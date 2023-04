Dixiemusik, Aktionen der Händler und ein Programm für die ganze Familie soll am Sonntag, 7. Mai viele Besucher in die Markdorfer Innenstadt ziehen. „Wir setzen immer auf einen Mix aus bewährten und wechselnden Dixiebands“, sagt Beatrice Strauch, stellvertretende Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Markdorf.

Vier Bands spielen Dixiemusik

Vier Bands werden auftreten: Knapp ein Jahr ist eine der ältesten Country-Band und spielte Mitte der 80er-Jahre zum ersten Mal am Dixiefest. Sie ist Markdorf treu geblieben. Im vergangenen Jahr mussten die Musiker ihren Auftritt allerdings coronabedingt kurzfristig absagen, umso mehr freut sich die Band auf den Auftritt vor dem Rathaus, wie Manager Peter Witzig bestätigt. „Wir haben hier ein sehr dankbares Publikum, dass ist das, was die Musiker nach der Corona-Pandemie dringend brauchen.“

Vor dem Gasthof „Krone“ unterhält die Band Flame aus Illmensee mit der ganzen Vielfalt der Countrymusik: Country traditionell, Klassiker, Rock und Irish Rock. | Bild: Flame

Ladwig‘s Dixieland Kapelle lädt in der Marktstraße, Ecke Bischofschloss, zu einer Reise in die Hochblüte der Jazzmusik der 1920er und 1930er Jahre ein. Hier ein Bild vom Auftritt der Gruppe beim Dixiefest 2022. | Bild: Christiane Keutner

Ladwig‘s Dixieland Kapelle lädt in der Marktstraße zu einer Reise in die Blüte der Jazzmusik der 1920er- und 1930er-Jahre ein. Flame spielt am Gasthaus Krone und unterhält mit der ganzen Vielfalt der Countrymusik: Country traditionell, Klassiker, Rock und Irish Rock. „Markdorf ist immer eine Reise wert“, sagt Dieter Maier von Flame. Die Band Tschäss Bräss spielt vor der Sparkasse Jazz-Funk-Soul-Brass-Latin-Rhythm und Blues.

Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet

Für die Einzelhändler ist der verkaufsoffene Sonntag ein wichtiger Tag. „Wir möchten uns präsentieren und zeigen, dass es sich lohnt, zum Einkaufen in die Stadt zu kommen und nicht online zu bestellen“, sagt Beatrice Strauch von Strauch Parfümerie und Fotografie. Michael Fülle, Inhaber des Küchenstudios Küchen Krall, ergänzt: „Für uns ist es wichtig, dass wir Kundenfrequenz haben und auf uns aufmerksam machen.“ In den Geschäften gibt es Aktionen, Angebote, Rabatte und Gewinnspiele. Die Gastronomiebetriebe, Bäckereien und der Rotary-Club werden die Besucher mit Gerichten, Snacks und Getränken versorgen.

Die Geschäfte sind am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet. | Bild: Christiane Keutner

Frank Beccara vom Knusperhäusle plädiert für mehr solche Veranstaltungen, die die perfekte Werbung für die Geschäfte und die Stadt seien. Schade findet er, dass ebenfalls am Sonntag in Ittendorf ein großer Festumzug zum 100. Jubiläum des Musikvereins stattfindet: „Die Leute haben also die Qual der Wahl.“

Markdorf So schön war das Markdorfer Dixiefest Das könnte Sie auch interessieren

Parkplätze und Straßensperrung Die Parkplätze im Festbereich, Edeka Sulger in der Mangoldstraße, in der Hauptstraße, im Stadtgraben, vor der Volksbank und vor dem Proma (Behindertenparkplätze) können nicht benutzt werden. Alle anderen Parkplätze stehen zur Verfügung. Am Sonntag von 6 Uhr bis 20 Uhr ist der Innenstadtbereich für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ittendorfer Straße, Kreuzgasse, Jahnstraße, Bussenstraße, Spitalstraße, Gehrenbergstraße, Weinsteig.

Familienprogramm auf den Straßen

Wer zum Dixiefest kommt, darf sich auf ein Familienprogramm freuen. Im Stadtgraben geht es auf der Rennstrecke von RC Cars mit den ferngesteuerten Autos wieder rasant zu. „Bei uns im Verein hat sich einiges getan und das möchten wir gerne zeigen“, sagt Hubert Stett, Vorsitzender des AuSMC Gehrenberg.

Im Stadtgraben geht es auf der Rennstrecke von RC Cars mit den ferngesteuerten Autos wieder rasant zu. Beim Dixiefest 2022 waren die Mini-Rennwagen einer der Zuschauer-Magnete in der Innenstadt. | Bild: Christiane Keutner

Die Deutsche Initiative Mountainbike war bei der Entwicklung des Gehro-Trails am Gehrenberg beteiligt und präsentiert sich mit einem Infostand und einer Aktion. „Wir möchten mehr Menschen zum Mountainbiken animieren“, so Sprecherin Sylvi Jung. Die Jugendkunstschule bietet Kinderschminken und Malen im Doschhaus an. Das Kinderkarussell von Monika Fetscher steht zwischen Proma und Volksbank.

Gebrauchte Schnäppchen beim Flohmarkt

Gebrauchte Schnäppchen lassen sich an diesem Tag vielerorts ergattern: Für die Großen im Carport beim Haus im Weinberg in der Weinsteige. Für die Kleinen darf beim kostenlosen Kinderflohmarkt auf dem Parkplatz von Edeka Sulger ab 10 Uhr gefeilscht werden. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

In der Mangoldstraße stellt die Freiwillige Feuerwehr Markdorf zwei Feuerwehrfahrzeuge aus, in denen die Kinder Probe sitzen dürfen. Das Deutsche Rote Kreuz präsentiert sich hier ebenfalls mit einem Stand. „Wir wollten diesen Bereich etwas aufwerten“, sagt Matthias Schopf von Edeka Sulger.

Beim Kinderflohmarkt auf dem Parkplatz von Edeka Sulger in der Mangoldstraße darf gefeilscht werden. | Bild: Christiane Keutner

Straßenzauberei mit Mario Richter

Mario Richter, der bereits bei der RTL-Sendung „Das Supertalent“ dabei war, verbindet bei seiner Straßenshow „Was ist wichtig?“ Zaubereien mit nachdenklichen Themen, gepaart mit viel Lachen. Mit der Show konnte Richter, der aus Lindau kommt, bereits einige Publikumspreise bei Internationalen Straßenkunstfestivals gewinnen.

Straßenkünstler Mario Richter präsentiert auf dem Volksbank-Parkplatz seine Show „Was ist wichtig?“, die zum Nachdenken und zum Staunen und Lachen einlädt. | Bild: Mario Richter

„Es geht bei so einem Fest um die Zelebrierung der Lebensfreude“, so Mario Richter, dessen Markenzeichen grüne Schuhe sind. Die Besucher sollen Spaß und Freude haben und das Angebot in Markdorf genießen können. Auftrittszeiten auf dem Volksbank-Parkplatz sind um 13.30 Uhr, 14.45 Uhr und 16 Uhr. Eine Show dauert 30 Minuten.

Neue Eventhütten zum ersten Mal im Einsatz

Im Rahmen des Projektes ZIZ (zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) hat die Stadt zehn neue Eventhütten angeschafft. Drei davon werden laut Saskia Friedrich-Rother von Markdorf Marketing beim Dixiefest der Öffentlichkeit präsentiert und zum Einsatz kommen. Sie stehen in der Marktstraße und vor dem Einkaufszentrum Proma.