Die Eispreise sind hoch, das Wetter ist im August teils bescheiden: Keine guten Voraussetzungen für das diesjährige Geschäft. Bei Besuchen in den Eisdielen Gentile und Gelateria Zoldana in der Markdorfer Innenstadt erzählen die Verkäufer, wie sie den Sommer erleben.

Das Eiscafé Gelateria Zoldana liegt in der Marktstraße. Die Kugel kostet hier dieses Jahr 1,70 Euro. Zu Beginn der Saison sei das den Menschen teilweise zu teuer gewesen, im vergangenen Jahr kostete die Kugel noch 1,50 Euro. Aber: „Alles ist teurer geworden“, sagt Luca Manarin, Inhaber des Cafés. Er stellt das Eis selbst her, nach einem alten Rezept aus dem Tal der italienischen Eismacher, dem Val di Zoldo, sagt er. Personal ist teurer geworden, Zutaten und Strom waren mal günstiger. Daher müsste also auch der Eispreis steigen. Dieses Jahr kommt zu Teuerungen eben noch das unbeständige Wetter.

Die ideale Temperatur liegt bei 25 Grad

Als Eisdiele ist das Zoldana vom Wetter abhängig, sagt Manarin. Bis Mai ist das Wetter für das Geschäft schlecht gewesen. „Aber jetzt läuft es gut. Wir sind zufrieden.“ Die ideale Temperatur für die Eisdiele: Um die 25 Grad. Wenn es heißer wird, zieht es die Leute ans Wasser. Das Eiscafé Zoldana profitiert allerdings von den vielen Radfahrern, die durch Markdorf fahren. Und immer wieder stellt Manarin fest: „Die Leute kommen wegen dem Eis.“ Denn die Markdorfer Innenstadt sei oft erstaunlich leer, während das Zoldana gut besucht sei. Außer vormittags, weshalb Manarin und sein Team nächstes Jahr vermutlich erst später am Tag öffnen werden. Aktuell macht das Eiscafé um 10 Uhr morgens auf.

Markdorf Wie überlebt Ihr Betrieb heutzutage noch, Herr Zirkusdirektor? Das könnte Sie auch interessieren

Weniger Touristen auf den Straßen

Bereits um 9 Uhr öffnet an einem verregneten Mittwoch im August das Eiscafé Gentile in der Hauptstraße. Hier arbeitet Sharon Gentile, die Tochter des Inhabers Pino Gentile. Seit 2018 gibt es das Café, in dem bei diesem Wetter und kurz nach der Öffnung noch keine Kunden sitzen. „Man merkt das schon“, sagt Sharon Gentile über diesen Sommer. „Es gibt weniger Touristen in den Straßen und auch weniger Markdorfer.“ Einige gute Tage habe es in dieser Saison gegeben. „Aber nicht so wie im vergangenen Jahr.“ Da seien die Menschen wieder heiß darauf gewesen, Geld auszugeben.

Sharon Gentile (links) und Veronica Picchedda im Eiscafé Gentile. | Bild: Simon Conrads

Auch Sharon Gentile sagt: Für das Geschäft ist es gut, wenn es weder zu warm, noch zu kalt ist. Niedrige Temperaturen hielten die Menschen zuhause, Hitze treibe sie ans Wasser. Die Kugel Eis kostet im Gentile ebenfalls 1,70 Euro. Bei der Eröffnung, erinnert sich Sharon Gentile, habe der Preis noch bei 1 Euro gelegen. „Viele kommen damit klar“, sagt sie. Aber manche Kunden stünden vor der Eisvitrine und wären bei den Preisen zunächst etwas geschockt und würden mit den Verkäufern diskutieren.

Die Auswahl im Eiscafé Gentile in der Markdorfer Hauptstraße. | Bild: Simon Conrads

Sie würde sich auch überlegen, ob sie käme, wenn sie für die Familie 20 Euro ausgeben muss, sagt Sharon Gentile. Da ihr Vater das Eis selber herstellt, weiß sie aber, woher die Preise kommen. „Es gibt teilweise jeden Tag andere Zuckerpreise.“ So sei es auch bei den anderen Zutaten. 1,70 Euro wären im Vergleich auch normal, sagt Gentile. In Stuttgart, wo sie studiert, zahlten Kunden für die Kugel schon mal 2,20 Euro.

Umfrage zu Eiskonsum Das Unternehmen für Kochboxen Hellofresh befragte im Juni 1000 Menschen zu ihren Eisvorlieben. Demnach nannten 16,5 Prozent der Befragten Vanille als ihre Lieblingssorte. Es folgen Schokolade mit 15,3 Prozent und Stracciatella mit 13,9 Prozent. Am liebsten essen 37,6 Prozent der Befragten ihr Eis als Kugel in der Waffel, 22 Prozent als Kugel im Becher und 24,5 Prozent greifen zu Eisbechern. Weiter gaben 49 Prozent an, dieses Jahr der hohen Preise wegen weniger Eis essen zu wollen, 25,7 Prozent gar viel weniger. 25,4 Prozent der Befragten wollen ihren Eiskonsum hingegen nicht einschränken.

Welche Sorten gehen besonders gut weg?

Welche Sorten in einem solch unsteten Sommer besonders gut verkaufen, kann Sharon Gentile ebenfalls beantworten. Bei Kindern sei – passend zum schlechten Wetter – die Sorte Regenbogen begehrt. Bei Erwachsenen Zartbitter. Die Klassiker Vanille und Schoko sind allerdings weiterhin gefragt. „Das nehmen die Menschen, die sich nicht entscheiden können.“

Im Eiscafé Zoldana hingegen gebe es keinen klaren Verkaufsschlager, sagt Luca Manarin. 26 verschiedene Eissorten bietet die Eisdiele an. 20 davon bleiben gleich und sechs sind variabel, erklärt der Inhaber. Aktuell werden beispielsweise Blutorange und Maracuja angeboten. „Alle Sorten gehen gut.“