Die Markdorfer Ortsgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) setzt sich seit vielen Jahren für den Erhalt von Streuobstwiesen ein. Jüngst hat das Stadtwerk am See das mit seinem Zukunftspreis gewürdigt. Der Preis geht an Projekte, die dem Zusammenleben von Mensch und Natur in der Region dienen. Ein Ziel, an dem der Markdorfer BUND festhält. Seit 30 Jahren kauft er Hochstamm-Obstbäume ein – und gibt sie günstig an Landwirte weiter. Dank dieses Anreizes zur Landschaftspflege ragen inzwischen 25 000 zusätzliche Bäume auf den Wiesen der Region.

Werner Spenninger ist einer der Landwirte, der vom BUND mit Hochstamm-Obstbäumen beliefert wurde. | Bild: Jörg Büsche

„Wir wollen den Natur- und Landschaftsschutz aber auch dort würdigen, wo ihn andere betreiben“ erklärt Franz Beer vom Markdorfer BUND-Vorstand. „Unser Preisgeld vom Stadtwerk am See reichen wir weiter“, berichtet er im Gespräch mit dem SÜDKURIER: „Wir wollen damit die Arbeit der Weidegemeinschaft Highland Cattle honorieren.“

BUND will Arbeit der Weidegemeinschaft honorieren

Laura Matscher, Herbert Reichmann und Jürgen Otterbach, alle drei Züchter der schottischen Hausrinder mit den langen Hörnern, konnten nun den Scheck über 500 Euro in Empfang nehmen. Dies vor Ort, am Rande der von der Weidegemeinschaft seit einigen Monaten bewirtschafteten Gründlandfläche im Hepbacher-Leimbacher Ried.

Haben sich auf die Highlander-Zucht eingelassen: Herbert Reichmann, Arnold Matscher und Jürgen Otterbach (von links). | Bild: Jörg Büsche

Was mit dem Betrag, den ursprünglich der BUND vom Stadtwerk am See bekommen hatte, geschehen soll, steht bereits fest. „Wir sparen auf einen Deckbullen hin“, erklärt Laura Matscher. Damit es auf der für die derzeit 29 Hochlandrinder eingezäunten Weide zwischen Raderach und Efrizweiler nicht zu Inzucht kommt, dürfen die Bullen nur einmal decken. Danach heißt es, sich nach einem anderen Deckbullen umzuschauen. Und das ist natürlich mit nicht unerheblichen Kosten verbunden.

Auf der Weide lauern auch Gefahren für die Rinder

„Die Tiere sind das ganze Jahr draußen“, erklärt Franz Beer, „und das ist mit vielen Risiken verbunden“. Die so robust wirkenden Rinder können sich durchaus auch verletzen. Überhaupt gelte es verstärkt auf ihre Gesundheit zu achten. Was, so erläutert er, für die Rinderhalter einen erheblichen Arbeitsaufwand bedeute. „Eigentlich muss täglich nach dem Rechten geschaut werden. Auch um stets auf Neue zu entscheiden, ob zusätzliches Futter notwendig wird.“

Urig: Die schottischen Hochland-Rinder verwandeln das Hepbacher-Leimbacher Ried in eine Feuchtwiese, auf die inzwischen viele Pflanzen und Tiere zurückkehren. | Bild: Jörg Büsche

Aufs Kollern der Brotreste in den Futter-Eimern reagieren die Tiere sofort. Sie wissen, jetzt gibt es besondere Leckerlis zu fressen. Und sie trotten in Richtung von Jürgen Otterbach und Laura Matscher, die ihre Tiere mit Namen rufen. Franz Beer geht ihnen entgegen. Die große Pappe mit dem überdimensionierten Scheck-Aufdruck fürs Presse-Foto in der Hand.

Weder Stier noch rotes Tuch, sondern ein Scheck, mit dem Franz Beer vor der Kuh wedelt. | Bild: Jörg Büsche

Beer zeigt sich unerschrocken. Der Umgang mit großen Tieren ist dem studierten Biologen vertraut. Hat er doch zu Beginn der Nuller-Jahre – quasi in Nachbarschaft zur Ganzjahresweide im südlichen Hepbacher-Leimbacher Ried – im nördlichen Riedbereich und außerdem am Eisweiher im Südwesten Markdorfs Herden mit Heckrindern angesiedelt.

Tierisch gute Landschaftspflege

Und auch dort sind die Tiere inzwischen als „Landschaftspfleger“ im Einsatz. Sie sorgen dafür, dass die Riedlandschaft nicht verbuscht und mit Sträuchern überwuchert. Zusammen mit den Markdorfer Rotariern sind die Mitglieder der BUND-Ortsgruppe lange Jahre regelmäßig ins Gelände gegangen, um mit Sägen und Körperkraft wucherndes Buschwerk auszudünnen.

„Wir haben auch Neophyten entfernt, indisches Springkraut und kanadische Goldrute vor allem“, blickt Beer auf die mühsame Arbeit zurück. Arbeit, die im Ried nun die Rinder der Weidegemeinschaft besorgen.

Bodenschutz Böden sind Lebensräume und überlebenswichtige Grundlage für Tiere wie Pflanzen. Auf ihnen wächst Nahrung, sie filtern Schadstoff aus dem Wasser und sie binden auch Kohlenstoff und beeinflussen damit direkt die Klimaentwicklung. Böden können auch Regenwasser speichern und somit vor Hochwasserereignissen schützen. Extensiv genutzt, bieten Bodenflächen auch Raum für Biotope, auf denen sich ihrerseits Pflanzen und Tiere entfalten können, die auf intensiv genutzten Agrarflächen keinen Lebensraum mehr finden und mithin aus der Nahrungskette verschwinden. So wie es laut Franz Beer bereits bei zahlreichen Insektenarten zu beobachten sei. Durch ihr „selektives Fressen“ fördern die Heck- und die Highland-Rinder im Hepbacher-Leimbacher Ried die pflanzliche Standort-Vielfalt. Und ihre Hufe lockern den Boden auf, statt ihn zu verdichten.

Kahlschlag hat böse Folgen

Und die zotteligen Schotten-Rinder im südlichen Ried ersparen den Pflanzen auf dem ehemaligen Torfstück obendrein die bisherige Landschaftspflege per Traktor. Bei dessen Mahd im Jahresrhythmus stets aufs Neue „tabula rasa gemacht wurde“, wie Franz Beer es beschreibt.

Die Gehölzpflege gehört zu den unabdingbaren Aufgaben in den vom BUND betreuten Naturschutzgebieten um Markdorf. Immer ist sie überaus mühsam. | Bild: Jörg Büsche

Tabula rasa, weil umstandslos alles abgeschnitten wird, was durchaus nicht alle Pflanzen vertragen. Manche überleben den harten Schnitt und blühen wieder, andere hingegen nicht. Mit der Folge, dass die Fläche verarmt. Gleiches gilt für die Fauna. Auch da gibt es Tiere, die den Radikalschnitt nicht überstehen. Insekten vor allem, denen die Flucht vor den Maschinen zwar misslingt, die aber den grasenden Hochlandrindern bequem davonkrabbeln können.

Kein Wunder also, wenn Biologe Franz Beer anbetrachts der abgegrasten Flächen und der Buschwerk-Inseln darauf zufrieden ist: „Das sieht ja schon richtig gut aus“, lobt er, was die Rinderzüchter mit ihren Highlandern bereits erreicht haben. Das Preisgeld vom BUND soll sie nun motivieren, in ihrer wertvollen Arbeit nicht nachzulassen.