Einsatz mit Besen und Bindemittel: Auf einer Länge von rund zwei Kilometern musste die Feuerwehr am Mittwochmittag eine lange Ölspur durchs Stadtgebiet beseitigen. Offenbar hatte ein defekter Bus die Ölspur verursacht, teilt Feuerwehr-Sprecher Martin Scheerer mit. Die Spur reichte vom Bahnhof über die Bushaltestelle am Bildungszentrum bis zum Turbokreisel am Ortsausgang der Stadt Richtung Kluftern.

Markdorf In Markdorf leben 317 Geflüchtete: So werden sie betreut Das könnte Sie auch interessieren

Mit Bindemittel und Besen waren die Einsatzkräfte rund eineinhalb Stunden mit den Säuberungsarbeiten beschäftigt. | Bild: Martin Scheerer/Feuerwehr Markdorf

Verschmutzt war auch die Bushaltebucht am Bildungszentrum. | Bild: Martin Scheerer/Feuerwehr Markdorf

Einsatz dauert eineinhalb Stunden

Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf musste zur Beseitigung der Verschmutzung mit mehreren Fahrzeugen ausrücken. Das Öl wurde mit Bindemittel aufgenommen, dafür mussten entlang der Strecke Warnschilder aufgestellt werden, um die Verkehrsteilnehmer auf die Behinderungen aufmerksam zu machen. Für den Einsatz benötigten die Feuerwehrleute rund eineinhalb Stunden, im Einsatz waren 15 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen.

Auch in der Eisenbahnstraße und am Bahnhof musste das ausgetretene Öl großflächig beseitigt werden. | Bild: Martin Scheerer/Feuerwehr Markdorf