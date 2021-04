Markdorf Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Von Online-Terminbuchung bis Download von Formularen: Diese digitalen Angebote wünschen sich die Markdorfer im Rathaus

Das Rathaus wird neu gestaltet – das Gebäude wird saniert und die Verwaltung soll digital aufgerüstet werden. Doch was genau bedeutet das? Und welche Angebote wünschen sich die Bürger? Um der Diskussion einen inhaltlich greifbaren Input zu geben, hat die CDU Markdorf eine Online-Umfrage „Rathaus goes digital“ initiiert, die Ergebnisse wurden nun an Bürgermeister Georg Riedmann überreicht.