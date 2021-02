Sie hat es schon wieder getan. Gerüche, Geräusche, Dialoge – lebenssatt wie auf der Straße aufgeschnappt – all das hat Christina Hupfer erneut zu einem Roman verarbeitet. Zu einem Szenario verdichtet, das den Leser eintauchen lässt. Ihm vor Augen führt, wie verzweifelt die Lage sein kann. Für den, der ganz, ganz unten angekommen ist. Der aus einem Albtraum aufwacht, dann aber erkennen muss, dass er in einem Obdachlosen-Asyl wohnt. Es ist der inzwischen fünfte Roman der Markdorfer Autorin. „Mit 250 Seiten ist es auch mein bisher längstes Buch“, erklärt die 69-Jährige.

„Alles aus den Fugen“ lautet der Titel. Und das komme nicht von ungefähr. Da sei zum einen die Geschichte eines jungen Mannes, der sein Gedächtnis verloren hat. Joseph Bronner, 31, kurz Jeph sieht sich in ein Verbrechen verwickelt – und fürchtet, dass er Schuld trägt. Daneben gibt es noch einen weiteren Handlungsstrang: die Geschichte von Kira, einer jungen Frau, die mit einer Krankheit zu ringen hat. Erzählt wird detailnah, intensiv. Christina Hupfer führt ihre Leser gewissermaßen mit der Handkamera durch die Szenarien – gleich ob Arbeitsamt oder Gartenlaube, Fußgängerzone oder Stadtpark. Aus den Fugen geraten ist indes nicht allein das Leben der beiden Hauptprotagonisten. Aus den Fugen geraten scheint schlichtweg alles.

Die Krise musste mit hinein ins Buch

„15 Kapitel hatte ich bereits geschrieben im vergangenen März“, erinnert sich Christina Hupfer. Als sich dann Ausmaß und Tragweite der Corona-Pandemie immer deutlicher abzeichneten, „war mir klar, dass ich nicht einfach so weiterschreiben kann“, erzählt sie. Die Krise musste mit hinein ins Buch. Sie spiegelt sich in den Schlangen vor den Bäckerläden, in den leer gekauften Supermarktregalen und in den allgegenwärtigen Mund-Nasen-Schutzmasken wider. Für Jeph – oder Joseph – wirkt sich die Krise zudem als Hemmnis aus. Nur sehr, sehr langsam geht es mit den polizeilichen Ermittlungen zu seinem Fall voran.

„Mein Schreiben hat die Corona-Krise sonst nicht beeinflusst“, abgesehen von der inhaltlichen Seite ihres Romans, blickt Christina Hupfer auf die vergangenen Monate zurück. Als Rentnerin habe sie Zeit, festzuhalten, was ihr einfällt. Erst eine Idee, ein Ausgangspunkt. „Dann brauche ich ein Ende“, erklärt die Autorin. End- und Startpunkt verbindet sie anschließend Schritt für Schritt. „Wobei sich das Ende aber noch verändern kann.“ Die Idee zu ihrem nächsten Roman-Projekt sei jedenfalls schon da, verrät Christina Hupfer.

Christina Hupfer, „Alles aus den Fugen„, Roman, epubli, 251 Seiten, 10,99 Euro, ISBN: 9783753125633