Keine Shampooflaschen mehr aus Markdorf, aber dafür Medizinverpackungen: Der Verpackungsspezialist Alpla baut sein vor knapp 60 Jahren gegründetes Werk in der Gehrenbergstadt um. Künftig soll die Niederlassung der österreichischen Alpla-Group (Hard) zum Standort für Pharmaverpackungen werden. Dies teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dafür ist Alpla ein Joint-Venture mit dem spanischen Unternehmen Inden Pharma eingegangen.

Expansionspläne für die nächsten fünf Jahre

In den kommenden Wochen sollen im Markdorfer Werk für die Neuausrichtung der Fertigung hochmoderne Reinräume eingerichtet werden. Die Produktion von Pharmazie-Verpackungen soll dann bereits im Juni beginnen. „In Markdorf schreiben wir einmal mehr Firmengeschichte. Das Werk wird unsere mitteleuropäische Drehscheibe für den wachsenden Pharmamarkt. In den nächsten fünf Jahren wollen wir unsere Aktivitäten nochmals deutlich erweitern“, wird Walter Knes, Managing Director von Alplapharma, zitiert. Der Geschäftsbereich Alplapharma war 2019 gegründet worden.

Für die Umstellung des Standorts in der Daimlerstraße müssen nicht nur die Produktionshalle und die dortige Infrastruktur umgebaut werden, sondern auch die Technik ausgetauscht und ergänzt. In sieben neue Anlagen werde man investieren, heißt es seitens des Unternehmens. Die Wahl der Konzernmutter sei auf den Standort Markdorf gefallen, da es dort die richtigen Voraussetzungen für Reinräume gebe, so der Markdorfer Betriebsleiter Andreas Kling: „Dazu kommt unser großes technisches Know-how in der Produktion und in Entwicklungsprojekten sowie die lange Historie.“ Das 1964 gegründete Werk in Markdorf war der erste Standort von Alpla außerhalb von Österreich.

Konkret sollen in Markdorf künftig Verpackungen für Augentropfen, Nasensprays und Tabletten produziert werden, ab Juni zunächst in drei von insgesamt sechs geplanten Reinräumen. Die bisherige Fertigung werde zunächst mit halber Kapazität weitergeführt und laufe dann aus. Die Verlagerung der bisherigen Produktlinien verlaufe parallel zum Ausbau der Produktion der Pharma-Verpackungen. Mit der Umstellung sichere man die Zukunft des Standortes und seiner rund 180 Arbeitsplätze, heißt es.