Markdorf – Die Markdorfer Einzelhändler halten am verkaufsoffenen Sonntag am 12. November, 12 Uhr bis 17 Uhr, viele Sonderaktionen und Rabatte für die Kunden bereit. Hier können die Besucher des Jahrmarktes das Vergnügen beim Rummel und gemütliches Shoppen in den Geschäften schön miteinander verbinden. „Der Jahrmarkt und der verkaufsoffene Sonntag soll ein schöner Anlass für ein Familientag sein“, erklärt Barbar Bücken, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing.

Ein guter Ruf

Hierbei solle der Spaß und die Lebensfreude im Vordergrund stehen, erläutert die Geschäftsführerin. Weit über die Grenzen hinaus sei der gute Ruf der Markdorfer Fachhändler und Einzelhandelsgeschäfte bekannt.

Insbesondere die gute Fachberatung und der außergewöhnliche Service lockten neben den kostenfreien Parkplätzen Einheimische und Besucher aus einen großen Umkreis in die Gehrenbergstadt. „In Markdorf ist es fröhlich und bunt und der gute Zusammenhalt, der in Markdorf in allen Schichten gelebt wird, versprüht einen ganz besonderen Charme und bietet ein besonderes Einkaufserlebnis, bei dem man sich einfach wohlfühlt“, hebt Barbara Bücken hervor.

Aktionen im Proma

Im Einkaufszentrum Proma ist man bestens auf den verkaufsoffenen Sonntag vorbereitet, hier gehen die Geschäfte vollends in die Preisoffensive und lassen mit vielen Aktionen die Preise in den Keller stürzen: Beim Herrenmode Outlet von Wolfram S. sinken die Preise bereits vorher, vom 2. November bis zum 31. Dezember sind alle Markenanzüge um 70 Prozent reduziert. Am verkaufsoffenen Sonntag purzeln die Preise, bei Marco Moden gibt es 20 Prozent auf alle Winterjacken, ab einen Einkauf von 50 Euro gibt es eine Marco Tasche kostenfrei obendrauf. Mister & Lady gibt 20 Prozent Rabatt auf ein Lieblingsteil. Optik Hammer lässt seine Preise auf alle vorrätige Sonnenbrillen um 20 Prozent sinken. Im Fitness-Studio MC Shape gibt es einen Tag der offenen Tür und mit etwas Glück ist bei einem Gewinnspiel drei Monate Gratis-Training zu gewinnen. Kulinarisch gibt es im Proma ebenfalls kleine Schmankerl, so lädt die Cafe Bar Ludwig zu einem Weißwurstfrühstück inklusive ein Glas Bier oder Weinschorle für einen attraktiven Preis ein. Vor dem Proma bietet das Ludwig in seiner Holzhütte Grillwürste und Glühwein an. Das indische Restaurant Goah entsendet zu jedem Essen einen kleinen Gruß aus der Küche vorab sowie zehn Prozent Rabatt auf die Gesamtrechnung.

Hochwertige Gleitsichtgläser

Das Optikerfachgeschäft Gölzer bietet für die Herbstsaison Aktionen an, die bares Geld sparen lässt. So dürfe sich die Kunden bis zum 25. November über Preisvorteile bei modernen Markengläser freuen: Für hochwertige Marken Einstärkengläser werden 50 Euro Preisvorteil geboten und für hochwertige Marken Gleitsichtgläser können sogar 100 Euro gespart werden. Ein weiteres Sparpotenzial bietet das Zweitbrillenangebot. Beim Kauf einer Brille mit Markengläser gewährt das Optikerfachgeschäft Gölzer seinen Kunden beim Kauf einer zweiten Brille innerhalb von sechs Monaten einen Rabatt von 50 Prozent auf Markengläser. Der Preisvorteil gilt auf den Hauptpreis von Optik Gölzer und ist nicht mit anderen Angeboten oder Gutscheinen kombinierbar. „Der verkaufsoffene Sonntag bietet die ideale Möglichkeit, bei uns in aller Ruhe vorbeizuschauen und sich über unsere Aktionen informieren zu lassen“, lädt Geschäftsführer Ulrich Gölzer ein.