Bei der Albert Weber GmbH aus Markdorf, Kernunternehmen der Weber Holding, passiert aktuell viel: Mit mehreren Firmenzukäufen und einer Reihe neuer Entwicklungsprojekte tritt der bisher reine Automobilzulieferer kräftig aufs Gaspedal bei der angestrebten Transformation hin zu klimaneutralen Technologien. Erst vor wenigen Wochen hatte Weber die Mehrheit am Baienfurter Startup Cellform übernommen, das Bipolarplatten für Brennstoffzellen produziert. Und mit der Übernahme von Europa-Lizenz und -Geschäft des chinesischen Elektro-Minitransporters Juzhen Chengshi ist Weber nun vom Zulieferer auch zum Hersteller geworden: Gemeinsam mit Partnern hat man das Start-up tyn-e gegründet. Seit wenigen Wochen läuft der gleichnamige E-Mikrovan, auf europäische Vorgaben aufgerüstet, in China vom Band. Auch dies, so heißt es bei Weber, sei ein Baustein für das selbst gesetzte Ziel, bis 2040 zum Hersteller ausschließlich emissionsfreier Technologien zu werden.

In der Öffentlichkeit bekannt ist Weber aber nach wie vor als Produzent von Antriebskomponenten für Marken wie BMW oder Mercedes. Doch hinter den Kulissen wird der Wandel vorangetrieben. Für welche Ziele man heute steht, möchte das Unternehmen an einem Tag der offenen Tür am Samstag, 2. September, zeigen.

Einblick in die Produktion

Präsentieren wird Weber seinen kompletten Firmensitz und auch die neue Produktionshalle ist. Hier soll bald an einem neuen Großauftrag von BMW gearbeitet werden. An unterschiedlichen Stationen werden von 10 bis 16 Uhr Komponenten, Fertigungslinien, aber auch Autos mit Weber-Technik gezeigt. Food-Trucks sorgen für die Verköstigung, für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm.

„Wir zeigen die gesamte Produktion auf zwei Stockwerken, darunter auch unsere AMG- und BMW-Projekte“, sagt Werksleiterin Anna-Lena Kohlmeyer. Mit dem Tag der offenen Tür, so Kohlmeyer, wolle man auch technikbegeisterte Menschen ansprechen, die vor ihrer Berufswahl stünden.