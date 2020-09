von SK

Der Verkehrsunfall hat sich im Kreuzungsbereich Gehrenbergstraße/Schedlerstraße ereignet.

Das Auto nicht richtig angehalten

Der Autofahrer kam aus der Schedlerstraße und hielt an der Kreuzung an, da er der Radfahrerin Vorfahrt gewährte. Das Auto rollte etwas nach vorne und touchierte die Radlerin, die stürzte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.