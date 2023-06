100 Jahre Musikverein Ittendorf, Open Air Festival, Pfingstmusikfest und jetzt Stadtfest – Markdorf kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. Traditionell am letzten Wochenende der Pfingstferien laden rund 20 Vereine gemeinsam mit der Stadt zum Stadtfest ein – in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni.

Das Plakat und das Glas schmückt Möggenweiler. Der Ortsteil war neu erschlossen worden. „Aufgrund der Corona-Zwangspause hinken wir zeitlich etwas hinterher“, sagt Claudia Arnegger, Mitarbeiterin im Hauptamt und bei der Stadt für die Organisation des Festes zuständig. Neben den altbekannten Gläsern mit Motiv wird es neue Weingläser geben. „Die haben wir extra bestellt“, so Arnegger. Für Regina Holzhofer, Leiterin des Hauptamtes, ist es das erste Stadtfest, dass sie in dieser Funktion miterlebt. „Ich freue mich sehr darauf, vor allem weil sich die Vereine sehr viel Mühe geben.“

Das neue Weinglas kann für 5 Euro erworben werden. | Bild: Holzhofer, Regina

Los geht es am Freitag mit dem Fassbieranstich

Wesentliche Veränderungen wird es am Ablauf nicht geben, das Programm hat sich bewährt. Der Fassbieranstich ist wieder vor dem Rathaus, Beginn ist um 18.30 Uhr. Anschließend sind die Lauben der Vereine rund und auf dem Marktplatz geöffnet und auf den zwei Bühnen treten Bands auf.

Der Riedheimer Ortsvorsteher Bernd Brielmaier, Bürgermeister Georg Riedmann und der Ittendorfer Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller (von links) stoßen 2022 nach dem Bieranstich auf das Stadtfest und den damals neu sanierten Latscheplatz an. In diesem Jahr findet der Bieranstich wieder vor dem Rathaus statt. | Bild: Lang, Andreas

„Für jeden Musikgeschmack etwas dabei“

Am Freitagabend sorgt zunächst die Dirty River Jazz Band beim Fassbieranstich für Unterhaltung, dann spielt auf der Rathausbühne Crossbeats. Auf der Bühne Marktplatz steht Chris Metzger. Am Samstagabend sorgen Gianni Dato und „Rent A Bänd!“ für Stimmung. Erstmals wird ab 22.30 Uhr auf der Rathausbühne ein DJ auflegen.

„Da wird sicher für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein“, so Claudia Arnegger. Am Sonntag spielen unter anderem Die Krainer, Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr, Stadtkapelle Markdorf, Musikvereine Riedheim und Ittendorf sowie die Jagdhornbläsergruppe.

Die Band Crossbeats spielt am Freitagabend vor dem Rathaus. | Bild: Jo Herrmann

Verkehrsbeschränkungen Der Parkplatz hinter der Gaststätte „Schwanenstüble“, der Marktplatz sowie die Ulrichstraße und die Kirchgasse sind gesperrt. Ebenso besteht für die Dauer der Veranstaltung in der Jahnstraße Halteverbot. Ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Für den Verkehr gesperrt werden auch die Weinsteig, die Schulgasse, die Obertorstraße, der Schlossweg und die Marktstraße. Die Umleitung erfolgt über B33, Am Stadtgraben und Schedlerstraße. Parkmöglichkeiten befinden sich bei der Stadthalle, im Parkhaus Poststraße, in der Tiefgarage Bischofschloss, in der Bussenstraße sowie im ganzen Bereich südlich der Bundesstraße bis zum Bahnhof. Ein Taxistand befindet sich in den Bereichen „Untertor“ und „Weinsteig“.

Das bieten die Vereine

Die Vereine sorgen in der Kulisse der Lauben und Hütten für die Bewirtung und bieten kulinarische Köstlichkeiten. Knapp 20 Vereine und Einrichtungen beteiligen sich, darunter der Turnverein, Freiwillige Feuerwehr Riedheim, AuMSC, BUND, Bodensee Türkgücü, Trachtengruppe, Narrenvereine, Musikvereine, SC Markdorf, Ittendorfer Vereine, DLRG und Vertreter der Partnerstadt Ensisheim. Auch präsentieren sich die Vereine auf der Bühne und stellen ihre Angebote vor.

Die Vereine freuen sich, die Besucher wieder bewirten zu können, hier ein Team der Kaujohle beim Stadtfest 2022. | Bild: Lang, Andreas

Am Samstagnachmittag werden sich die Moped Freunde Markdorf präsentieren. Sie richten ein Freundschaftstreffen aus und werden nach der Rückkehr einer rund zweieinhalbstündigen Ausfahrt gegen 17 Uhr auf das Festgelände einfahren und ihre Fahrzeuge bis 19 Uhr ausstellen.

Programm für die kleinen Besucher

Für die kleinen Besucher gibt es in der Kirchgasse einen Kinderflohmarkt und die Schulgasse wird zur Spielstraße „Spiel und Spaß auf der Gass“ mit Aktionen, Überraschungen, Bastelangeboten und Karussell.

Ein Kinderflohmarkt findet am Sonntag in der Kirchgasse satt. (Archivbild) | Bild: Jörg Büsche

Die Clown-Show mit Augustine Putzmunter endet mit einem Riesenseifenblasenfest. | Bild: Veranstalter

Bei der Mitmach-Show mit Clown Augustine Putzmunter wird das Publikum mit eingebunden. Augustine verwandelt als besondere Putzfrau mit Fantasie und Spontanität den Alltag. Am Ende gibt es ein großes Riesenseifenblasenfest.

Das Jugendcafé Zepp präsentiert sich, es gibt einen Kletterturm und eine Karaoke-Dusche. Wer sich traut, sucht sich einen Song aus und stellt sich mit oder ohne Vorhang in die Dusche. In der Stadthalle zeigt das Ensemble um Regisseurin Marianne Walter am Freitag, Samstag und Sonntag, jeweils um 17 Uhr das Kindertheaterstück „Du spinnst wohl“. Der Eintritt ist wie immer frei.

Festbüro zieht in die Marktstraße

Während des Stadtfestes ist das Festbüro im Infostand in der Marktstraße zu erreichen. Bislang war dieses immer im „Adler“ untergebracht. „Wir möchten sichtbarer werden und uns als Team zeigen“, sagt Regina Holzhofer. Das Büro ist am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 21 Uhr geöffnet.