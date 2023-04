Lea hat einen großen Traum: Der ist momentan noch 6200 Kilometer und mehrere tausend Euro entfernt. Die 16-Jährige hat die Zusage der New York Times, an deren Summer Academy teilzunehmen. Das sind zweiwöchige Seminare, die die renommierte US-Zeitung für Schüler, Studierende und angehende Journalisten im Juni und Juli anbietet. Alljährlich bewerben sich junge Menschen aus aller Welt, die New York Times wählt aus.

Crowdfunding im Internet

Einer jener Menschen wäre sie später gerne, der „einen Unterschied macht mit dem, was er schreibt“, teilt Lea auf Englisch in ihrem Spendenaufruf auf der Crowdfunding-Plattform gofundme mit. Crowdfunding per Internet bedeutet: Man wirbt um Spenden für ein Projekt oder Ziel. Jeder, der das unterstützen möchte, kann Geld überweisen. Das braucht Lea, denn sie ist noch Schülerin und darf während ihres Schuljahres nicht arbeiten.

Millionenmetropole an der Ostküste: New York ist die größte Stadt in den USA. Die New York Times gehört zu den führenden Zeitungen des Landes. | Bild: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Wie kommt man als 16-Jährige auf die Idee, ein Praktikum bei der New York Times machen zu wollen? Lea Wilhelm ist auf eigenen Wunsch zuhause ausgezogen, um in Freiburg an dem englischsprachigen Internat United World College auf die Schule zu gehen. Dort leben und lernen Jugendliche aus mehr als 90 Nationen, die Colleges gibt es überall auf der Welt. Ihr Vater, der Markdorfer Thomas Köhler, unterstützt sie, wo es geht. Der Diplom-Sozialpädagoge, der für das Steinbeis-Zentrum in Friedrichshafen arbeitet, kann und möchte aber die 6000 bis 7000 Dollar, die für die Seminarwochen im Big Apple nötig sind, nicht alleine aufbringen. Dafür sei seine Tochter aber auch zu ehrgeizig.

Mit 16 auf eigenen Wunsch ins Internat

Immerhin steht sie mit ihren 16 Jahren auf eigenen Füßen, lebt mit anderen Jugendlichen aus aller Welt im Wohnheim und redet, lernt und schreibt ihre Klausuren auf Englisch. Ihr Traum sei es schon immer gewesen, eines Tages als Journalistin international zu arbeiten, in einem englischsprachigen Land wenn möglich. Dann wolle sie sich für Menschen einsetzen, die nicht gehört werden und keine Lobby haben: Für all jene, die wegen ihrer religiösen oder sexuellen Orientierung in Ländern, die dies unter Strafe stellen, verfolgt werden. Für jene, die ausgegrenzt sind, die im Schatten stehen und für die es in der Gesellschaft keinen Platz gibt.

Leas Wochenend-Zeitungslektüre beim Heimatbesuch in Markdorf. | Bild: Thomas Köhler

Ein Jahr muss Lea noch zur Schule, dann möchte sie Journalismus studieren – natürlich in den USA. In der angelsächsischen Medienwelt ist sie jetzt schon zuhause: Die NYT und der britische Guardian sind an ihrem Internat im Fach „Global Politics“, Weltpolitik, Pflichtlektüre. BBC und die Tagesschau gehören ebenfalls zum täglichen Programm. „Wir müssen immer auf dem neuesten Stand sein, aber ich mache das auch gerne“, sagt sie.

An ihrem Internat gefällt ihr, dass es „Jugendliche aus der ganzen Welt zusammenbringt“. Ihrem Traum, am 18. Juni die Stufen des NYT-Hochhauses hochzugehen, fühlt sie sich greifbar nahe – auch wenn sie bis dahin noch eifrig sammeln muss.