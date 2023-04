Warten auf die Osterhasen. In vielen Markdorfer Familien ist es längst zur lieb gewonnenen Tradition geworden, am Karsamstag in die Innenstadt zu gehen. Und das weniger, um noch rasch einige Ostereinkäufe zu erledigen. Hefe, Aufschnitt, eventuell auch Geschenke werden zwar gerne noch mitgenommen. Das Hauptaugenmerk gilt jedoch – zumindest in Familien mit kleineren Kindern – anderem: jenen beiden überlebensgroßen Plüschhasen, die schon seit etlichen Jahren um diese Zeit im Auftrag von Markdorf Marketing zwischen Proma und Marktstraße bunte Eier verteilen.

„Wann kommen sie denn endlich?“, fragt ein Junge im Grundschulalter seine Mutter. Er klingt zwar ungeduldig, ist aber die Ruhe selbst. Kein Wunder, hält er doch ein Kaninchen im Schoß – und krault dessen Fell mit großer Hingabe. Auf der neuen Sitzplattform um die Linde an der Ochsenlücke hocken noch etliche andere Kinder und streicheln grau-schwarze, weiße oder rot-braune Kaninchen, die allesamt aus den Ställen des Kleintierzuchtvereins Markdorf stammen.

Auf den Geschmack gekommen: Sara, 9 Jahre, wünscht sich ein eigenes Kaninchen. | Bild: Jörg Büsche

„Wir haben Riesenglück mit dem Wetter“, freut sich Brigitte Soth aus Salem. Sie ist die Vorsitzende des Überlinger Kreisverbands der Badischen Rassekaninchenzüchter. Der blaue Himmel macht den Open-Air-Streichelzoo an der Ochsenlücke möglich.

Brigitte Soth, Vorsitzende des Überlinger Kreisverbands der Badischen Rassekaninchenzüchte, genießt den fröhlichen Trubel rund um die Stallhasen. | Bild: Jörg Büsche

Zusammen mit der Kleintier-Bilder-Ausstellung von Rasse-Kaninchenzüchter Manfred Huchler im Doschhaus sollen die Tiere für mehr öffentliche Aufmerksamkeit für den Kleintierzuchtverein sorgen.

Auch Franziska und Theo freuen sich über die Kaninchen bei der Linde an der Ochsenlücke. | Bild: Jörg Büsche

Ostern Ostern zählt zu den Hauptfesten der Christen. Sie feiern dann die Auferstehung Christi. Das Wort Ostern knüpft hingegen an ein heidnisches Frühjahrsfest an. Und nach wie vor sind einige Osterbräuche symbolisch mit dem Thema Fruchtbarkeit verbunden – zum Beispiel die Osterbrunnen, aber auch das Osterlamm, die Ostereier oder der Osterhase. Das österliche Eiersuchen sowie das Eierfärben verbreiten sich seit dem 17. Jahrhundert.

Zur Osterzeit wird der Latschebrunnen zum Osterbrunnen. | Bild: Jörg Büsche

Vorfreude aufs Halleluja

„Hahaha! Ha! Haha! Haha!“ Das steckt an. Und es macht augenscheinlich noch mehr Spaß als das „Jo-jo-jo-jo“ oder das auf- und absteigende „Lala-Lulu“. Dabei hat Dirigent Johannes Tress an diesem Ostersonntagmorgen durchaus leichtes Spiel. Sein Kirchenchor scheint dem Auftritt in St. Nikolaus gleich geradezu entgegenzufiebern. Auf dem Programm steht Haydns „Missa Sancti Nicolai“. Und zum Abschluss des Ostergottesdienstes gibt es dann noch Händels „Halleluja“. Das bereitet Chorleiter Tress immer besonders viel Vergnügen, sagt er, „wenn es voller Inbrunst gesungen wird“.

Sängerin Brigitte Kahmann genießt es, im Kirchenchor mitzusingen. | Bild: Jörg Büsche

Auch Sängerin Brigitte Kahmann kann es kaum erwarten, „zusammen mit den übrigen Sängerinnen und Sängern zu singen – das ist einfach schön“. Und die gelösten Gesichter der vor der letzten Probe noch plaudernden Musiker im Kircheninneren zeugen ebenfalls von solcher Vorfreude.

Fröhliche Vorbereitung auf den Auftritt in der St.-Nikolaus-Kirche bei Chor und Orchester. | Bild: Jörg Büsche

Langsam füllt sich St. Nikolaus mit Menschen, die früher gekommen sind, um bei den Vorbereitungen aufs „Halleluja“ und auf die Haydn-Messe zuzuhören. Noch gibt es zahlreiche Plätze. Nachher dann müssen viele beim Gottesdienst stehen.

Die Sonne scheint. Und sie wärmt genug, um an einen der Tische vor der Eisdiele zu locken. „Zitrone“, sagt Regine Franz und zeigt auf den Becher vor sich. „Zitroneneis schmeckt nirgends besser als hier.“ Die Markdorferin ist mit ihrem Osterbesuch zum Eisessen gekommen: Sofia und Susanne Jaenecke testen, ob Waffeln in Markdorf ebenso gut schmecken wie daheim im Bergischen Land.

Zu Besuch in Markdorf genießen Sofia und Susanne Jaenecke das schöne Wetter ebenso wie Regine Franz. | Bild: Jörg Büsche

Wenngleich am Ostersonntag verhältnismäßig wenig Menschen in der Markdorfer Innenstadt flanieren, mühen sich doch etliche Fahrradfahrer den Gehrenberg hinauf. Auf Wiesen und Waldwegen stöckeln Walker vor sich hin – allein, zu zweit. Rennräder sausen bergab. Ihnen kommen Motorräder und Cabrios entgegen. Und immer wieder sind auch Familien zu sehen, die den Sonntagnachmittag zum Osterspaziergang nutzen.

Einen Osterspaziergang unternehmen Silvana Saric, Hendrikus Lunenberg, Eveline Lunenberg sowie Viktoria, 3 Jahre, und Diana, 5 Jahre. | Bild: Jörg Büsche

Unterwegs sind zum Beispiel Eveline und Hendrikus Lunenberg, die Großeltern von Viktoria, 3 Jahre, und Diana, 5 Jahre. „Wir wohnen im Allgäu“, erklärt Hendrikus Lunenberg. Dort sei es mindestens genau so schön wie am Bodensee, derzeit aber einige Grade kälter. „Nein, ausgesprochene Osterspaziergänger sind wir eigentlich nicht – wir wollten nur mit den Enkeln ins Grüne.“