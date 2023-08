Die Leimbacher brauchen Geduld. Zumindest was die Fertigstellung ihres zentral gelegenen Dorfplatzes anbelangt. Vor drei Jahren – im Juli 2020 – konnten die Bürger Ideen zur Neugestaltung äußern, im Juni 2021 stimmte der Markdorfer Gemeinderat den von Architekt Helmut Hornstein vorgestellten Plänen für die Freifläche beim Feuerwehrgerätehaus zu. Damals war von einer Fertigstellung im Herbst 2022 die Rede.

Doch das Projekt zog sich hin. „Vor allem hat es an Corona gelegen“, sagte Ortsvorsteher Bernd Brielmayer in einem SÜDKURIER-Interview Anfang des Jahres. Zu diesem Zeitpunkt liefen die Bauarbeiten, und die Freude und Zuversicht war groß, dass der Platz bis zum Pfingstmusikfest des Musikvereins Riedheim Ende Mai fertig ist – was er nicht war.

Die Schotterweise wartet noch auf ihre Fertigstellung. Des Weiteren fehlen noch die mobilen Spielgeräte. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Dorfplatz ist und bleibt auch Festplatz

Der Musikverein Riedheim feiert auf dem Platz traditionell in einem großen Festzelt, das wird auch weiterhin so bleiben. Der Dorfplatz ist gleichzeitig auch Festplatz. Auch der Narrenbaum wird hier gestellt. Aspekte, die in der Planung, an der auch die Vereine mitgewirkt haben, berücksichtigt worden sind. Die Arbeiten wurden zum Pfingstmusikfest unterbrochen und sollten dann eigentlich weitergehen. Doch seither ist nicht mehr viel passiert. „Wir machen in Leimbach schon Witze, ob wir die Einweihung 2023 oder 2024 feiern“, sagt eine Anwohnerin.

Bauzaun verhindert Zugang auf dem Platz

Dabei ist ein guter Teil des Platzes fertig. Der Zugang ist allerdings mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Pergolen am Beginn und Ende des neu angelegten Weges, der vom Feuerwehrhaus gesehen östlich verläuft, stehen. Im südlichen Bereich des Platzes gibt es große Blumenbeete und Bänke, in der Mitte ein kleines Podium. Auch die Boulebahn im westlichen Bereich des Platzes ist fertig angelegt. Was noch fehlt, sind die große Schotterwiese, Slackline, Basketballkorb und die mobilen Spielgeräte, die für die Dauer des Pfingstmusikfestes vorübergehend weggestellt werden können. Dazu zählen ein mobiler Ballfangzaun und ein Bolzplatztor.

Auf der Boulebahn kann in Zukunft Boule gespielt werden. Im Hintergrund das Feuerwehrgerätehaus. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Arbeiten gehen nächste Woche weiter

Woran hapert die weitere Umsetzung? Auf SÜDKURIER-Nachfrage teilt Jacqueline Leyers, stellvertretende Leiterin des städtischen Bauamtes, mit: „Nach Pfingsten musste erst abgebaut werden und dann war es wohl terminlich etwas schwierig.“ Nun gebe es aber die Zusage, dass die Arbeiten nächste Woche weitergehen und der Platz dann fertiggemacht wird, so Leyers. Ortsvorsteher Bernd Brielmayer freut sich auf den neuen attraktiven Platz, der zu einem „schönen Treff und Begegnungsort für uns alle wird“. Die Kosten für die Umgestaltung liegen bei insgesamt rund 400.000 Euro.