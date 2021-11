Der erste verkaufsoffene Sonntag in Markdorf nach zwei Jahren findet am 7. November statt – wie es in der Stadt in diesem Monat zum Elisabethenmarkt-Wochenende Tradition ist. Dieses musste im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen, nun können unter Einhaltung der derzeit geltenden Corona-Verordnung wieder Veranstaltungen stattfinden.

Verkaufsoffener Sonntag: Besucher sollen in die Stadt kommen

Die Markdorfer Einzelhändler freuen sich laut Stadtmarketing-Geschäftsführerin Lucie Fieber, dass dieser Tag stattfinden kann. Die Corona-Regelung am verkaufsoffenen Sonntag – ob 3G oder 2G – orientiert sich an der dann geltender Warnstufe des Landes Baden-Württemberg.

Die Geschäfte haben von 12 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, die Besucher dürfen sich auf ausgesuchte Sortimente, hohe Qualität und einen besonderen Service freuen. Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing, ist es wichtig, dass die Menschen, wieder verstärkt in die Stadt und in die Geschäfte kommen. „Die Einzelhändler haben sich tolle Aktionen, Angebote und Rabatte für ihre Kunden überlegt“, so Fieber. Dies sei auch ein Dankeschön an die Kunden, die den Einzelhändlern während des Lockdowns die Treue gehalten haben.

Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing. | Bild: Markdorf Marketing

Musik an verschiedenen Orten

Als Rahmenprogramm wird es in der Stadt an verschiedenen Ort Musik geben, es treten Sängerin Carmen Denzler, Sänger Gregor Panasiuk und „Donato Cupolo and Band“ auf. Die beiden Sänger werden die Orte wechseln, damit sich keine größeren Menschenansammlungen bilden, erklärt Fieber. Sie rechnet auch nicht damit, dass man das Besucherniveau von 2018 oder 2019 erreiche, aber sie hofft, dass die Einzelhändler mit den Tag zufrieden sein werden.

„Es ist ein Hoffnungsschimmer, ein Licht am Ende des Tunnels und es ist wichtig, dass wieder normales Leben in einer Stadt möglich sein wird.“ Lucie Fieber, Geschäftsführerin Markdorf Marketing

Die Stadt müsse wieder zu einem attraktiven Aufenthaltsort werden, wo man Freunde und Bekannte trifft, so Lucie Fieber. Für die kleinen Besucher ist „Bubble la Papp“ unterwegs und sorgt mit seinen Ballons für Freude. Vor dem Einkaufszentrum Proma wird ein Karussell stehen.

Die Einzelhändler haben sich für ihre Kunden Aktionen und Angebote überlegt. Das Bild zeigt eine Rabattaktion der Buchhandlung Ravensbuch beim letzten verkaufsoffenen Sonntag im November 2019. | Bild: Helga Stützenberger

Krämermarkt: 60 Händler präsentieren ihre Waren

Zum traditionellen Krämermarkt werden am Montag, 8. November von 8 bis 18 Uhr 60 Händler erwartet. Die Stände ziehen sich in der Stadtgrabenstraße bis zum Staatlichen Schulamt, von dort über die Breite Gasse und Ulrichstraße zum Marktplatz und über die Marktstraße zum Untertor. In der Hauptstraße endet das Angebot auf Höhe der SÜDKURIER-Geschäftsstelle.

Beim Krämermarkt gibt es für die Besucher wieder viele Küchengeräte zu entdecken, wie hier 2019. | Bild: Jörg Büsche

„Wir konnten alle Bewerbungen berücksichtigen“, sagt Jens Ortolf, bei der Stadt zuständig für den Krämermarkt. Das Angebot reicht von Wäsche, Socken, Mützen, Gürteln über Haushalts- und Putzartikel sowie Glasschmuck bis hin zu den Essensständen. Die Stände werden mit mehr Abstand zueinander aufgebaut, die Essensstände verteilt, damit sich keine Ansammlungen bilden. In Situationen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, gilt die Maskenpflicht.

Vergnügungspark: Zuverlässige Planung war nicht möglich

Im zweiten Jahr in Folge findet der Vergnügungspark coronabedingt nicht statt. Bei der Planung von Veranstaltungen muss sich die Stadt weiterhin an die Vorgaben der Corona-Verordnung halten. Wie Hauptamtsleiter Klaus Schiele mitteilt, werden regelmäßig in kurzen Zeitabständen die zu beachtenden Vorgaben an das Lagebild angepasst, zuletzt wurde die Verordnung monatlich in Reaktion auf das Infektionsgeschehen geändert.

Der Vergnügungspark auf dem Marktplatz fällt in diesem Jahr erneut aus. (Archivbild) | Bild: Helga Stützenberger

„Da eine Vorbereitung des Vergnügungsparks Zeit erfordert, war vor diesem Hintergrund eine hinreichend zuverlässige Planung nicht möglich“, so Klaus Schiele. Immer wieder sei eine mögliche Verschärfung der Regelungen im Raum gestanden. „Wir haben uns deswegen zum Zeitpunkt der Entscheidung dazu entschlossen, auch in diesem Jahr den Vergnügungspark zum Elisabethenmarkt mit Blick auf die nicht vorhersehbare Weiterentwicklung der Corona-Lage abzusagen“, teilt der Hauptamtsleiter weiter mit.

Weihnachtsmarkt: märchenhafte Atmosphäre im Schlosshof

Der Weihnachtsmarkt findet vom 3. bis 5. Dezember im Hof des Bischofschlosses statt. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 18 Uhr und endet um 22 Uhr, am Samstag startet der Markt um 12 Uhr und endet um 22 Uhr, am Sonntag ist er von 12 bis 20 Uhr für Besucher zugänglich. Bürgermeister Georg Riedmann war bereits im Spätsommer der Ansicht, dass der Weihnachtsmarkt, wenn möglich, organisiert werden soll. „Die endgültige Entscheidung wurde dann durch die Mitteilung der Landesregierung getroffen“, berichtet Lucie Fieber. Die Weihnachtshütten – hauptsächlich Essens- und Getränkestände – werden größtenteils von Vereinen bestückt.

Endlich wieder gemeinsam Glühwein trinken, wie hier beim Weihnachtsmarkt 2019. Darauf dürfen sich die Besucher freuen. | Bild: Lang, Andreas

Das Gelände wird abgesperrt, es wird einen Eingang an der Markstraße zwischen Schloss und Doschhaus sowie am Schlossweg geben. Je nach Corona-Situation im Dezember, möchte Markdorf Marketing den Markt unter Einhaltung der 3G-Regel veranstalten. „Wir möchten niemanden von der Veranstaltung ausschließen“, sagt Lucie Fieber. Schnelltests für die Weihnachtsmarktbesucher sollen für 5 Euro angeboten werden.

Auf dem abgesperrten Gelände gilt Maskenpflicht

Auf dem gesamten Gelände besteht Maskenpflicht, da der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, die Besucher werden am Eingang registriert. Es wird eine Bühne aufgebaut, auf der es ein Musikprogramm geben wird, für die Kinder ist ein Vorleseprogramm geplant. Auch der Märchenwald darf nicht fehlen.