Welcher Tag war gleich noch mal heute? Und welches Datum? Tatsächlich muss ich seit der Zeit zuhause öfter einmal nachschauen oder überlegen. Schließlich fällt fast alles, was sonst unsere Woche strukturiert hat, weg: Kinderturnen, Feuerwehrprobe, Musikschule, Mama-Sport. Jetzt sind quasi Ferien, die sich aber nicht so richtig danach anfühlen.

Ja, Emma freut sich, dass sie keine Schulaufgaben mehr machen muss. Aber alle geplanten Ausflüge, der Start im Spieleland, der Besuch bei Oma und Opa, all das entfällt. Und Ostern kommt. Und das soll nicht ausfallen. So haben wir begonnen, am Palmsonntag die Geschichte mit Playmobil nachzuspielen. Ein ganz nettes Buch für (kleinere) Kinder ist dabei „Rica entdeckt Ostern„.

Jesus zieht in Jerusalem ein. Palmsonntag mal anders. | Bild: Nicole Burkhart

Ostergrüße basteln für die Verwandten

Dabei erlebt ein kleines Schäfchen alle wichtigen Stationen in der Karwoche. Und wir bauen und erleben mit. Wir schmücken den Osterstrauch, malen ausgeblasene Eier an, pflanzen Kresse in Eierschalen. Und wenn wir die Großeltern, Tanten, Onkels, Uromas, Patentanten schon nicht sehen können, so schicken wir ihnen wenigsten einen kleinen Ostergruß.

Die Kinder hatten großen Spaß beim Gestalten von Murmelbildern. Dazu ein Blatt Papier in eine Kiste oder einen Karton legen. Mit Plakafarben, Finger- oder Wasserfarben ein paar Kleckse auf das Blatt geben. Anschließend mehrere Murmeln hineinlegen. Durch das Bewegen der Schachtel rollen die Murmeln munter durch die Farben und über das Blatt.

Moritz und Emma arbeiten konzentriert an den Murmelbildern. | Bild: Nicole Burkhart

So entsteht ein tolles buntes Muster. Nach dem Trocknen haben wir die Bilder in Eierform geschnitten und auf gefaltetes Papier geklebt – fertig sind unsere Osterkarten.

Noch kurz aufkleben – fertig sind die Osterkarten. | Bild: Nicole Burkhart

Meine siebenjährige Tochter hatte selbst noch eine ganz schöne Idee. Sie hat Walnüsse in ein Säckchen gepackt, eine davon goldfarben angemalt. An ihrer Türe hängen nun einzelne schön verzierte Briefumschläge mit kleinen Geschenken. Morgens dürfen wir alle ins Säckchen greifen. Wer die goldene Nuss zieht, darf sich ein Geschenk aussuchen. Mit ihrem „Osterkalender“ soll diese Woche bis Ostern noch schneller vergehen. Denn Ostern kommt auch in Corona-Zeiten. Ostern wird anders – aber trotzdem schön.

