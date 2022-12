Es gibt Kaffee. Es gibt auch Kuchen bei den Nagys. Doch dass die gesamte Familie am Tisch ist am späten Nachmittag, das gehört zu den ganz großen Ausnahmen. „Da muss der SÜDKURIER sich bei Pfarrers anmelden, damit einmal alle da sind“, verrät Pfarrer Tibor Nagy, was seine Frau Juliane kurz vor dem Eintreffen des Reporters im Scherzton angemerkt hat.

Unter starkem Termindruck

Viel Wahres sei aber dran an der Bemerkung. Denn tatsächlich drängen sich in diesen Wochen die Termine. Was indes ganz normal sei für Geistliche. Das gehe nicht nur ihm so, erklärt Nagy. Stark gefordert sei auch seine Amtskollegin Kristina Wagner. Und von Termin zu Termin sei derzeit wohl auch Pfarrer Hund aus der katholischen Schwestergemeinde unterwegs. „In der Zeit vor Weihnachten treffen sich die verschiedenen Gruppen, die Kreise und Gremien, die sich in der Gemeinde engagieren“, erklärt Tibor Nagy. Das Spektrum reiche von den Konfirmanden bis hin zu den Senioren. „Überall können wir gar nicht sein.“

Weihnachtszeit ist nicht nur fröhlich

Auch deshalb nicht, weil im November und im Dezember und überhaupt in den Wintermonaten stets recht viele Menschen sterben. „Gefühlt ist es in diesem Jahr besonders schlimm“, bedauert Pfarrer Nagy, „im Moment stehe ich fast jeden Tag gleich zweimal an einem offenen Grab.“ Dies seien dann auch die wirklich wichtigen Termine. Denn die Hinterbliebenen suchen das Gespräch. „Dafür muss man sich Zeit nehmen“, auch den Familien zeigen, dass man für sie da ist. Sogar dann, wenn man – wie im Falle der Familie Nagy – selbst gerade einen Verlust zu beklagen hat.

In St. Nikolaus finden an Heiligabend katholische Gottdesdienste und die evangelische Christvesper statt. | Bild: Jörg Büsche

Zuversicht als Botschaft gegen das Chaos

„Eigentlich kommt er immer erst viel später nach Hause“, schildert Juliane Nagy den Arbeitsalltag ihres Mannes im Advent. Kaffee und Kuchen seien die Ausnahme, keineswegs der Normalfall. Aufs Zusammensitzen werde dennoch großen Wert gelegt, erzählt sie weiter. Sie und ihr Mann sehen sich da auch in einer erzieherischen Verantwortung.

Ihren drei Kindern, Florina (8), Mathilda (11) und Jakob (13) wollen sie durchaus etwas vom Geist der Vorweihnachtszeit vermitteln. Weniger Handy, weniger Fernsehen, mehr Advent. Hoffen, Ahnen, Wissen, dass da eine ganz besondere Nacht naht. Eine Nacht, die an ein Ereignis erinnert, das allen Grund zu größter Zuversicht gibt. Selbst wenn zuzeiten einmal wieder alles so scheint, als könne immer nur Unfrieden, Unordnung oder gar Chaos anstehen.

Auch das gehört für Juliane Nagy zur Adventszeit: mit Kindern das Krippenspiel für Heiligabend einzustudieren. | Bild: Jörg Büsche

Adventssonntage beginnen mit Bach

„Sonntagmorgens hören wir Musik“, erzählt Tibor Nagy. Auf dem Programm steht vor allem Bach, dessen weihnachtliche Kompositionen. Das andere Mittel, um mehr Besinnlichkeit in die Familie zu bringen, werde eigentlich immerzu gepflegt: Vorlesen. „Mittlerweile wollen auch die Kinder vorlesen.“ Festes Ritual sei „Schnüpperle“, das Kinderbuch mit 24 Geschichten zur Weihnachtszeit. „Wir kennen es inzwischen fast auswendig.“ Aber ja: Die Bibel steht selbstverständlich auch auf dem adventlichen Lektüreprogramm.

Proben fürs Krippenspiel im Haus im Weinberg. Mathilda als Wirtin von der „Goldenen Eule“ weist Josef und Maria, gespielt von ihrer Schwester Florina, ab. | Bild: Jörg Büsche

Morgen beginnt das Backen. „Ausstecherle“, beginnt Florina, „Engelsäuglein“, ergänzt Mathilda. „Und ein Apfelbrot gehört auch immer dazu“, erklärt Juliane Nagy. Morgen ist keine Schule. Alle Klassenarbeiten sind geschrieben und vergessen – bis nach den Weihnachtsferien. Ein bisschen Stress gibt es trotzdem. „Das Wort wollen wir vermeiden in unserer Familie“, erläutert Juliane Nagy. Bei ihnen solle niemand an Stress denken, wenn Weihnachten erwähnt wird. Also besser: „Aufregung“.

Die Aufregung vorm Auftritt

Die Rede ist von der Aufregung vor dem Auftritt: Florina und Mathilda spielen nämlich mit beim Krippenspiel. Sie lernen Text, sie proben ihren Auftritt, wie sie sich am Nachmittag des 24. Dezember zu bewegen haben. Wenn Maria und Josef sich auf den Weg nach Bethlehem machen. Wenn der Engel den Hirten auf dem Feld erscheint. Wenn die schwangere Maria ihr Kind im Stall zur Welt bringt. Und Florina hat in diesem Jahr die Rolle der Maria.

Himmlische Musik für die Szenen am Stall von Bethlehem verlangen viel Probenarbeit und viele Helfer rund um die Aufführung. Und all das will gut organisiert sein. | Bild: Jörg Büsche

Gottesdienste in Markdorf Evangelisch: Samstag, 24. Dezember, 15.30 Uhr, Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Orgelmusik im Haus im Weinberg – 17 Uhr, Christvesper mit Orgel- und Trompetenmusik in St. Nikolaus – 22 Uhr, Christmette im Haus im Weinberg –– 25. Dezember, 10 Uhr, Festgottesdienst im Haus im Weinberg mit Posaunenmusik

Katholisch: Samstag, 24. Dezember, 15.30 Uhr, Krippenfeier für Familien in St. Nikolaus; dort um 22 Uhr Christmette, ab 21.40 Uhr musikalische Einstimmung; 25. Dezember, 10 Uhr, weihnachtliche Eucharistiefeier mit Kirchenchor, Orchester und Solisten; dort um 18 Uhr, Weihnachtsvesper; 26. Dezember, 10 Uhr, St. Nikolaus: Wort-Gottes-Feier

Schon bald nach dem Krippenspiel im evangelischen Gemeindehaus geht es hinüber nach St. Nikolaus. Natürlich sind Florina und Mathilda dann längst umgezogen, nicht mehr gewandet wie zwei Frauen im Palästina unter römischer Besatzung. In St. Nikolaus, in Markdorfs katholischer Hauptkirche, hält ihr Vater – wie schon seit etlichen Jahren – auch an diesem Heiligabend die evangelische Christvesper.

Zeitenwende oder doch nicht?

„Nein, die Rede steht noch nicht“, erklärt der Pfarrer. Noch sammele er Gedanken, sortiere, suche weitere Anregungen. Das sei immer so. Die Predigt entstehe stets recht spät. Juliane Nagy lässt aber durchblicken, dass die Arbeit an der Predigt zwar verhältnismäßig spät beginne, indes sehr intensiv sei. „Stehen wir tatsächlich mitten in einer Zeitenwende?“ stellt Pfarrer Nagy als Frage in den Raum. Alle suchen derzeit nach Antworten – und nach Lösungen.

Pfarrer Tibor Nagy betrachtet es als großes Privileg, Jahr für Jahr die Weihnachtsbotschaft verkünden zu dürfen. Hier ein Bild aus der evangelischen Kirche. | Bild: Jörg Büsche

Und je länger Tibor Nagy bei der Christvesper auf diese Fragen eingeht und auf den Zusammenhang mit der Zeitenwende vor 2023 Jahren, desto länger müssen Florina, Mathilda und Jakob auf die Bescherung warten. „Sie sind das gewohnt“, verrät Juliane Nagy. Gleichfalls gewohnt sind sie das traditionelle Weihnachtsessen der Nagys später am Abend: Es gibt Fleischfondue.