Alina hält einen Teller. Darauf liegt eine Waffel. „Die biete ich den Leuten an“, sagt die Neunjährige. Alina ist zwar nicht zum ersten Mal auf dem Pfarrfest. Doch zum ersten Mal gehört sie zu den Helfern. „Dort an unserem Mini-Stand backen wir die Waffeln“, erzählt Alina. Es herrsche lustiges Miteinander unter dem Baldachin des Waffelstands.

Herzhafte Würste brutzeln auf einem Grillrost, an dem Egbert Benz steht. „Rote und Currywürste“, erklärt er. Die seien besonders beliebt beim alljährlichen Pfarrfest. Kaum dass die Gemeinde aus dem Gottesdienst gekommen ist und während die Stadtkapelle ihre ersten Stücke spielt, haben viele Heißhunger auf Bratwurst – oder Schnitzel. Von denen sich auch Benz begeistert zeigt. „Es gibt aber auch einen hervorragenden Salat.“ Das leckere Essen ist jedoch nicht der Grund, weshalb Benz sich im Helferkreis eingefunden hat. „Hier mitzuschaffen“ sei gut für die Gemeinde, unterstütze die Gemeinschaft, halte sie lebendig. Aus Sicht von Benz ist das ganz wichtig. Und obendrein, so erklärt er, „macht das Miteinander mit den Leuten hier einfach großen Spaß“.

Spaß, der während der Pandemie ausfallen musste oder zu kurz kam. „Endlich können wir unser Pfarrfest wieder so wie früher feiern“, freut sich Pfarrer Ulrich Hund. Im Sommer 2022 habe man sich noch einschränken müssen – trotz der damals deutlich abgeebbten Corona-Welle. „Ich staune immer über die neuen Gesichter“, wundert sich Hund über die Bereitschaft so vieler, beim Aufbau des Sonnen- beziehungsweise Regenschutzes in der Kirchgasse mit Hand anzulegen – oder andere Helfertätigkeiten zu übernehmen. Hund wertet das als äußerst gutes Signal. Ebenso wie den Umstand, dass das Fest so gut besucht ist. „Die Menschen suchen die Begegnung, lassen sich aufeinander ein“, beobachtet Hund. „Man trifft Leute, die man nicht jeden Tag sieht“, erklärt Besucher Gerhard Merkle, warum es ihn Jahr für Jahr zum Fest am Fuße der Kirche St. Nikolaus zieht. Ja und dann sei da noch das gute Essen und die gute Musik, lobt Merkle.