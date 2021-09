Es mag hässlichere Gewerbegebiete geben: Zwischen den Industrie- und Handwerksbetrieben im Markdorfer Südosten gibt es so manche schönen Ecken. Doch mit den italienischen Impressionen – Gassen und Häuserzeilen – von Jürgen Kiefer können die Areale rund um die Riedwiesen nicht mithalten.

Wer das nicht glaubt, der sollte einen Blick in die „Galerie JK“ in der Robert-Bosch-Straße 2 werfen. Die Adresse befindet sich direkt an der Einmündung zur Riedheimer Straße, mitten im Gewerbegebiet. Dort betreibt der studierte Maschinenbauingenieur Jürgen Kiefer im Erdgeschoss eines nüchtern gehaltenen Zweckbaus seine Galerie.

Auch Werke anderer Künstler sind zu sehen

Neben eigenen Werken, mediterranen Innenstadt-Szenen, aber auch ausdrucksstark auf die Leinwand geworfenem Abstraktem, stellt Kiefer einige Werke anderer Künstler aus. „Gleich brüllt er“, sagt Kiefer und zeigt beispielhaft auf einen mit Pastellkreide ausgeführten Löwenkopf von Fritz Stinn. Stinns Weintrauben sind nicht minder realistisch, man möchte sie greifen. Gleichfalls begeistert ist der Markdorfer Galerist von den Arbeiten Mary Veits. Weitere Künstler, die Kiefer betreut: die in der Region vertraute Brigitte Meßmer, Jos K. Biersack, Cili Rotter, Martin Kiefer und Annette Kattau.

„Es war ein glücklicher Zufall“, blickt Annette Kattau zurück. Durch einen gemeinsamen Bekannten sei sie dem Galeristen begegnet. Ihm hätten ihre gestisch ausgeführten Gemälde sofort gefallen. Rasch war eine Ausstellung mit Werken von Annette Kattau organisiert. Die Vernissage findet am Donnerstag, 25. September statt. Bei der Eröffnungsveranstaltung beantwortet die Künstlerin Fragen zu ihren Arbeiten und zu ihrer Technik.

Wegen der Pandemie beginnt die Vernissage bereits um 12 Uhr. So können die Bilder in dem 50-Quadratmeter-Raum der „Galerie JK“ coronakonform den gesamten Tag betrachtet werden. Am Freitag, 26. September, ist Annette Kattau ein weiteres Mal anwesend. Wer die Galerieräume jenseits der Eröffnungstermine besuchen möchte, wird gebeten, sich an Jürgen Kiefer zu wenden unter Telefon: 0 17 03 80 32 49.