Der Waldkindergarten braucht einen neuen Bauwagen. Grund für den dringenden Bedarf ist der Brand, der in der Nacht vom 21. auf den 22. Mai einen der beiden Bauwägen völlig zerstört hat. Verbrannt sind darüber hinaus sämtliche Einrichtungsgegenstände, aber auch Außenanlagen wie zum Beispiel die Nottreppe. In Betrieb genommen wurde die Unterkunft für die das ganze Jahr über überwiegend in der Natur betreute Waldkindergartengruppe im Frühjahr 2019. Weil immer mehr Eltern ihre Kinder zu dem natur- und erlebnispädagogischen Angebot der Stadt anmeldeten, beschloss der Gemeinderat 2021, oberhalb von Möggenweiler einen zweiten Wagen aufzustellen.

Bild aus früheren Tagen: Waldkindergartenleiterin Franziska Nusser vor dem alten, nun verbrannten Bauwagen. | Bild: Jörg Büsche

Bei seiner Inbetriebnahme vor wenigen Wochen schien es so, als sei die Nachfrage nun mit dem Angebot für 22 Kinder hinreichend gedeckt. Nach dem Brand vor zwei Wochen steht die Stadt jedoch plötzlich vor einer ganz neuen Situation.

Neuer Bauwagen wird deutlich teurer

„Wir benötigen schnellstmöglich Ersatz für den verbrannten Bauwagen“, erklärte Bürgermeister Georg Riedmann im Gemeinderat. Deswegen war das Thema auch kurzfristig noch auf die Tagesordnung gesetzt worden. Von der Verwaltung kam der Vorschlag, dass der Gemeinderat sie beauftragt, bei dem gleichen Wagenbau-Unternehmen aus dem Kreis Heidenheim einen neuen Bauwagen zu ordern, die die beiden Bauwägen geliefert hatte. Doch die Kosten werden diesmal andere sein: Riedmann sprach von einer deutlichen Preissteigerung.

Der neue, seit einigen Wochen aufgestellte Bauwagen für den Natur- und Waldkindergarten Vogelsang oberhalb von Möggenweiler. Dieses Modell soll nun als Ersatz für den verbrannten Wagen bestellt werden. | Bild: Jörg Büsche

Hatte der erste Wagen noch rund 55.000 Euro gekostet, so waren es beim zweiten schon 69.000 Euro gewesen. Und nun sei mit einem Betrag von rund 80.000 Euro zu rechnen. Hinzu kommen die Kosten für die Außenanlagen – Schotter, Pfähle, Nottreppe. Die waren 2019 noch mit rund 12.000 Euro zu Buche geschlagen. Die Mittel für den neuen Wagen werden nun außerplanmäßig in den Haushalt aufgenommen. Denn der Gemeinderat votierte einstimmig für den Ersatz des verbrannten Bauwagens. Da eine Zelt- und Wagenversicherung besteht, wird dessen damaliger Wert von einer Versicherungsgesellschaft ersetzt.

Natur- und Waldkindergarten Vogelsang Der Markdorfer Waldkindergarten ist auf einen Bedarf von 22 Kindern eingestellt. Zuletzt waren die kleinen Besucher auf zwei Gruppen aufgeteilt. Einer davon stand bisher der alte Bauwagen im Wald oberhalb von Leimbach zur Verfügung. Für die andere ist jüngst der zweite Bauwagen aufs Wiesenstück beim Möggenweiler Wasserhochbehälter aufgestellt worden. Mit dem Angebot von Natur- und Waldkindergarten-Plätzen hat die Stadt auf die stark gewachsene Nachfrage nach neuen Betreuungsformen reagiert. Die Natur- und Erlebnispädagogik spielt eine immer größer werdende Rolle bei der Kindererziehung.

Stadt hofft auf Entgegenkommen der Firma

Ein Jahr dauere es, bis Ersatz geliefert werden könne, hatte die Firma zurückgemeldet. Unter Umständen, so hatte Riedmann erläutert, lasse sich die Lieferfrist noch etwas verkürzen, wenn die Stadt auf die unverschuldete Notlage verweise. Dabei sei man aber auch auf das Entgegenkommen der Firma angewiesen. Festlegen möge sich das Wagenbauunternehmen, da es seinerseits wiederum mit Lieferengpässen zu kämpfen hat.

Selbst das Fahrgestell des verbrannten Bauwagens ist nicht mehr zu gebrauchen. Die Hitze hat sogar Eisenteile deformiert. | Bild: Jörg Büsche

Vom Weiterverwenden des noch vorhandenen Fahrgestells, so geht aus den Beratungsunterlagen hervor, rät das Gutachten der von der Stadt herangezogenen Fachfirma ab. Die starke Hitze beim Brand des Bauwagenaufbaus habe Teilverformungen in dem stählernen Chassis verursacht.

Hilfsangebot aus einer Nachbargemeinde

Aus einer Gemeinde in der Region wiederum kommt das Angebot, Markdorf einen eigenen überzähligen Wagen leihweise zu überlassen. Der werde dort derzeit nicht benötigt. Riedmann schlug vor, auf dieses Angebot als Zwischenlösung einzugehen. Näheres, etwa die Höhe der Mietkosten, gelte es dann noch abzuklären.

Schutzhütte könnte ebenfalls genutzt werden

Ausdrücklich sprach Riedmann dem Team des Waldkindergartens seinen Dank aus. Die große Herausforderung, die durch den Brand entstandene neue Situation zu meistern, sei „hervorragend gelungen“. Dies sowohl in organisatorischer wie auch in pädagogischer Hinsicht.

Die Schutzhütte beim Waldkindergarten in Möggenweiler kann bei Unwetter oder Sturm vorübergehend als Ersatz für den verbrannten Wagen dienen. | Bild: Jörg Büsche

Hilfreich ist da, dass das Außengelände des Waldkindergartens „wie durch ein Wunder“ unversehrt geblieben sei, heißt es in der Tischvorlage. Genutzt werden kann nun auch die vor zwei Jahren errichtete Schutzhütte beim Hundesportplatz. Sie dient als Rückzugsraum, sollte starker Wind oder ein Unwetter den Kindergartenkindern einen Aufenthalt unter Bäumen zur Gefahr machen.