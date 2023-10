Die Ortsdurchfahrt Reute der Kreisstraße wird ab Montag, 6. November bis voraussichtlich Ende April 2024 gesperrt, wie das Landratsamt Bodenseekreis mitteilt.

Für die Anlieger ist Reute während des ersten Teilbauabschnittes aus Richtung Kippenhausen bis zum Obsthof Pfleghaar anfahrbar. Die anderen Anlieger können aus Richtung Ittendorf anfahren. Im zweiten Teilbauabschnitt ab voraussichtlich Januar 2024 können alle Anlieger aus Kippenhausen anfahren. Hundweiler bleibt während der gesamten Bauzeit aus Richtung Ittendorf anfahrbar. Die Haltestelle für den Schulbus in Reute wird ab 6. November zur Hofstelle Brüchle, Reute 1, verlegt.

Umleitung erfolgt über die Bundesstraßen

Die Umleitung für den überörtlichen Verkehr erfolgt von Kippenhausen über die B 31 und B 33 über Stetten nach Ittendorf und umgekehrt. Von Markdorf aus wird der Verkehr über die L 207 und B 31 über Kluftern und Fischbach nach Kippenhausen geführt.

Diese Schilder in Reute gibt es schon seit Jahren. Nun wird der vierte und letzte Abschnitt der Kreisstraße saniert. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Fahrbahn weist massive Schäden auf

Auf der Strecke zwischen Kippenhausen und Ittendorf wurden in den vergangenen Jahren bereits drei Bauabschnitte saniert. Die Fahrbahn des nun anstehenden etwa 550 Meter langen letzten Bauabschnittes in der Ortsdurchfahrt Reute weist aufgrund ihres Alters, der geringen Fahrbahnbreite und des Verkehrsaufkommens massive Schäden insbesondere in den Randbereichen auf.

Im Zuge der Bauarbeiten im Auftrag des Straßenbauamts Bodenseekreis wird auch die Straßenentwässerung erneuert. Zudem wird im Auftrag der Stadt Markdorf die Wasserleitung erneuert und es werden durch Netzbetreiber Kabel und Leerrohre verlegt