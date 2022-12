Der Gemeinderat hat je einen Markdorfer Zimmereiunternehmen, einen Dachdecker aus Fleischwangen sowie ein Fassadenbaubetrieb aus Friedrichshafen mit den Arbeiten beauftragt. Wie es aus dem städtischen Bauamt heißt, liegt das siebte Vergabepaket rund 24000 Euro unter der Kostenberechnung. Die Gesamtkosten von den ursprünglich veranschlagten 6,2 Millionen für die Sanierung des Rathaues sind auf rund 7,2 Millionen Euro angewachsen.

Auch im großen Sitzungssaal schreiten die Arbeiten voran. | Bild: Jörg Büsche

Im Sommer zieht die Verwaltung zurück

Nachdem die letzten drei Gewerke ausgeschrieben sind, steht nur noch die Lieferausschreibung für die Innenraumausstattung an. Ganz zum Schluss werden die Außenanlagen rund ums Rathaus gestaltet. „Wenn nichts dazwischen kommt“, sagt Monika Gehweiler, dann sind wir Ende Juni bezugsfertig, spätestens Mitte Juli.“ Dann ist das Rathaus Ende Juni, spätestens Mitte Juli bezugsfertig. Monika Gehweiler ist die stellvertretende Leiterin des Bauamts. Sie koordiniert und überwacht die Sanierungsarbeiten am Rathaus.

Monika Gehweiler steht am künftigen Bürgerempfang. | Bild: Jörg Büsche

Ein Kinder der 1960er Jahre

Das Rathaus stammt aus den frühen 1960er Jahren und versprüht den rauen Charme jener Phase. Solide und praktisch musste die Architektur sein. Dann war sie gut. Und wer derzeit das Innere des Verwaltungsbaus betritt, dem wird rasch klar, was Schnörkellosigkeit bedeutet. „Über Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten“, merkt Bauingenieurin Gehweiler an. Aus ihrer Sicht aber „hat das Gebäude seinen Reiz“. Sie klingt, als würde ihr die nüchterne Formensprache des Rathauses durchaus gefallen. „In jedem Falle ist es ein Kind seiner Zeit“, betont Monika Gehweiler.

Architekturprägend: das Treppenhaus im Rathaus. | Bild: Jörg Büsche

Brände, Erdbeben – Baustatiker müssen vieles bedenken

Das Rathaus musste in der Gegenwart ankommen. Das verlangten die strengen Bestimmungen des Brandschutzes. Markantes Merkmal dafür ist die neue Treppe, die nun an der Westseite das Gebäude erschließt – hinauf bis in die Registratur unterm Dach. Seit den 60er-Jahren haben sich aber auch die technischen Regeln zum Erdbebenschutz verändert. Überdies habe sich auch die Klassifizierung der Erdbebenzonen verändert. Darauf mussten die Baustatiker bei der Rathaussanierung ebenfalls Rücksicht nehmen.

Im nächsten Jahr kommen die Akten wieder zurück in die Registratur unterm Rathausdach. | Bild: Jörg Büsche

Gute Stimmung auf dem Bau

Die Atmosphäre ist so geschäftig wie freundlich. Alle Arbeiter begrüßen Monika Gehweiler mit großer Freundlichkeit. Hier erzählt einer von seinen Urlaubsplänen. Dort erkundigt sich einer, ob es denn ein Richtfest geben wird. Was Gehweiler bejaht. „Wenn wir schon keinen Grundstein legen konnte“, scherzt sie. Fand der erste Spatenstich doch schon in den 60ern statt. Überhaupt beobachte sie, so erklärt Gehweiler beim Weitergehen, dass auf der Rathausbaustelle ein guter, sehr kollegialer Ton herrsche. Was fürs störungsfreie Voranschreiten der Arbeiten überaus förderlich sei. „Es funktioniert einfach – und das gewerkeübergreifend“.

Die Sanierung Bis zum Sommer 2023 soll das Markdorfer Rathaus grundlegend saniert werden. Bis dahin ist die Verwaltung in der sogenannten Schlossscheuer untergebracht. Insgesamt sind Kosten von etwa 7,3 Millionen Euro veranschlagt. Die Gebäudehülle wird gedämmt, bekommt rundum auch eine Klinkerfassade. Aufs Dach kommt im Süden eine Photovoltaik-Anlage. An der Gebäudehülle ändern sich die Fenster, die vergrößert werden. Grundlegend erneuert wird auch die Gebäudetechnik. Zum bestehenden kommt ein zweites Treppenhaus – als zusätzlicher Fluchtweg. Aus Brandschutzgründen wird das bestehende Treppenhaus mit einem Schutzvorhang ausgestattet.

Noch ist das Dach nicht geschlossen. | Bild: Jörg Büsche

Gute Ordnung trotz Kabelknäuel

Raum für Raum geht es voran. Wo noch nicht gewerkelt werde, lagern die Handwerker ihr Material. Mit den Innenputzarbeiten wird im zweiten Obergeschoss begonnen. Von dort laufen sie Schritt für Schritt nach unten „Und wenn der Putzer kommt, müssen die Heizungen fertig sein“, so Monika Gehweiler. Doch nicht nur die. Lüftungselemente, Elektro- und Datenkabel sollten dann gleichfalls in guter Ordnung installiert sein. Unter dem Estrich verschwinden werden außerdem jene Stabilisierungsbrücken aus Stahl und Beton, die den Deckenschwund zwischen Hauptgebäude und Rathaus-Anbau statisch absichern.

Ganz schön viel Elektrik ... | Bild: Jörg Büsche

Von den sich im Laufe der Zeit herausgebildet habenden Absätzen zwischen den beiden Gebäudeteilen sei zwar keine Gefahr ausgegangen, versichert Monika Gehweiler. Zusätzlicher Widerhalt aber erhöhe die Sicherheit – und lässt den Statiker noch ruhiger schlafen. Recht entspannt wirkt indes auch die stellvertretende Bauamtsleiterin. „Wir stehen unmittelbar vorm Abschluss der Rohinstallation“, erklärt sie. Die Heizungsanlage steht, die Elektrik liegt – wenn auch in üppigen Knäuels. Doch recht klar deutet sich schon das Ende der Rathaussanierung an.