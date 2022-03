Das Jubiläum kommt mit leichter Verspätung. „Die 175 Jahre hätten wir eigentlich schon im vergangenen Jahr feiern können“, erklärt Claudia Gratwohl, Inhaberin des traditionsreichen Raumaustatterbetriebs am Markdorfer Stadtgraben, „doch da war Corona.“ Vorbei sei die Pandemie zwar immer noch nicht, im jetzt 176. Jahr der Firmengeschichte, aber eine kleine Feier sei nun trotzdem geplant.

Claudia Gratwohl hofft auf den Herbst. In diesen Wochen steht ihr ohnehin nicht der Sinn danach. „Es gibt derzeit einfach zu viel zu tun.“ Zum Teil sei auch das eine Folge der Pandemie. „Die Menschen bleiben in ihren eigenen vier Wänden“, erklärt die Raumausstatterin – „und sie wollen es möglichst schön darin haben.“ Andererseits bescheren aber auch die, die verreisen, jedoch im Land bleiben, ihrem Unternehmen Aufträge. Wenn etwa Hoteliers ihre Innenräume verschönern möchten.

Die Gratwohls sind eine Familie mit Tradition und Wappen. | Bild: Jörg Büsche

Eine Familie mit Tradition Das Haus Gratwohl, es steht Am Stadtgraben 8, trägt ein Wappen. Zu sehen ist außer Federschmuck und Blattwerk das in Gold gehaltene Halbmondmesser – als typisches Handwerkszeug der Sattler. Es ist dies das sichtbare Zeichen einer stolzen Bürger- und Handwerkerfamilie, weniger eines dort lebenden Adelsgeschlechts. Und doch gibt es feudale Traditionslinien im Inneren des Gebäudes. Die sind aber rein innenarchitektonischer Natur, und der nahen Nachbarschaft zum Bischofschloss geschuldet. Den einen Raum des Gratwohlschen Hauses schmücken eine Kassettendecke, außerdem Wandvertäfelungen aus der ehemaligen Sommerresidenz des Konstanzer Fürstbischofs. Wand- wie Deckenschmuck entstanden im 16. Jahrhundert. 1740 wurden beide im Stadtgraben 8 eingebaut, nachdem der fürstbischöfliche Schlossherr sich für ein neues, ein gewissermaßen modernes, das heißt barockes Interieur entschieden hatte. Wandvertäfelungen und Kassettendecke zeugten fortan im Bürgerhaus „von der Wohnkultur der adligen Schlossbewohner früherer Jahrhunderte“, wie vor Jahren Herbert Vogel für diese Zeitung formulierte.

Sattler, Polsterer, Tapezierer und nun Raumausstatter

Raumausstattung Gratwohl besteht seit 1846. Claudia Gratwohl hat es 1992 von ihrem Vater, Rudolf Gratwohl, übernommen und führt es damit bereits in der sechsten Generation. Nur trugen ihre Vorgänger noch andere Berufsbezeichnungen. Sie waren Sattler-, Polsterer- und Tapezierermeister. Gleichwohl gilt der Gratwohlsche Betrieb als einer der ältesten im Land. Zumindest sprach der Präsident der Ulmer Handwerkskammer beim 150-Jahresjubiläum davon, dass ihm in seinem Kammerbezirk kein älteres Unternehmen bekannt sei.

Meisterbrief des Martin Gratwohl aus dem Jahre 1846. | Bild: Jörg Büsche

Der Stammbaum der Familie Gratwohl. | Bild: Jörg Büsche

Fleiß und Können allein reichen nicht aus

Von Fleiß, von Können und von Leistungsbereitschaft war damals viel die Rede. Claudia Gratwohl fügt ein weiteres Stichwort hinzu: Beratung. Die sei heute stärker gefragt denn je. Denn der Markt sei überaus unübersichtlich. Vieles lässt sich im Netz ordern. Ob es dann passt und ob die Qualität stimmt, steht auf einem gänzlich anderen Blatt.

Seit 176 Jahren in Markdorf: das Handwerksunternehmen Gratwohl. | Bild: Jörg Büsche

Wohnkultur im Wandel

Das Wort Wohnkultur nimmt Claudia Gratwohl vermutlich eher selten in den Mund. Und wenn dann eher im Zusammenhang mit dessen Wandel. Einem Wandel, der viel mit den Kräften und Entwicklungen des Marktes zu tun hat. Sattler, Tapezierer, gleich ob mit Meisterbrief oder ohne, sind heute nicht mehr gefragt. Und selbst der Bereich Bodenbelag ist in den vergangenen Jahrzehnten ins Hintertreffen geraten. Wie es mit dem Polstern weitergeht, gilt es abzuwarten.

Ein Erb-, ein Lieblingsstück wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, ist für die Handwerksmeisterin kein Problem. Sehr viel problematischer hingegen ist für sie, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Auch ihre Branche beklagt einen Fachkräftemangel. So ist es in der Regel sie selbst, die den Sonnenschutz näht und montiert, die das Doppelrollo montiert, die verschlissene Gardinen repariert. „In der Regel lohnt sich das“, versichert Claudia Gratwohl, „schon weil es dann wieder wie neu aussieht“. Und immer öfter beobachtet sie, dass Menschen außer einer guten Beratung auch wieder solides Handwerk schätzen.