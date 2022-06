Es ist eine Familientradition, sagt Hildegard Walk: „Um den Altar hier am Marktplatz hat sich schon meine Tante gekümmert.“ Seit acht Jahren sei sie ebenfalls dabei, wenn es am Donnerstag nach dem Dreifaltigkeitsfest heißt, in aller Frühe aufzustehen, um Bilder und Ornamente aus Blumen zu legen – und um vier Altäre für Fronleichnam zu schmücken. Dabei hat die Zahl vier symbolischen Charakter. Sie steht für die vier Evangelisten. Bisher auch in Markdorf. Nun aber nicht mehr, denn es können inzwischen nur noch zwei Altäre geschmückt werden: jener bei der Linde zwischen Mittlerer Kaplanei und Marktplatz – und jener, um den sich seit vielen, vielen Jahren die Familie Scherzinger kümmert, direkt vor ihrem Haus gegenüber der Spitalkirche.

Die Markdorfer Trachten gehören ebenso zum Prozessionszug wie die Stadtkapelle oder der Kirchenchor. | Bild: Jörg Büsche

Ab 6 Uhr morgens werden die Teppiche gelegt

Wer am Donnerstag ab 6 Uhr das geschäftige Treiben in der Kirchgasse und auf der Marktstraße beobachtet hat, der sollte kaum auf die Idee kommen, dass die Bräuche zum Hochfest Fronleichnam in Markdorf in Vergessenheit geraten könnten. Da sitzen Frauen auf der Bank neben der Kirche und pflücken Blüten vom Stängel. Da tragen Männer wie Frauen körbeweise Blumen heran, als Nachschub für das nächste Stück Blütenteppich, vor den Stufen zur Kirche St. Nikolaus oder auf der Marktstraße.

Kirchliches Hochfest Das Wort Fronleichnam kommt ursprünglich aus dem im Mittelalter gesprochenen Deutsch und bedeutet so viel wie „Leib des Herrn“. Hervorgegangen ist das Fest aus einer stark ausgeprägten Verehrung der Altarsakramente und dem Bedürfnis, sie gesondert zu feiern. Seit Mitte des 14. Jahrhunderts wird das Allerheiligste in Monstranzen, prächtig ausgestalteten Schaugefäßen, durch die Gemeinden getragen. Diesen Prozessionen schlossen sich, begleitet von Musik, die Stände in ihren typischen Trachten, aber auch Zünfte und Bruderschaften an. In Markdorf lässt die Beteiligung der Trachten, der Stadtkapelle und des Kirchenchors, aber auch der Kommunionkinder diese Tradition erahnen.

Dank der Markdorfer Trachtengruppe und Helfern ziert ein prächtiger Blumenteppich die Marktstraße bei der Fronleichnamsprozession. Für das kirchliche Hochfest haben die Arbeiten an den aufwendigen Ornamenten um 6 Uhr begonnen. | Bild: Jörg Büsche

„Das ist ein schönes Miteinander“

„Ich bin zum ersten Mal dabei“, erzählt Barbara Bäder. Sie habe den Aufruf der Trachtengruppe zur Mithilfe gelesen. Ihr Eindruck: „Das ist ein schönes Miteinander.“ Warum sie seit den frühen Morgenstunden Blumenornamente mitgestaltet? „Ich finde es eine sehr sinnvolle Aufgabe, für die Gemeinschaft etwas Schönes zu gestalten.“ Heike Vielgraf hat von einer Freundin aus Markdorf von der Aktion gehört. Vielgraf wohnt in Hessen und schaut nun, ob ihr mit Recht so viel vorgeschwärmt wurde von den Blumenteppichen in der Innenstadt. „Ich bin begeistert“, sagt sie, während sie eine Mutterkrautblüte von der Rispe reißt. Nun sei sie gespannt auf die Prozession. Sie lebe in einer konfessionell gemischten Region – ohne feierliche Umzüge an Fronleichnam.

An Fronleichnam wird die Eucharistie gefeiert

Pfarrer Ulrich Hund erklärt später beim Eucharistiegottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus, wo die Ursprünge des Fronleichnamsfestes liegen. Den Anstoß haben die Visionen einer Brabanter Nonne gegeben. Seit Mitte des 13. Jahrhunderts feierte man das Fest in Lüttich. Gefeiert werden die Eucharistie, das Abendmahl, die Gaben, das Brot und der Wein, die für Leib und Blut Christi stehen – und die an Tod und Auferstehung des Herrn erinnern. Aber auch an die Erlösung. All das nicht nur in der Kirche, sondern mitten in der Stadt. „Wir werden den Leib des Herrn durch die Straßen tragen“, erläuterte der Pfarrer.

Die Monstranz, von Pfarrer Ulrich Hund getragen, wird auf dem Prozessionsweg durch die Straßen mit einem Himmel beschirmt. | Bild: Jörg Büsche

Es gehe darum, Zeichen zu setzen: ein Zeichen des Heils. „Ausgerechnet durch die Kirche?“, stellte der Geistliche in den Raum. Ausgerechnet durch eine Institution, die in ihrer Geschichte manches Unheil angerichtet habe? Gerade durch die Kirche, unterstrich Hund, wenn die Kirche sich in der Tradition des Evangeliums begreift. Hund bezog sich auf die Stelle bei Lukas und schlug einen Bogen von der Teilung der 5000 in kleine Gruppen bei der Brotverteilung hin zum Pastoral 2030. Der Reform, die auf mehr Engagement in kleinen Einheiten bauen muss.

Friedenstauben als Symbol für eine große Sehnsucht

Zeichen gesetzt haben auch die Akteure beim Gestalten der Blumenornamente. Auf dem Prozessionsweg, an den Stationen, taucht immer wieder die Friedenstaube als Symbol für eine große Sehnsucht in diesen Tagen auf. Und manche der Beteiligten kommen einfach, damit Richard Gratwohl, Vorsitzender der Trachtengruppe, nicht allein dastehe, wie sie sagen. Zum Beispiel Michaela und Nils Int-Veen, die Nachbarn Gratwohls. Auch für sie gilt, was Helfer Lukas Wiedermann sagt: „Es macht einfach Riesenspaß.“