Lage der Stiftung beklagt. Seitdem die Notenbanken ihre Niedrigzinspolitik fahren, gehen Sparer leer aus. Die Kapitalstöcke bringen kaum noch Erträge. Die Situation scheint sich mittlerweile wieder zu verbessern, Stufe um Stufe erhöht sich der Leitzins. Aber reicht das aus? Sieht die Musikschulstiftung Licht am Ende des Tunnels?

Miniwind, Bläservororchester und die Bläserklasse der Jakob-Gretser-Grundschule spielen hier gemeinsam. Für solche Kooperationen braucht die Musikschule Unterstützung. | Bild: Jörg Büsche

Das Leid der kleinen Stiftungen

„Wir leiden immer noch“, erklärt Edgar Sieber vom Vorstand der Musikschulstiftung. Zumal es sich nur um eine kleine Stiftung mit geringem Vermögen handelt. „Wir haben keine Immobilien, die satte Erträge sichern – so wie bei den großen Stiftungen. In der Zinsfalle mussten wir umdenken“, erklärt Sieber.

Habe die Stiftung in den Jahren nach ihrer Gründung stets um Zustiftungen geworben, so liege der Fokus inzwischen vor allem auf Spenden, erläutert Edgar Sieber den neuen Kurs. Wenn keine Zinserträge fließen, fehlt es der Stiftung an Mitteln, um die Musikschule zu unterstützen.

Die Musikschulstiftung Um ihren Stiftungszweck verfolgen zu können – den Ankauf von Instrumenten oder was immer musikalische Bildung junger Menschen fördert – braucht die Musikschulstiftung Geld. Geld, das ihr Vermögen, das Stiftungsvermögen, einbringen sollte und zwar in Form von Zinsen für die rund 150.000 Euro, die sich seit Gründung der Musikschulstiftung vor 15 Jahren angesammelt haben. Den Löwenanteil, 100.000 Euro, brachten die 156 Stifter im Oktober 2007 bei der Gründung der Stiftung ein. Die übrigen 50.000 Euro kamen dann als sogenannte Zustiftungen hinzu. Wobei schon früh klar war, dass anfangs noch üppige fließenden Zinserträge drastisch zurückgingen. Nicht umsonst betonte Renate Tafelmair, ehemalige Prokuristin, schon früh, dass die Musikschule neben den Stiftungsauschüttungen immer mehr auf Spenden angewiesen sei.

Geld für Instrumente fehlt

Es gibt dann kein Geld für neue oder für die Reparatur defekter Instrumente. Dass dennoch Mittel für die Ausstattung der Musikschule aufgebracht werden konnten, ist Spendern zu verdanken. Spendern, die ihr Geld der Stiftung überlassen, damit sie es sinnvoll investiert. „2018 haben wir der Musikschule 15.500 Euro für einen neuen Flügel gegeben‘, berichtet Edgar Sieber.

Musikschuldirektor Gerhard Eberl erklärt, dass aktuell E-Pianos überreicht werden konnten. „Eine wertvolle Stütze für unseren Unterricht.“ Sie ersetzen beziehungsweise ergänzen ein defektes Instrument. Allerdings bleiben die Instrumente im Besitz der Stiftung. Der Musikschule werden sie lediglich zum Gebrauch überlassen.

Damit der Unterrichtsbetrieb gut laufen kann, müssen immer wieder defekte Instrumente repariert werden. Auch dafür fließt Geld von der Musikschulstiftung. | Bild: Jörg Büsche

Bildungspaket entlastet Stiftung

Seit Gründung der Musikschulstiftung hat sich nicht nur das wirtschaftliche Umfeld verändert. Veränderungen ergaben sich auch aus politischen Entscheidungen. „Seit 2011 gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket“, sagt Gerhard Eberl. Mit diesem Bildungspaket besteht für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen ein Rechtsanspruch darauf, dass sie am kulturellen Leben teilnehmen können. „Ganz aktiv, indem sie zum Beispiel hier zu uns in die Musikschule kommen“, so Eberl.

Musikalische Begabung fördern

Damit kann ein ursprüngliches Anliegen der Musikschulstiftung etwas in den Hintergrund rücken: Bedürftigen Kindern und Jugendlichen eine „Sozialermäßigung“ zu gewähren. Doch nach wie vor gilt: Die Stiftung will musikalische Begabungen fördern – unabhängig vom sozialen Milieu. Eben dafür „benötigen wird auch weiterhin Spenden“, betont Edgar Sieber. Ihm sei aber klar, dass viele in diesen Tagen ihr Portemonnaie eher für soziale Projekte wie etwa die Tafel als für die Kultur öffnen.