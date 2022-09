von Christiane Keutner

Nachhaltigkeit, die Überlegung, alle Orte der Ferienlandschaft Gehrenberg-Bodensee einzubinden, und einen Bezug zur Landschaft zu schaffen: Diese Überlegungen der Mitarbeiter der Tourismusgemeinschaft während der Corona-Pandemie mündeten in der Idee eines neuen Radrundwegs rund um den Gehrenberg, der sogenannten Apfelradlrunde. „Sie entstand in Kooperation mit dem Landratsamt und der Kölner Agentur Via und wurde professionell ins Wegekataster aufgenommen und ausgeschildert“, so Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft. Das Design der Beschilderung hatten sie selbst entworfen. 2021 wurde die neue Tour erstmals vorgestellt und mit einem Apfelradltag offiziell übergeben. Er ersetzt die auf einen Ort beschränkten Einzelveranstaltungen.

Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, kündigt den Apfelradltag 2022 an. | Bild: Christiane Keutner

Am Samstag, 17. September, werden die Apfelwochen in der Ferienlandschaft zum zweiten Mal mit Stationen und Aktionen auf dem Weg eingeläutet. Es gibt Neues zu entdecken und die Kombination aus Sport und Kulinarik, die man zeitlich selbstbestimmt wahrnehmen kann, zieht Familien wie Einzelradler genauso an wie auch einige Fußgänger. Dafür ist die Strecke, auf der diesmal der Schwerpunkt liegt, wie gemacht. Aufgenommen wurde der Vorschlag von Bermatingens Bürgermeister Martin Rupp mit Blick auf die vielen Apfelplantagen in der Gemeinde, Ahausen und auch Ittendorf mit in die Apfelradlrunde aufzunehmen. So wurde die Tour um eine Schleife erweitert, Schilder umgehängt und teils neu angebracht.

Dieser Bereich wird Schwerpunkt am nächsten Wochenende sein und fünf der Haltepunkte mit Angeboten sind dort, spielen sich weitgehend auf den Höfen ab. Die etwa 12 Kilometer lange Route führt über Bermatingen, Ahausen, Ittendorf, mit einem Abstecher nach Wirrensegel und über den Stüble-Hof wieder nach Markdorf.

„Jeder kann selbstverständlich die ganze Route fahren und bei den zwei geführten Radtouren mitmachen“, so Sylvia Westermann: Die E-Biker starten die Genusstour mit Mathias Eggert rund um den Gehrenberg mit Einkehr um 12.30 Uhr am Obsthof Steffelin in Ittendorf. Selbstverständlich dürfen „Bio-Biker“, Radler ohne elektrische Unterstützung, auch daran teilnehmen. Ansgar Oker bietet den Gehrotrail für Anfänger und Mountainbiker (MTB) an: Treffpunkt ist hier um 13 Uhr am Marktplatz. Mit einem weiteren erfahrenen MTBler nimmt er die Einsteiger mit. Rund 500 bis 600 Höhenmeter werden dabei überwunden.

Bianca und Johannes Joos stärkten sich 2021 am Eis- und Crepestand Conte auf dem Ferienhof Gäng in Grünwangen, an dem Domenico Carrano sich bei der Zusammenstellung der süßen Speisen auslebte. | Bild: Christiane Keutner

Auf den Höfen erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Angebot, dass so vielfältig ist wie die Apfelsorten: Mit viel und unterschiedlicher Musik, kulinarischen Köstlichkeiten, bei denen der Apfel mit eingebunden ist, Probiererle sowie Hofführungen.

„Ich bin sehr glücklich, dass so viele mitmachen, hoffe auf vernünftiges Wetter und dass es ein schöner Tag für alle wird“, sagt Sylvia Westermann. Sie ist bestrebt, immer mal wieder andere Anbieter, auch Vereine, einzubinden, um ein Event aus der Eröffnung zu machen. Im Übrigen werde die Apfelradlrunde gut angenommen: „Es passt in unsere Region, die Route führt abseits großer Radstrecken, die im Sommer viel befahren sind, und führt durch unsere abwechslungsreiche Landschaft.“

Kaum ist die eine Veranstaltung in trockenen Tüchern, sind die Mitarbeiter der Tourismusgemeinschaft dabei, weitere Ideen zu entwickeln: Kleine „Spritzz“-Touren, bei denen man auf einen Radler-“Spritzz“ einkehren kann. Das Angebot soll voraussichtlich im Herbst starten.